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La AFA presentó su estrategia global de expansión en Atlanta, sede del partido entre Argentina e Inglaterra

En la previa del encuentro por las semifinales del Mundial, se realizó un evento encabezado por Leandro Petersen, acompañado por Martín Palermo y Sergio Goycochea

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Presentación Leandro Petersen-AFA en Atlanta
El encuentro contó con la participación de empresarios, autoridades locales y dirigentes deportivos

A horas del trascendental partido que disputarán en Atlanta, Georgia, las selecciones de Argentina e Inglaterra para dirimir quién enfrentará a España en la final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino presentó su estrategia global de expansión.

De esta manera, la AFA dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización en un evento que encabezó Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad, acompañado por dos ex futbolistas de renombre, como Sergio Goycochea y Martín Palermo.

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Presentación Leandro Petersen-AFA en Atlanta
Leandro Petersen, principal expositor, fue acompañado por Martín Palermo y Sergio Goycochea

Del encuentro participaron empresarios, autoridades locales, dirigentes deportivos y representantes del sector privado para analizar las oportunidades que genera el crecimiento internacional de la marca AFA mientras se disputa la Copa del Mundo.

De hecho, durante el certamen, la AFA viene desplegando una de las estrategias comerciales e institucionales más ambiciosas de su larga historia. Bajo el liderazgo de Petersen, la entidad desarrolla una agenda internacional que combina reuniones con patrocinadores globales, activaciones de marca, eventos corporativos, rondas de negocios y encuentros con cámaras de comercio, empresas e instituciones en distintas ciudades sede del torneo.

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Presentación Leandro Petersen-AFA en Atlanta
La AFA presentó su estrategia global de expansión durante el encuentro

La estrategia también contempla la generación de experiencias exclusivas para sponsors y socios comerciales, acciones de hospitalidad, contenidos digitales para millones de fanáticos, presentaciones institucionales sobre el modelo de expansión internacional de la AFA y nuevas oportunidades de licenciamiento y merchandising oficial.

Al encabezar el encuentro en Atlanta, Petersen presentó la transformación que llevó adelante la institución para convertirse en una de las marcas deportivas con mayor crecimiento a nivel internacional. Durante su conferencia explicó la estrategia que permitió a la AFA expandirse a nuevos mercados, desarrollar alianzas comerciales con empresas globales, impulsar academias internacionales y posicionar a la selección argentina como una plataforma de negocios y generación de valor más allá de los resultados deportivos.

Presentación Leandro Petersen-AFA en Atlanta
Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA

Entre los presentes estuvieron Verónica Maldonado Torres, presidenta y CEO de la Georgia Hispanic Chamber of Commerce; Maricelo Fuller, Vice President of Engagement; y Luis Bonilla, Chair-Elect de la entidad, además de empresarios, representantes de marcas, dirigentes y autoridades.

Petersen destacó que Estados Unidos es uno de los mercados estratégicos para la AFA y aseguró que la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la presencia institucional de la entidad, desarrollar nuevas alianzas comerciales y ampliar su red de socios internacionales.

El encuentro contó además con la participación de dos referentes históricos del fútbol argentino: Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca Juniors y ex delantero del seleccionado nacional, y Sergio Goycochea, figura del Mundial de Italia 1990, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo, resiliencia y los valores que representa la camiseta argentina.

También participaron J.R. Kenny, Vice President of Government Relations de U.S. Soccer, y Turan Mullis, Vice President of Diversity, Equity & Inclusion de la U.S. Soccer Federation, junto a empresarios, representantes de compañías, dirigentes deportivos, autoridades gubernamentales y periodistas de medios locales e internacionales.

Presentación Leandro Petersen-AFA en Atlanta
El evento se realizó en Atlanta, sede del partido entre Argentina e Inglaterra

La presentación de Petersen despertó un gran interés entre los asistentes al exponer el modelo comercial que posicionó a la AFA como un caso de éxito internacional, basado en una estrategia de largo plazo que combina innovación, expansión territorial, desarrollo de nuevas oportunidades comerciales y una fuerte proyección global.

La actividad permitió fortalecer el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la comunidad empresarial de Georgia, consolidando nuevas oportunidades de colaboración y reafirmando el crecimiento internacional de la AFA en uno de los mercados más importantes de cara al Mundial de 2026

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