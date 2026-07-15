Así logra un híbrido deportivo pasar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos: la tecnología del Audi A5 híbrido

El Audi A5 híbrido cuenta con una carrocería de 4.835 mm de largo y 2.099 mm de ancho, combinando proporciones de sedán y coupé. (Foto: Audi)

El mercado automotor global ha experimentado en los últimos años una marcada preferencia por los modelos SUV, impulsados por la búsqueda de mayor espacio y versatilidad.

No obstante, este auge no ha impedido la llegada de nuevas propuestas en el segmento de sedanes deportivos, donde la innovación tecnológica y la eficiencia energética se combinan para ofrecer experiencias de conducción diferentes.

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En este contexto, aparece el Audi A5 híbrido, un sedán deportivo que integra tecnología que combina combustión y electricidad para mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental, siendo un auto que puede llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 6 segundos.

Cómo opera la tecnología híbrida en el Audi A5

El Audi A5 híbrido incorpora un sistema híbrido ligero de 48 voltios que contribuye a la eficiencia energética del vehículo. (Foto: Audi)

La tecnología MHEV Plus de 48 voltios permite combinar eficiencia y dinamismo en la conducción. Este sistema híbrido ligero ofrece soporte eléctrico al motor de combustión en situaciones específicas, como arranques y aceleraciones, y alimenta sistemas auxiliares del vehículo.

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El generador del sistema suministra hasta 24 caballos de fuerza adicionales y 230 Nm de torque, habilitando tramos de conducción parcialmente eléctrica y una disminución en el consumo de combustible.

Sumado a mejorar la eficiencia, esta tecnología posibilita que la climatización y otros dispositivos eléctricos permanezcan activos cuando el motor térmico se apaga automáticamente en detenciones, como en semáforos o congestiones.

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Esta función puede contribuir a un mayor confort a bordo y a una experiencia de manejo más silenciosa, reduciendo las emisiones de CO₂ en trayectos urbanos.

Qué características destacan en el motor y la transmisión del sedán

El motor 2.0 TFSI de cuatro cilindros en línea entrega 268 caballos de fuerza y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. (Foto: Audi)

El Audi A5 incorpora un motor 2.0 TFSI de cuatro cilindros en línea, que entrega 268 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Esta configuración permite lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

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Asimismo, la transmisión S tronic de siete velocidades, junto con la tracción quattro® con tecnología ultra, busca ofrecer respuesta inmediata, estabilidad y precisión en distintas condiciones de conducción.

La combinación de tracción integral inteligente y caja automática de doble embrague gestiona la potencia de forma eficiente, maximizando el agarre y la seguridad según la superficie y la demanda del conductor.

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Cuáles sistemas de seguridad y asistencia integra este sedán deportivo

Los asistentes a la conducción ayudan a reducir el riesgo de accidentes viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paquete de asistentes avanzados incluye control crucero adaptativo con función de parada, asistente de frenado de emergencia, mantenimiento y aviso de cambio de carril con detección de tráfico transversal, protección proactiva de ocupantes y sistema de detección de cansancio y distracción del conductor.

El asistente de parqueo Plus con cámara del espacio facilita las maniobras en trayectos reducidos mediante alertas visuales y sonoras. Estos sistemas buscan incrementar la confianza del conductor y mitigar riesgos ante imprevistos en la vía.

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Cómo aporta la digitalización al interior del Audi A5

El habitáculo del sedán integra un ecosistema digital, encabezado por el sistema de infoentretenimiento MMI Experience Plus. Esta plataforma incluye una pantalla curva panorámica OLED táctil de 14,5 pulgadas, acompañada por el Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas, que permite ver información de conducción y navegación de manera configurable.

La pantalla curva OLED de 14,5 pulgadas permite acceder a funciones de navegación, conectividad y entretenimiento a bordo. (Foto: Audi)

La conectividad se amplía con Audi Smartphone Interface y un sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con audio 3D, compuesto por 16 altavoces y un subwoofer de 685 watts.

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El diseño interior cuenta con asientos deportivos de ajuste eléctrico, función memoria, tapizados en cuero y cuero sintético, y un volante multifunción de tres radios.

Qué otros datos se deben conocer de este sedán deportivo de Audi

El Audi A5 híbrido presenta una carrocería de 4.835 mm de largo y 2.099 mm de ancho con espejos, con una distancia entre ejes ampliada y una silueta que combina rasgos de sedán y coupé.

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El modelo dispone de una gama de colores metalizados y perlados, e incorpora elementos aerodinámicos y ópticas LED, orientados a mejorar la eficiencia y la visibilidad en diferentes condiciones.