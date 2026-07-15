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Por qué la Selección Argentina jugará con la camiseta azul en el partido contra Inglaterra y cuáles fueron las que usó en enfrentamientos previos

El reglamento del Mundial 2026 exige contraste claro entre ambos equipos y los europeos vestirán su tradicional uniforme blanco

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La Selección Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 por una disposición del reglamento de la FIFA (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La Selección Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 por una disposición del reglamento de la FIFA (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Selección Argentina buscará acceder a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, en un encuentro que concentra la atención del torneo. Para el conjunto albiceleste, el partido representa la posibilidad de alcanzar un logro reservado únicamente a dos países: obtener el bicampeonato mundial, una hazaña lograda por Italia en 1934 y 1938, y por Brasil en 1958 y 1962.

El duelo ante The Three Lions no es uno más en la Copa del Mundo. Será la sexta vez que ambos seleccionados se crucen, en una rivalidad que tuvo tres partidos por eliminación directa. Cada partido ha dejado huellas imborrables, tanto dentro como fuera de la cancha. Desde Rattín siendo expulsado y sentándose en la alfombra de la reina hasta el doblete histórico de Diego Armando Maradona, el cuál Peter Shilton sigue reclamando.

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El sorteo ubicó a Inglaterra como Equipo A y la selección europea eligió la camiseta blanca, por lo que Argentina usará el uniforme oscuro (Reuters/Tim Heitman)
El sorteo ubicó a Inglaterra como Equipo A y la selección europea eligió la camiseta blanca, por lo que Argentina usará el uniforme oscuro (Reuters/Tim Heitman)

Bajo este panorama, una de las expectativas e incógnitas giró en torno a las camisetas y qué país vestirá de alternativo. Finalmente, será Argentina quien usará el uniforme que contraste el blanco, un guiño que ilusiona a los fanáticos por los antecedentes: tanto en 1986 como en 1998, eliminó a Inglaterra con la camiseta azul.

Por qué la Selección Argentina vestirá de azul ante Inglaterra

No se trata de una decisión de cada nación, ni mucho menos de los jugadores o cuerpo técnico. La elección de uniformes se apoya en el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026: los colores (tanto de la remera como de los pantalones y medias) debe garantizar un contraste claro, idealmente uno oscuro y uno claro. Tanto los arqueros como los árbitros del partido deben respetar el código del ente rector.

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Diego Maradona convirtiendo "El gol del siglo" con la camiseta alternativa (Action Images / Juha Tamminen)
Diego Maradona convirtiendo "El gol del siglo" con la camiseta alternativa (Action Images / Juha Tamminen)

El Artículo 30 del Manual de Regulaciones de la FIFA para el Mundial 2026 establece que la federación internacional comunicará a cada selección los colores que deberán utilizar en cada partido de la fase de grupos. La preferencia es que los equipos usen sus uniformes principales, pero si existe riesgo de confusión entre los colores de ambos equipos o de los árbitros, se aplican criterios de prioridad para garantizar un contraste visual adecuado o por sorteo.

Argentina venció por penales a Inglaterra en el Mundial de Francia 1998, también con camiseta alternativa (Grosby)
Argentina venció por penales a Inglaterra en el Mundial de Francia 1998, también con camiseta alternativa (Grosby)

Cuando los colores pueden prestarse a confusión, FIFA asigna los uniformes siguiendo un orden específico: primero el uniforme de juego del equipo A, luego el del equipo B, después los uniformes de los arqueros de ambos equipos y por último el de los árbitros. Si este procedimiento no asegura una diferencia clara, el ente rector puede invertir el orden, combinar uniformes principales y alternativos, o incluso obligar a ambos equipos a utilizar sus uniformes alternativos. Por ejemplo, Colombia no ha repetido una combinación de camiseta, pantalón y medias en todo el torneo.

Vista trasera de un grupo de jugadores de fútbol con camisetas celestes y blancas a rayas, abrazándose en un campo de césped. Al fondo, fotógrafos
Los jugadores de la Selección Argentina antes del partido ante Inglaterra en el Mundial 2002 (Fotobaires)

Asimismo, cada selección debe llevar a todos los partidos tanto el uniforme principal como el alternativo, así como todos los uniformes de arquero, incluyendo camisetas sin nombre ni número. En cuanto al partido entre Inglaterra y Argentina, y los encuentros por eliminación directa, un sorteo debe definir el “Equipo A”, que tendrá la prioridad.

En este caso, el azar benefició a los europeos, que escogieron su tradicional uniforme blanco, por lo que el seleccionado nacional utilizará la camiseta oscura, recogió la BBC. En el caso de que una federación desee cambiar una combinación diferente a la habitual, deberá solicitar a la FIFA, que evalúa cada caso en pos de garantizar el contraste y la visibilidad.

El primer partido entre Argentina (izquierda) e Inglaterra por mundiales en el Mundial de Chile 1962 (X/ESPN)
El primer partido entre Argentina (izquierda) e Inglaterra por mundiales en el Mundial de Chile 1962 (X/ESPN)

Los antecedentes de Argentina vistiendo oscuro ante Inglaterra

  • Mundial de Chile 1962: Argentina perdió por 3 a 1 ante Inglaterra. La albiceleste fue de oscuro y los europeos con el tradicional blanco.
  • Mundial de Inglaterra 1966: volvió a ser victoria para The Three Lions por 1 a 0 en los cuartos de final. Esta vez, ambas selecciones fueron con su clásico uniforme.
  • Mundial de México 1986: con dos goles históricos de Maradona, la albiceleste derrotó por 2 a 1 a Inglaterra con la camiseta azul. Los europeos jugaron de blanco y pantalones celestes.
  • Mundial de Francia 1998: esta vez por octavos de final, los dirigidos por Daniel Passarella ganaron por penales tras un 2-2 en los 120 minutos. Argentina fue de azul e Inglaterra de blanco.
  • Mundial de Corea y Japón 2002: por fase de grupos, los europeos ganaron 1 a 0 con su camiseta roja. Argentina, por su parte, fue de celeste y blanco.

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