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Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Algunos modelos antiguos ya no podrán reinstalar su sistema mediante el procedimiento convencional de Apple

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Apple deja sin software a los iPhone antiguos, al igual que los iPad .
Apple deja sin software a los iPhone antiguos, al igual que los iPad .

Apple continúa retirando progresivamente el soporte para algunos de sus dispositivos más antiguos. La compañía habría dejado de firmar el firmware necesario para restaurar varios modelos de iPhone y iPad con más de una década de antigüedad, una decisión que puede dificultar o incluso impedir la reinstalación convencional del sistema operativo si alguno de estos equipos presenta un fallo grave.

El cambio afecta principalmente a dispositivos considerados obsoletos o heredados, entre ellos el iPhone 5c, el iPad de cuarta generación y el iPad Air de primera generación. Los equipos que continúan funcionando con normalidad podrán seguir utilizándose, pero sus propietarios podrían encontrarse con problemas si necesitan realizar una restauración completa mediante los procedimientos oficiales.

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Iphone 5.
El iPhone 5c ya no cuenta con soporte si es que hay que reiniciar el sistema. (Xataka)

Qué modelos de iPhone y iPad están afectados

Entre los dispositivos mencionados como afectados por el cambio se encuentran:

  • iPhone 5c.
  • iPad de cuarta generación.
  • iPad Air de primera generación.

Todos ellos fueron lanzados hace más de una década. El iPhone 5c, por ejemplo, llegó al mercado en 2013, mientras que el primer iPad Air fue presentado ese mismo año. El iPad de cuarta generación apareció anteriormente, en 2012.

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Aunque actualmente representan una parte reducida de los dispositivos Apple en funcionamiento, algunos usuarios todavía pueden conservarlos como equipos secundarios, reproductores multimedia o dispositivos de colección.

Plano medio de una persona recostada en un sofá gris, sosteniendo un iPad blanco con ambas manos y tocando la pantalla táctil con un dedo. Se ven aplicaciones.
Los iPad antiguos no contarán con actualizaciones disponibles si falal su software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión no significa que estos aparatos vayan a dejar de funcionar de manera inmediata. Si el sistema operativo instalado continúa funcionando correctamente, podrán seguir utilizándose dentro de las limitaciones propias de un hardware antiguo.

Qué significa que Apple deje de firmar un firmware

La firma del firmware es una parte fundamental del proceso de restauración de los dispositivos de Apple.

Cuando un usuario intenta reinstalar el sistema operativo de un iPhone o iPad, los servidores de la compañía verifican que la versión del software utilizada esté autorizada. Si Apple continúa firmando ese firmware, la instalación puede completarse mediante herramientas oficiales.

Cuando la firma deja de estar disponible, la restauración convencional puede quedar bloqueada.

Usuarios que intenten reinstalar el sistema del iPhone 5c no podrán hacerlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Usuarios que intenten reinstalar el sistema del iPhone 5c no podrán hacerlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto significa que un dispositivo afectado podría tener dificultades para volver a funcionar si entra en modo de recuperación, presenta una corrupción grave del sistema o necesita una reinstalación completa.

El problema no afecta al uso cotidiano mientras el equipo continúe funcionando correctamente. La principal limitación aparece únicamente cuando resulta necesario borrar y reinstalar por completo el sistema.

Qué ocurre si uno de estos dispositivos presenta un fallo

Los propietarios de los modelos afectados no necesitan dejar de utilizarlos por este cambio. Sin embargo, deben tener en cuenta que una avería relacionada con el software podría resultar más difícil de solucionar.

En dispositivos compatibles y actuales, una restauración mediante Finder —o iTunes en determinados equipos y sistemas— permite descargar e instalar nuevamente una versión oficial del sistema operativo.

Los usuarios de iPhone 5c no podrán reinstalar el sistema.
Los usuarios de iPhone 5c no podrán reinstalar el sistema.

Si los servidores de Apple ya no autorizan el firmware correspondiente, este procedimiento puede dejar de estar disponible.

En consecuencia, un iPhone o iPad antiguo que entre en un estado de recuperación y necesite reinstalar completamente el sistema podría quedar sin una vía convencional para volver a funcionar.

Por qué Apple retira el soporte para sistemas antiguos

La eliminación progresiva de tecnologías heredadas forma parte del ciclo habitual de soporte de los dispositivos electrónicos.

Mantener durante tiempo indefinido la infraestructura necesaria para versiones antiguas del sistema supone gestionar software que ya no recibe actualizaciones de seguridad y que funciona en dispositivos con una presencia cada vez menor entre los usuarios.

Apple cierra un ciclo para los iPhone 5c y los antiguos iPad. REUTERS/Abdul Saboor
Apple cierra un ciclo para los iPhone 5c y los antiguos iPad. REUTERS/Abdul Saboor

Además, los sistemas operativos antiguos pueden contener vulnerabilidades conocidas que nunca recibirán nuevos parches.

Apple concentra así sus recursos en dispositivos y versiones más recientes de sus sistemas operativos, mientras los productos antiguos avanzan hacia una fase de obsolescencia tecnológica.

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