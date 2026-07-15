Estos son los mejores 100 creadores de contenido de 2026, según la revista Time

La lista está dividida en cinco categorías que reflejan el impacto y diversidad del ecosistema global de internet. (Composición Infobae)

La consagración del ecosistema digital ha vuelto a encontrar su escaparate en la revista TIME, que ha presentado su esperada lista de los TIME100 Creators de 2026. Este listado anual reconoce a las voces e influencias digitales más determinantes de todo el mundo.

La revista ha clasificado a los 100 creadores más influyentes del año bajo cinco grandes categorías que engloban las diferentes maneras en que impactan el entorno web:

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1. Titanes

Esta categoría premia a los creadores que han dejado de ser simples creadores individuales para convertirse en grandes marcas, imperios mediáticos o estrellas absolutas de las plataformas:

Alix Earle

Alan Chikin Chow

Drew Desbordes (Druski)

Bretman Rock

Darren Jason Watkins Jr. (iShowSpeed)

Quenlin Blackwell

Joe Rogan

Alex Cooper

Lex Fridman

Mark Fischbach (Markiplier)

Jesse Riedel (Jesser)

Tini Younger

Rachel Hofstetter (Valkyrae)

Niana Guerrero

Mark Rober

Roberto Escanio (Fanum)

Kareem Rahma

Jackie Aina

Dude Perfect

Kinigra Deon

Darren Jason Watkins Jr. (iShowSpeed) destaca en transmisiones en vivo con retos virales y una audiencia global de más de 150 millones de seguidores. (Reuters)

2. Artistas del entretenimiento

En esta categoría se reconoce a los comediantes de bocetos, humoristas, creadores de comedia situacional, bailarines y personajes que llenan de frescura el entretenimiento rápido:

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Boman Martinez-Reid (@bomanizer)

Sabrina Brier

Speedy Morman

Grace Reiter

Delaney Rowe

Eric Sedeño (@ricotaquito)

DeMarcus Shawn

Maura Higgins

Austin y Marideth Telenko (Cost & Mayor)

Juju Green (Straw Hat Goofy)

Kat Stickler

Kevin Fredericks (KevOnStage)

Cale Brown

Lucas Lopez

Madison Humphrey

Mark Phillips (RDCWorld)

Maxwell Elliot Dent (Plaqueboymax)

Terrell Grice

William Hanson

Steven Bartlett

Sabrina Brier conquista TikTok y la televisión con su humor sobre relaciones y personajes cotidianos. (Instagram)

3. Líderes

Líderes de opinión, podcasters, educadores en finanzas, expertos académicos o comunicadores con un gran sentido de misión social:

Julian Shapiro-Barnum

Dwarkesh Patel

Whitney Leavitt

Blair Imani

B. Dylan Hollis

Kyla Scanlon

Ethan Mollick

Humphrey Yang

Galey Alix

Haley Sacks (Mrs. Dow Jones)

Jefferson Fisher

Linoya Friedman (@whatpeoplearewearing)

Lucy Blakiston (Shit You Should Care About)

Shama Hyder

Hannah Fry

Deidre Kelly

Katie Kennedy

Bonnie Dilber

Jefferson Fisher

Dr. Becky Kennedy

Julian Shapiro-Barnum construye un fenómeno digital entrevistando a niños para buscar consejos de vida en su programa Recess Therapy. (Reuters)

4. Fenómenos

Creadores de rápido crecimiento que se viralizaron masivamente gracias a propuestas de contenido sumamente originales, nichos deportivos o habilidades increíbles:

Micky Gordon (@mickycashflow)

Katie Feeney

Kane Parsons (Kane Pixels)

Donald De La Haye (Deestroying)

Kristy Sarah

Olandria Carthen

Morgan Riddle

Olivia Ferney

De’arra Taylor

Ash Baber

Emily (@vanillamace)

Joshua Williford (Rapping Chef)

Kahlana Barfield Brown

Salish Matter

Kaniyia Brown and Terry McCaskill

LJ Rader (@artbutsports)

Serena Page

Max Alexander (Couture to the Max)

Noraly Schoenmaker (Itchy Boots)

Jack Edwards

Katie Feeney lidera la renovación del periodismo deportivo digital, combinando moda y acceso exclusivo en grandes eventos. (Instagram)

5. Catalizadores

Creadores que usan su plataforma de manera estratégica para inspirar, deconstruir tabúes sociales, generar cambios profundos en la cultura o simplificar campos complejos de la ciencia y tecnología:

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Drew Afualo

Cleo Abram

Nicolas Heller (New York Nico)

Jackie Johnston

Desi Perkins

Taryn Delanie Smith

James Hobson (The Hacksmith)

Wisdom Kaye

Katie Jane Hughes

Lucy Edwards

Shira Lazar

Brett Cooper

Lloyd Griffiths and Yaya Onalaja-Aliu

Max Miller (Tasting History)

Kristin Gallant and Deena Margolin (Big Little Feelings)

Humphrey Yang (mención cruzada en finanzas)

Deidre Kelly

Bonnie Dilber

Haley Sacks

Shama Hyder

Drew Afualo impulsa el debate feminista en redes, usando el humor para enfrentar la misoginia ante millones de seguidores. (Reuters)

Perfiles destacados:

Darren Jason Watkins Jr. (iShowSpeed)

Bajo el pseudónimo de iShowSpeed, este joven de 21 años ha transformado las transmisiones en vivo de videojuegos en aventuras globales impredecibles. Retando a un guepardo en África o narrando mundiales, su caótica y magnética presencia digital atrae a más de 150 millones de seguidores de la Generación Z.

