El celular, las llaves y el pasaporte: los 10 objetos que más se olvidan en un Uber y cómo recuperarlos

Perder algo en un Uber no suele ocurrir por descuido “grave”, sino por rutina. Se llega a destino, se abre la puerta, se baja con prisa y el cerebro cambia de modo: deja de pensar en lo que se lleva encima y se enfoca en lo que viene después. En ese instante automático se podría olvidar un objeto valioso y determinante para la vida diaria.
Un celular bloquea trabajo, banca y autenticaciones. Unas llaves dejan a alguien fuera de casa. Un pasaporte puede arruinar un viaje. La buena noticia es que Uber tiene un flujo específico para intentar recuperarlos, pero conviene actuar rápido y seguir pasos claros para aumentar las probabilidades.
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Los 10 objetos más olvidados en un Uber
De acuerdo con Uber Argentina, durante 2025 estos fueron los objetos más comunes que los conductores reportaron como olvidados en sus autos:
1) Celulares
2) Llaves
3) Billeteras
4) Mochilas
5) Ropa (chaquetas, gorras, bufandas)
6) Efectivo
7) Pasaportes
8) Anteojos
9) Auriculares
10) Notebooks
Por qué se olvida tanto: el cerebro en “piloto automático”
Olvidar en un carro ajeno es más fácil de lo que parece porque el cerebro optimiza energía. Cuando una actividad se vuelve repetitiva, la atención consciente baja y se activa el modo automático.
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Cuatro factores que aumentan el riesgo de olvido son:
- Modo automático: el trayecto es tan familiar que la mente “apaga” la vigilancia de detalles
- Cambio de entorno: al llegar, la atención se mueve a la calle, al edificio o al siguiente compromiso
- Estrés y prisa: la urgencia satura la memoria y reduce la revisión final del asiento
- Cambio de rutina: si hubo una llamada, una parada, un cambio de ruta o un imprevisto, se saltan pasos mentales básicos, como revisar bolsillos
Por eso, el olvido no siempre ocurre por distracción total, sino por un mecanismo normal de funcionamiento mental.
Cómo recuperar un objeto perdido en Uber, paso a paso
Uber permite contactar al conductor desde la app. El proceso recomendado es el siguiente:
1) Entrar al menú Cuenta y luego a Viajes
2) Buscar el viaje completado y seleccionarlo
3) Elegir Encuentra un objeto olvidado
4) Tocar Contacta a tu Conductor por un artículo perdido
5) Seleccionar el país y escribir un número telefónico
6) Pulsar Llamar a tu Conductor (Si el celular se perdió, conviene usar el número de un familiar o alguien cercano)
7) Llegará una llamada automática de Uber: se debe presionar 1 para que el sistema conecte con el conductor
Si no es posible contactar directamente desde la aplicación, se puede dejar un número en la parte inferior y Uber intentará facilitar el contacto.
Qué hacer según la respuesta del conductor
- Si no responde: dejar un mensaje de voz describiendo el objeto y esperar hasta 24 horas para que devuelva la llamada
- Si responde y confirma que lo tiene: coordinar entrega en un lugar y hora convenientes para ambos
Es importante considerar que la devolución toma tiempo y esfuerzo. Por eso, Uber aplica una tarifa de devolución (varía según ubicación). Si el viaje se pagó con tarjeta, se ajusta el cobro; si se pagó en efectivo, se paga al conductor al recibir el objeto.
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Recomendaciones rápidas para no perder tiempo (ni oportunidades)
- Actuar cuanto antes: el conductor puede tener más viajes y el objeto puede moverse
- Describir con precisión: color, marca, funda, compartimento donde iba
- Evitar acusaciones: el objetivo es coordinar, no escalar conflicto
- Bloquear de inmediato si aplica: celular, tarjetas y cuentas con acceso sensible
Los socios conductores son contratistas independientes. Ni Uber ni el conductor son responsables por objetos perdidos después de finalizado el viaje. La plataforma ayuda a contactar, pero no puede garantizar que el objeto esté, ni que la entrega sea inmediata.
Para recuperar un objeto, la app ayuda, pero el hábito previene. Antes de cerrar la puerta, vale una rutina breve: mirar el asiento, revisar el piso y tocar bolsillos. En la mayoría de casos, ese gesto de 10 segundos evita horas de llamadas y días de trámites.
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