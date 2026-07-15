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Si tu gato se acuesta en el computador no solo busca calor: aprende a entenderlo y evita daños

El pelo y el peso de la mascota puede generar daños en el dispositivo y causar fallas como el sobrecalentamiento

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Gato atigrado durmiendo sobre una laptop plateada abierta en un escritorio de madera, junto a una taza beige y una pila de libros.
Los gatos se acuestan sobre el computador porque buscan calor, atención y cercanía con sus dueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguro te ha pasado que estás estudiando o trabajando en casa y de un momento a otro tu gato salta sobre la mesa y se acuesta en el teclado del computador. A pesar de que lo quites una y otra vez, él vuelve y se convierte en una costumbre que tiene diferentes explicaciones.

Según los veterinarios y especialistas este comportamiento va más allá del gusto por el calor y la temperatura que genera el PC, porque las mascotas también están en búsqueda de cariño y atención, por lo que es importante saber manejar la situación para evitar daños en el dispositivo por el peso del animal o sus pelos.

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Por qué a los gatos les gusta acostarse encima del computador

El interés de los gatos por los ordenadores no es casualidad. Los gatos no se acuestan sobre la computadora solo por el calor, sino porque buscan llamar la atención. El aparato, encendido y con luces, se convierte en el centro de la rutina diaria de sus dueños, lo que despierta la curiosidad y el deseo de participar en ese momento.

Uno de los motivos más frecuentes que lleva a un gato a instalarse sobre un computador es la búsqueda de calor. Los portátiles y ordenadores de escritorio generan una temperatura agradable, ideal para estos animales acostumbrados a preferir lugares acogedores donde conservar su energía corporal. Las superficies cálidas resultan irresistibles, sobre todo cuando se trata de descansar durante largos periodos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los portátiles y ordenadores de escritorio ofrecen superficies cálidas que atraen a los gatos durante sus periodos de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del calor, las vibraciones y la textura de los dispositivos electrónicos pueden resultar atractivas. No es raro que los gatos prefieran estos lugares sobre otros, ya que encuentran en ellos una fuente de confort y novedad.

Aunque el calor es importante, la atención del dueño es un factor fundamental. Cuando una persona pasa mucho tiempo frente a la computadora, el gato percibe que ese objeto acapara su mirada, sus manos y parte de la rutina diaria.

Según la veterinaria Alice Barker, muchos gatos repiten esta conducta porque disfrutan de la interacción que genera: al acostarse sobre el teclado, logran interrumpir la actividad, recibir caricias o incluso ser levantados, lo que constituye un intercambio social que valoran.

Este comportamiento forma parte del vínculo entre el gato y su cuidador. Los felinos, aunque independientes, observan con atención las costumbres humanas, y descubren que, al posicionarse en el lugar donde su dueño presta más atención, obtienen una respuesta inmediata.

Mujer con suéter verde toca a gato anaranjado sobre teclado de computadora portátil. En el escritorio hay cuaderno, lápiz y taza. El fondo muestra estante y lámpara.
La especialista Jill Goldman advirtió que esta conducta del gato debe leerse como una señal de cariño y búsqueda de compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista Jill Goldman advierte que esta conducta debe interpretarse como una señal de cariño y búsqueda de compañía, no como una travesura.

Cómo el gato puede dañor tu computador y cómo evitarlo

Aunque para muchos cuidadores la imagen de un gato dormido sobre el teclado resulta simpática, existen riesgos por esta conducta. El pelo suelto del animal puede ser absorbido por las entradas de aire del aparato y acumularse en el interior, lo que a largo plazo favorece el sobrecalentamiento y potenciales fallas del equipo.

Además, la presencia de cables y conexiones eléctricas representa un peligro tanto para el dispositivo como para el propio animal. Un movimiento brusco o un tropiezo puede provocar caídas, cortocircuitos o incluso lesiones en el gato.

Una persona teclea en un computador portátil. Un gato anaranjado duerme sobre una manta gris junto al computador. En el escritorio hay una taza, un cuaderno y útiles.
Los veterinarios recomiendan no castigar al gato y proponen usar una cama cercana, juguetes y premios para alejarlo del computador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los veterinarios desaconsejan castigar o retar al gato por este comportamiento. Se trata de una conducta social y amistosa, una forma que el animal tiene de estar cerca de su dueño.

En lugar de sancionar, se recomienda ofrecer alternativas atractivas: colocar una cama, manta o cojín cerca del área de trabajo para que el animal esté cómodo y acompañado sin bloquear la computadora. Si el gato busca altura, se le puede habilitar un espacio en la mesa o una silla adicional.

Incorporar momentos de juego antes de sentarse a trabajar, o facilitar juguetes interactivos, ayuda a canalizar su energía y reducir el aburrimiento que motiva este tipo de conductas. Cuando el gato elija el sitio preparado para él, conviene premiarlo con caricias o golosinas para reforzar el aprendizaje.

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