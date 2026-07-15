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Epic Games regala Apex Legends para PC: cómo conseguir este juego gratis

Se trata de un título multijugador battle royale en el que escuadrones compiten por ser el último en pie

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Epic Games distribuye Apex Legends gratis para PC en su tienda digital. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games distribuye Apex Legends gratis para PC en su tienda digital. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece Apex Legends de forma gratuita para PC a través de su tienda digital.

El battle royale desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por EA no tiene costo de descarga y puede añadirse de manera permanente a la biblioteca del usuario desde la Epic Games Store.

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Cómo conseguir Apex Legends gratis en Epic Games

El proceso para obtener el juego sin costo es directo. El usuario debe abrir Epic Games Store e iniciar sesión con su cuenta. Una vez dentro, basta con buscar Apex Legends, ingresar a su página y seleccionar el botón ‘Obtener’ para completar el proceso de descarga gratuita.

Captura de pantalla de la ficha de un videojuego que muestra dos personajes con armadura en primer plano y el logotipo de Apex Legends
El battle royale de Respawn Entertainment y EA se descarga sin costo. (Epic Games)

Para jugar, es obligatorio contar con una cuenta de EA. Quienes no tengan una pueden crearla sin costo durante la instalación.

El juego requiere Windows 10 de 64 bits, un mínimo de 6 GB de RAM y 75 GB de espacio en disco. La configuración recomendada incluye un procesador Ryzen 5, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica equivalente a una NVIDIA GeForce GTX 970 o una AMD Radeon R9 290.

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Qué es Apex Legends

Apex Legends es un juego multijugador en línea del género battle royale en el que equipos de jugadores compiten para ser el último grupo en pie.

Antes de cada partida, los jugadores eligen a uno de los personajes disponibles, llamados Leyendas, cada uno con habilidades únicas agrupadas en cinco clases: Asalto, Explorador, Reconocimiento, Controlador y Soporte.

Interfaz de usuario de videojuego con estadísticas, manos del jugador con arma, personajes virtuales en combate, ráfagas de energía y un escenario futurista
El juego exige Windows 10 de 64 bits, 6 GB de RAM y 75 GB de almacenamiento. (Epic Games)

El modo principal enfrenta a 20 escuadrones de tres jugadores en mapas como Kings Canyon, Olympus, Storm Point y Broken Moon.

La partida comienza con todos los jugadores a bordo de una aeronave desde la que saltan en paracaídas hacia el mapa para recoger armas, armaduras y equipamiento.

Una zona segura que se reduce progresivamente obliga a los equipos a acercarse y enfrentarse hasta que solo queda uno. Cada partida dura un máximo de 21 minutos.

Además del modo competitivo, el juego incluye Ranked, para quienes buscan ascender en la clasificación global, y modos más relajados como Wildcard que integra partidas de 15 minutos con 30 jugadores y sistema de saqueo simplificado y Bot Royale Evolved, pensado para jugadores nuevos o quienes prefieren practicar contra bots.

Dos personajes de videojuego, uno con pelo rubio y otro con capucha, portan armas de fuego en un escenario exterior con barcos y banderas
El modo principal reúne a 20 tríos en mapas como Kings Canyon, Olympus, Storm Point y Broken Moon. (Epic Games)

La rotación Mixtape suma opciones como Control, Gun Run y Team Deathmatch.

El modelo económico del juego es gratuito: los cosméticos, skins de personajes, colores de armas, se adquieren con dinero real o moneda del juego, pero no afectan el desempeño en partida.

Epic Games tiene un juego gratis para celulares

Epic Games Store ofrece Princess Farmer sin costo en su aplicación móvil hasta el 16 de julio de 2026.

El juego, que normalmente cuesta USD 14,99 en la tienda para PC, se puede reclamar de forma permanente desde el celular siguiendo un proceso de instalación fuera de las tiendas oficiales: el usuario debe ingresar al sitio de Epic Games, escanear el código QR de la página del juego e instalar la aplicación.

(Epic Games)
Princess Farmer está disponible gratis en la app móvil de Epic Games Store hasta el 16 de julio de 2026. (Epic Games)

Una vez dentro, basta con iniciar sesión, o crear una cuenta gratuita, y reclamar el título en la sección de juegos gratuitos de la semana. La versión para iOS solo está disponible en la Unión Europea.

Princess Farmer no es un simulador de granja pese a lo que sugiere su nombre. Se trata de una novela visual con mecánicas de match-three protagonizada por una agricultora mágica con orejas de conejo.

Ofrece tres modos: narrativo, rompecabezas de acción y cooperativo para dos jugadores. Su clasificación es apta para mayores de 10 años.

La promoción semanal de Epic Games Store para PC también renueva su catálogo hasta el 16 de julio con dos títulos.

La versión de iOS se limita a la Unión Europea. (Epic Games)
La versión de iOS se limita a la Unión Europea. (Epic Games)

Nova Lands (precio habitual: USD 19,99) es un juego de aventura y simulación en el que el jugador coloniza un planeta, automatiza tareas con robots y explora islas.

Tattoo Tycoon (precio habitual: USD 29,99) propone administrar un estudio de tatuajes con más de 100 diseños desbloqueables. Ambos se reclaman desde store.epicgames.com y quedan en la biblioteca de forma permanente.

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