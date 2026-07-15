El celular, las llaves y el pasaporte: los 10 objetos que más se olvidan en un Uber y cómo recuperarlos

Los 10 objetos que más se olvidan en un Uber, celulares, llaves y pasaportes lideran la lista - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder algo en un Uber no suele ocurrir por descuido “grave”, sino por rutina. Se llega a destino, se abre la puerta, se baja con prisa y el cerebro cambia de modo: deja de pensar en lo que se lleva encima y se enfoca en lo que viene después. En ese instante automático se podría olvidar un objeto valioso y determinante para la vida diaria.

Un celular bloquea trabajo, banca y autenticaciones. Unas llaves dejan a alguien fuera de casa. Un pasaporte puede arruinar un viaje. La buena noticia es que Uber tiene un flujo específico para intentar recuperarlos, pero conviene actuar rápido y seguir pasos claros para aumentar las probabilidades.

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Los 10 objetos más olvidados en un Uber

El listado de olvidos más comunes en Uber incluye celulares, llaves, billeteras, mochilas, ropa, efectivo, pasaportes, anteojos, auriculares y notebooks, y la app permite contactar al conductor desde Cuenta, Viajes y “Encuentra un objeto olvidado” para coordinar la devolución rápido - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

De acuerdo con Uber Argentina, durante 2025 estos fueron los objetos más comunes que los conductores reportaron como olvidados en sus autos:

1) Celulares

2) Llaves

3) Billeteras

4) Mochilas

5) Ropa (chaquetas, gorras, bufandas)

6) Efectivo

7) Pasaportes

8) Anteojos

9) Auriculares

10) Notebooks

Por qué se olvida tanto: el cerebro en “piloto automático”

Olvidar en un carro ajeno es más fácil de lo que parece porque el cerebro optimiza energía. Cuando una actividad se vuelve repetitiva, la atención consciente baja y se activa el modo automático.

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Cuatro factores que aumentan el riesgo de olvido son:

Modo automático : el trayecto es tan familiar que la mente “apaga” la vigilancia de detalles

Cambio de entorno : al llegar, la atención se mueve a la calle, al edificio o al siguiente compromiso

Estrés y prisa : la urgencia satura la memoria y reduce la revisión final del asiento

Cambio de rutina: si hubo una llamada, una parada, un cambio de ruta o un imprevisto, se saltan pasos mentales básicos, como revisar bolsillos

Por eso, el olvido no siempre ocurre por distracción total, sino por un mecanismo normal de funcionamiento mental.

Cómo recuperar un objeto perdido en Uber, paso a paso

Si no contesta, conviene dejar un buzón describiendo marca, color y funda, y esperar devolución de llamada, y si lo encontró, acordar entrega en un punto conveniente, considerando que puede aplicarse una tarifa de retorno según la ubicación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uber permite contactar al conductor desde la app. El proceso recomendado es el siguiente:

1) Entrar al menú Cuenta y luego a Viajes

2) Buscar el viaje completado y seleccionarlo

3) Elegir Encuentra un objeto olvidado

4) Tocar Contacta a tu Conductor por un artículo perdido

5) Seleccionar el país y escribir un número telefónico

6) Pulsar Llamar a tu Conductor (Si el celular se perdió, conviene usar el número de un familiar o alguien cercano)

7) Llegará una llamada automática de Uber: se debe presionar 1 para que el sistema conecte con el conductor

Si no es posible contactar directamente desde la aplicación, se puede dejar un número en la parte inferior y Uber intentará facilitar el contacto.

Qué hacer según la respuesta del conductor

Si no responde : dejar un mensaje de voz describiendo el objeto y esperar hasta 24 horas para que devuelva la llamada

Si responde y confirma que lo tiene: coordinar entrega en un lugar y hora convenientes para ambos

Es importante considerar que la devolución toma tiempo y esfuerzo. Por eso, Uber aplica una tarifa de devolución (varía según ubicación). Si el viaje se pagó con tarjeta, se ajusta el cobro; si se pagó en efectivo, se paga al conductor al recibir el objeto.

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Recomendaciones rápidas para no perder tiempo (ni oportunidades)

Actuar cuanto antes : el conductor puede tener más viajes y el objeto puede moverse

Describir con precisión : color, marca, funda, compartimento donde iba

Evitar acusaciones : el objetivo es coordinar, no escalar conflicto

Bloquear de inmediato si aplica: celular, tarjetas y cuentas con acceso sensible

Los socios conductores son contratistas independientes. Ni Uber ni el conductor son responsables por objetos perdidos después de finalizado el viaje. La plataforma ayuda a contactar, pero no puede garantizar que el objeto esté, ni que la entrega sea inmediata.

Para recuperar un objeto, la app ayuda, pero el hábito previene. Antes de cerrar la puerta, vale una rutina breve: mirar el asiento, revisar el piso y tocar bolsillos. En la mayoría de casos, ese gesto de 10 segundos evita horas de llamadas y días de trámites.

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