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Alix Earle

Estrella de portada de esta edición, Earle convirtió sus icónicos videos de preparación estética (Get Ready With Me) en un imperio comercial. Con más de 8.5 millones de seguidores en TikTok, destaca hoy como inversora de la marca de bebidas Gorgie y fundadora de la línea de cuidado de la piel Reale Actives.

Alan Chikin Chow

El indiscutible rey de YouTube Shorts (con más de 100 millones de suscriptores) fusiona la comedia física y el drama coreano en su exitoso “Alan’s Universe”. Da el salto definitivo al gran público con una serie de ficción K-pop en coproducción con Netflix e HYBE America.

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Boman Martinez-Reid

Conocido como @bomanizer, este creador canadiense parodia la dramática edición de los reality shows, convirtiendo pequeños conflictos cotidianos en batallas melodramáticas de TikTok. Su genialidad satírica le ha permitido consolidar su salto a la televisión tradicional como creador y protagonista del falso documental Made for TV.

Sabrina Brier

Brier se ha consagrado en TikTok caracterizando humorísticamente a la típica amiga egocéntrica, tensa y pasivo-agresiva. Tras dar el salto a la televisión en la serie Abbott Elementary, la comediante desarrolla actualmente la adaptación en serie de su audiolibro satírico, That Friend.

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Speedy Morman

Morman personifica el nuevo periodismo digital. Tras destacar en Complex, el carismático presentador de 32 años es ahora pieza clave y productor ejecutivo de Boardroom (el portal cofundado por Kevin Durant), donde entrevista a atletas de élite y líderes políticos combinando rigor y encanto callejero.

Julian Shapiro-Barnum

Creador de Recess Therapy, este neoyorquino de 26 años construyó un fenómeno digital pidiendo sabios consejos de vida a niños pequeños. Con gran empatía y capacidad de improvisación, expande ahora su éxito con formatos urbanos de entrevistas sin guion como el popular show Outside Tonight.

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Dwarkesh Patel

Al frente de Dwarkesh Podcast, Patel es el cronista de cabecera de la era de la inteligencia artificial. Con más de 1.8 millones de oyentes por episodio, desafía los formatos rápidos entrevistando rigurosamente a programadores pioneros y líderes de Silicon Valley como Jensen Huang de Nvidia.

Whitney Leavitt

De TikTok al fenómeno de Hulu The Secret Lives of Mormon Wives, Leavitt ha borrado la frontera entre las redes y el entretenimiento tradicional. Tras brillar en Dancing with the Stars, coronó su salto a la fama interpretando a Roxie Hart en el musical Chicago de Broadway.

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Micky Gordon

Conocida en internet como Micky Cashflow, esta creadora de 22 años cautiva a la juventud digital con un estilo humorístico sumamente expresivo y caótico. Sus espontáneos relatos sobre moda, viajes y la vida adulta la han convertido en la embajadora publicitaria ideal para conectar con la Generación Z.

Katie Feeney

Feeney lidera la renovación del periodismo deportivo digital con más de 13 millones de seguidores. Destacada por la cadena ESPN, acerca a las audiencias jóvenes eventos históricos como Wimbledon y el Mundial de la FIFA, mezclando moda, cultura pop y accesos exclusivos tras bambalinas.

Kane Parsons

A sus 21 años, Parsons (Kane Pixels) revolucionó el cine de terror desde su habitación con la serie en 3D “The Backrooms”. Su asombroso salto a la gran pantalla se concreta con la adaptación cinematográfica de la saga, distribuida por la prestigiosa firma A24 y dirigida por él mismo.

Drew Afualo

Afualo es una de las voces feministas más potentes de internet, ganando 9.5 millones de seguidores al ridiculizar con humor la misoginia en redes. Autora de éxitos de venta del New York Times y podcaster destacada, lidera con fuerza el debate sobre la confianza femenina.

Cleo Abram

Con su canal de YouTube Huge If True (8.3 millones de suscriptores), la periodista Cleo Abram combate el pesimismo tecnológico con optimismo y rigor. Desglosa con tono didáctico temas complejos de ciencia e IA, entrevistando a figuras de la talla de Sam Altman y Mark Zuckerberg.

Nicolas Heller

Bajo el alias “New York Nico”, Heller es el documentalista y cazatalentos oficial de Nueva York. Con más de 3 millones de seguidores, retrata con cariño a los personajes extravagantes y comercios tradicionales de la ciudad, firmando importantes colaboraciones con instituciones como los New York Knicks.