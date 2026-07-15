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Lista de televisores sin Netflix a partir del 15 de julio de 2026

Los usuarios afectados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación de la plataforma streaming, así que deben buscar opciones para seguir consumiendo su contenido

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Netflix solo es compatible con modelos que cumplen con los requisitos mínimos para reproducir su contenido. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)
Netflix solo es compatible con modelos que cumplen con los requisitos mínimos para reproducir su contenido. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

A partir del 15 de julio de 2026, Netflix dejará de funcionar en varios modelos de televisores antiguos, excluyendo el acceso a la aplicación nativa y a sus actualizaciones. Este ajuste responde a la necesidad de mantener estándares actuales de seguridad y rendimiento, lo que deja fuera a dispositivos fabricados antes de 2015.

Aunque muchos de estos televisores mantienen una imagen impecable y su funcionalidad básica no se altera, el software interno ya no cumple con los requisitos exigidos por la plataforma streaming.

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La suspensión definitiva del soporte de la aplicación afecta principalmente a televisores de marcas como Samsung, Sony, LG y Panasonic, cuyos modelos antiguos no podrán abrir, descargar ni actualizar la app oficial.

Por qué Netflix finaliza el soporte de su aplicación en televisores antiguos

Los usuarios deben revisar el sistema operativo de su dispositivo para ver si es compatible con Netflix. (Foto: Europa Press)
Los usuarios deben revisar el sistema operativo de su dispositivo para ver si es compatible con Netflix. (Foto: Europa Press)

La decisión se basa en la imposibilidad de garantizar una experiencia uniforme y segura en dispositivos que dejaron de recibir actualizaciones del fabricante. Netflix explica que los dispositivos que no cumplen los requisitos de rendimiento, estabilidad y seguridad quedan fuera del soporte.

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La mayoría de los modelos afectados recibieron su última actualización de sistema operativo hace varios años, lo que impide compatibilidad con nuevas funciones.

El objetivo de la plataforma es mantener una experiencia constante para todos los usuarios. “Si el dispositivo no puede recibir las actualizaciones necesarias o no es compatible con las nuevas funciones, deja de ser admitido por la aplicación”, señaló en su sitio web Netflix.

Qué modelos de televisores quedarán sin acceso a la aplicación de Netflix

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los principales afectados por la medida de Netflix son modelos de televisores lanzados hace más de 10 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión del soporte alcanza a televisores inteligentes lanzados antes de 2015. Entre los modelos afectados se encuentran los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como los LG de las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600.

Además, aparecen modelos Panasonic AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y similares, sumado a televisores Sony de la gama Bravia, como KDL, XBR y W95.

La lista completa puede consultarse en el sitio oficial de Netflix, donde se detallan los modelos y las versiones de sistema operativo que ya no serán compatibles.

Cómo verificar si un televisor sigue siendo compatible con la app de Netflix

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde los ajustes del televisor se puede verificar si puede ejecutar Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar si un televisor mantiene compatibilidad, solo hay que buscar el ícono de Netflix en el menú principal o en la tienda de aplicaciones del dispositivo, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play. Si el ícono desapareció o la descarga no es posible, ese modelo ya se encuentra fuera del soporte.

Netflix exige que los televisores cuenten con sistemas operativos actualizados. En el caso de LG, solo los modelos con versiones modernas de webOS reciben actualizaciones de seguridad y la app de Netflix.

Los televisores Samsung fabricados desde 2016, con sistema Tizen OS, siguen siendo compatibles, mientras que los antiguos con Orsay OS quedaron excluidos.

Para Sony, solo los que incorporan Android TV acceden a la plataforma; los que usan firmware basado en Linux ya no tienen soporte. En cuanto a Apple TV, únicamente los modelos recientes con el sistema operativo actualizado mantienen el acceso.

Qué opciones existen para seguir usando Netflix tras la pérdida de soporte

Amazon Fire TV es una de las alternativas para prolongar la vida útil de un TV. (Foto: Europa Press)
Amazon Fire TV es una de las alternativas para prolongar la vida útil de un TV. (Foto: Europa Press)

La incompatibilidad con la app nativa no obliga al reemplazo inmediato del televisor. La solución más sencilla y económica es conectar un dispositivo externo de streaming, como Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV o Roku.

Asimismo, estos aparatos se enlazan mediante el puerto HDMI y transforman cualquier pantalla en un Smart TV actualizado, con acceso total a Netflix y otras plataformas. Luego de vincular el dispositivo y conectarlo a la red WiFi, es posible descargar la aplicación de Netflix desde su tienda oficial e iniciar sesión como de costumbre.

Estos reproductores ofrecen sistemas operativos actualizados y acceso a una amplia variedad de servicios. Otra opción válida es conectar una computadora al televisor y acceder a Netflix a través del navegador web, usando sistemas como Windows 10/11 o macOS.

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