La inflación fue de 1,9% en junio: cuál hubiera sido el dato con el índice actualizado que el Gobierno postergó

La inflación en junio fue de 1,9% y acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el martes que la inflación correspondiente a junio alcanzó el 1,9 por ciento. No obstante, si se hubiera utilizado la versión revisada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya entrada en vigencia fue suspendida a principios de año sin fecha definida, ese porcentaje había sido levemente mayor.

El Gobierno había anticipado la actualización de la metodología del índice a comienzo de año, pero decidió frenarla en febrero, coincidiendo con la publicación de los datos de enero. Esta decisión derivó en la renuncia de Marco Lavagna, quien se desempeñaba como director del Indec. El nuevo esquema metodológico otorgaba mayor relevancia a servicios públicos y transporte dentro del IPC, dos sectores cuyos valores aún requieren ajustes para corregir distorsiones pasadas.

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“Con el IPC actualizado por la ENGHo 2017/18, la inflación de junio habría sido 2,1%, acumulando 18,0% en el primer semestre (frente al 16,8% que muestra INDEC)”, definieron desde la consultora Equilibra. “Esta estimación la realizamos con la mayor apertura posible del IPC Nacional y con base 2025=100, mientras que a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,0%”, detallaron sobre el análisis técnico.

La canasta que no se llegó a usar

La actualización postergada suponía reemplazar la canasta de consumo basada en datos de 2004 por otra elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. El objetivo no era realizar una medición completamente nueva, sino reflejar de modo más preciso los hábitos actuales de consumo de la población.

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Las principales modificaciones afectaban la importancia relativa de distintos componentes del índice. Por ejemplo, el grupo “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles” habría pasado del 9,4% al 14,5% de la canasta. Transporte habría aumentado del 11% al 14,3%, con mayor ponderación para combustibles y pasajes. Comunicaciones también habría subido, del 2,8% al 5,1%, reflejando el mayor peso del gasto en telefonía e internet. Por el contrario, “Alimentos y Bebidas” habría reducido su participación del 26,9% al 22,7 por ciento.

La diferencia entre la medición actual y la que arroja el ENGHO 2017/2018 se debe a que la nueva canasta habría tenido más incidencia en los meses en los que los servicios registraron incrementos importantes, especialmente tras el proceso de actualización tarifaria impulsado por la administración libertaria. Al aumentar el peso de esos sectores, el IPC modificado habría capturado con mayor fuerza esas subas durante el año.

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Este aspecto también adquiere importancia en materia de política económica, ya que el índice oficial es el parámetro que utiliza el Ejecutivo para determinar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias. Una medición de inflación más elevada habría generado presiones diferentes sobre ese mecanismo y, en consecuencia, sobre las expectativas de reducción inflacionaria que el equipo económico transmite al mercado.

En simultáneo, el indicador actual se utiliza para definir los incrementos mensuales de las jubilaciones, las pensiones y los programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En ese sentido, una cifra más alta implicaría una mayor actualización para jubilados, pensionados y beneficiarios de los distintos planes del organismo previsional.

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Se desacelera la inflación

El Indec difundió la cifra de inflación de junio, que mostró un incremento mensual del 1,9 por ciento. En los últimos doce meses, la suba alcanzó el 33,5%, mientras que el acumulado anual llegó al 16,8 por ciento. Así, el proceso de desaceleración de la inflación que había comenzado en abril se profundizó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el registro del mes anterior fue el más bajo en diez meses. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, afirmó en sus redes oficiales.

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Caputo también apuntó que “a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%”. Y agregó: “Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual. La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.

El IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, tuvo un alza del 1,6%, impulsada por aumentos en pan y cereales, medicamentos y alquileres. En el segmento de precios estacionales, se observó un incremento del 3,4%, sobresaliendo las subas en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas bajaron. Los precios regulados crecieron 2,3%, con subas en electricidad y transporte público.

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En el desglose por rubros, Recreación y cultura lideró los incrementos mensuales con un 4,2%, principalmente por los mayores valores en paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, con una variación del 3,3%. Las menores subas se dieron en Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado, con 0,9% y 0,4%, respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual provino de Alimentos y bebidas no alcohólicas, por los incrementos en verduras y en pan y cereales. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, el mayor impacto se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por las subas en electricidad y alquileres. En el Noreste, además, se verificó un aumento en el precio del gas en garrafa, y en el GBA influyeron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% estipulado en la normativa vigente.

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