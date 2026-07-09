Instagram sí puede usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes proteger tu privacidad

Muse Image de Meta permite usar fotos de perfiles públicos de Instagram para crear imágenes con inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Las fotos de los perfiles públicos de Instagram ahora pueden ser usadas por cualquier persona para crear imágenes con inteligente artificial. Esto gracias al despliegue de Muse Image, el nuevo modelo de IA de Meta.

Este avance permite que desde el chat de la red social una persona edite o cree una imagen y agregue a un usuario añadiendo en la idicación a la IA el @ de quien quiera, por lo que se debe tener en cuenta y por eso explicamos cómo evitar esta situación.

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Qué es Muse Image y cómo funciona la generación de imágenes con IA

Muse Image es un modelo de IA desarrollado por Meta Superintelligence Labs, especializado en la generación de imágenes de alta calidad a partir de diversos prompts.

A diferencia de versiones anteriores de IA gráfica, Muse Image se integra de forma directa en aplicaciones ampliamente utilizadas, como Instagram y WhatsApp, lo que facilita que cualquier usuario pueda aprovechar el contenido ya publicado para crear nuevos productos visuales.

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Muse Image, el modelo de Meta AI desarrollado por Meta Superintelligence Labs, convierte instrucciones en lenguaje sencillo en imágenes que se pueden compartir o descargar.

El procedimiento es sencillo: un usuario puede etiquetar a cualquier cuenta pública de Instagram en Meta AI y solicitar que se genere una imagen basada en la apariencia o las publicaciones de esa persona.

La IA utiliza tanto la totalidad como partes de las fotos públicas, lo que permite realizar montajes, reinterpretaciones o modificaciones gráficas que luego pueden compartirse en redes sociales o incluso fuera de ellas.

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Implicaciones de privacidad y riesgos para los usuarios de Instagram

El despliegue de Muse Image ha generado un debate sobre la privacidad de los usuarios de Instagram. El principal motivo de preocupación es que todas las cuentas públicas han sido incluidas automáticamente en el sistema, sin requerir aprobación previa ni informar sobre el uso de las imágenes.

Las imágenes generadas con IA pueden seguir circulando aunque el usuario privatice su cuenta, elimine contenido o desactive la función. (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

Esto significa que cualquier adulto con una cuenta pública puede ver su imagen utilizada en creaciones de IA, sin recibir notificación ni control sobre cómo, cuándo o dónde se emplean sus fotos. La ausencia de avisos genera vulnerabilidad, ya que las versiones artificiales de las fotos pueden circular por internet sin que el titular original lo sepa.

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Además, si en algún momento el usuario decide privatizar su cuenta, eliminar el contenido o desactivar la función, las imágenes ya generadas y distribuidas no se eliminan.

Este mecanismo de inclusión por defecto se alinea con una tendencia frecuente en la industria tecnológica: la responsabilidad recae en el usuario, que debe buscar activamente cómo desactivar la opción, en vez de otorgar consentimiento explícito.

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Meta excluye de Muse Image a las cuentas privadas y a los perfiles de menores de 18 años. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un dato relevante es que, según Meta, las cuentas privadas y los perfiles de menores de 18 años quedan excluidos de la función, tanto para ser utilizadas como para acceder a la herramienta sobre perfiles ajenos.

Para quienes desean proteger su imagen y limitar el uso de sus fotos ante la IA de Meta, existen dos vías principales. La más efectiva es convertir la cuenta de Instagram en privada, lo que excluye automáticamente el contenido de la función de generación de imágenes con IA.

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Si prefieres mantener el perfil público, Instagram incluye un ajuste específico, aunque no siempre visible para todos los usuarios, ya que el despliegue global de la función aún no ha finalizado. El proceso para desactivar la reutilización de tus fotos es el siguiente:

Accede a tu perfil de Instagram y pulsa en las tres líneas de menú situadas en la esquina superior derecha. Dirígete a la sección “Compartir y reutilizar”. Busca la opción “Permitir que la gente reutilice tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”. Desactiva los apartados correspondientes a Publicaciones y Reels.