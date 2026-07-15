¿Pagarías 15 dólares por tener una cita?: el plan de la IA para dejar apps tradicionales como Tinder o Bumble

Apps de citas prueban cobrar 15 dólares por cita y usar IA para llevar el match a la vida real - REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo

El gesto de deslizar perfiles se volvió un hábito agotador para muchos solteros jóvenes: horas de pantalla, conversaciones que no avanzan y una sensación de estar siempre “buscando” sin llegar a nada.

En ese cansancio, varias startups están probando un modelo distinto: en lugar de cobrar por funciones dentro de la app, cobrar solo cuando una cita realmente ocurre. La propuesta suena provocadora: 15 dólares por una cita, como si fuera el precio de un cóctel.

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Cuáles son las apps que cobran por organizar citas

Un reporte citado ubica a 67% de jóvenes sintiéndose solos, mientras plataformas dominantes enfrentan menor crecimiento, por lo que el mercado prueba formatos que reducen fricción y convierten la compatibilidad en acción, con el debate abierto sobre si se pagará por “eficiencia emocional” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Known es una startup de San Francisco fundada por Celeste Amadon y Asher Allen, quienes dejaron Stanford con una idea clara: si las apps de citas son eficientes, deberían ganar dinero cuando logran su objetivo, no cuando mantienen al usuario atrapado. Su modelo arranca con un onboarding diferente: en vez de un formulario, el registro se hace mediante una conversación con IA, parecida a una llamada, diseñada para que la gente hable con naturalidad.

Después, la app propone una posible pareja. Si ambos aceptan, entra lo más llamativo: agentes de IA coordinan la primera cita y Known cobra 15 dólares a cada persona. El mensaje implícito es directo: la plataforma solo factura cuando se pasa del chat al encuentro real.

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De acuerdo con información de Forbes, Amadon ha sañalado que muchos solteros usan apps pero no pagan porque sienten que son ineficaces y dañinas para la autoestima. Bajo su visión, pagar por algo que “hace sentir mal” no tiene sentido. También afirma que su tasa de inasistencia está por debajo del 1%, un dato que busca mostrar que el sistema filtra mejor y reduce plantones.

Quince dólares por una cita pueden parecer caros si se miran aislados, pero el contraste aparece con las suscripciones tradicionales. Hinge cobra entre 30 y 50 dólares al mes en planes pagos, y Bumble puede ir de 40 a casi 100. Known apuesta a que el costo por “resultado” es más aceptable que pagar por estar dentro del sistema.

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La app propone parejas y, si hay aceptación mutua, coordina la primera salida con IA y factura 15 dólares a cada persona, con el argumento de alinear incentivos y mejorar resultados frente a pagos mensuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa lógica también seduce a inversionistas. Eurie Kim, socia gerente de Forerunner Ventures, que lideró una ronda de 9,7 millones de dólares para Known, plantea que este modelo corrige incentivos: en el esquema clásico, cuando alguien encuentra pareja deja de ser cliente, así que las plataformas ganan más si la búsqueda nunca termina.

La pregunta ya no es si la IA puede recomendar perfiles, sino si puede empujar a que la gente se vea en persona, reduciendo la fricción, la indecisión y la eterna promesa de “algún día”.

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Apps de citan que funcionan distinto a Tinder o Bumble

Otra startup, 222, con sede en Nueva York, propone un camino distinto: eliminar el desplazamiento infinito y llevar la compatibilidad a un encuentro grupal. El usuario completa un cuestionario de personalidad y recibe una invitación a una cena a ciegas de seis personas. Aproximadamente una hora después, llega un mensaje con una segunda ubicación para conocer a otros grupos.

Al final, cada persona indica con quién quiere volver a verse, como amistad o cita. Ese feedback alimenta el algoritmo, que ajusta futuras invitaciones y hasta decide si conviene una cena, unos tragos o una actividad, como bailar salsa.

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Pagar por resultado compite con suscripciones de 40 o 100 dólares, el argumento económico detrás del modelo que cobra por organizar citas románticas (Foto: Infobae Perú / Captura)

222 cobra 22,22 dólares al mes por acceso ilimitado a eventos y también cobra a bares y restaurantes que colaboran, con la promesa de llevar grupos que ya quieren reunirse y gastar.

Por otra parte Ditto apunta a un nicho: estudiantes universitarios. Reemplaza la app por un flujo de mensajes de texto. El registro se hace con correo universitario y cuestionario, y cada miércoles llega una posible pareja con un perfil breve. Si hay interés mutuo, la plataforma ayuda a coordinar lugar y hora. Hoy es gratuita, pero sus fundadores afirman que los usuarios pagarían entre 15 y 20 dólares por cita.

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Por qué el mercado se mueve: soledad, agotamiento y cifras

Un estudio de Cigna de 2025 reportó que 67% de la Generación Z se siente sola. En paralelo, Match Group y Bumble han enfrentado señales de desaceleración: caídas en acciones, menores ingresos y reducción de usuarios pagos. Las empresas grandes también responden con IA, eventos y sugerencias, pero las startups apuestan a cambiar el corazón del modelo.

El plan de la IA no es enamorar a nadie, sino hacer que la gente deje de vivir en la pantalla y llegue a la vida real. Cobrar 15 dólares por una cita es un mensaje: menos swipe, más acción. La pregunta es si la Generación Z pagará por eficiencia emocional o si seguirá prefiriendo el costo oculto de buscar sin fin.

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