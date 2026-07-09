Hacer consultas a Gemini desde el PC ahora es más fácil: Google Chrome estrena función para ahorrar tiempo

Basta con hacer clic derecho para que aparezca la opción de 'Pregúntale a Gemini' al momento de seleccionar un texto. (Google)

Google incorporó una nueva función que simplifica las consultas en Gemini: seleccionar el texto de interés, hacer clic derecho y elegir ‘Pregúntale a Gemini’.

La acción abre de forma automática una ventana lateral dentro de la misma página web para interactuar con la inteligencia artificial, sin necesidad de abrir otra pestaña.

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Para qué sirve esta nueva función de Google Chrome

Uno de los usos más prácticos aparece al redactar un ensayo o trabajo académico. Si una oración no termina de convencer, el usuario puede seleccionarla y pedirle a Gemini que sugiera una reformulación, evalúe su claridad o proponga una estructura alternativa. El proceso ocurre dentro de la misma página.

Gemini entiende el contexto de la pestaña y da respuestas ajustadas conforme con esa información. (Google)

La herramienta también es útil para verificar la ortografía de una frase, encontrar sinónimos para evitar la repetición de palabras o consultar el significado de un término desconocido.

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Durante una investigación, la función permite consultar el contexto de un dato o ampliar una idea. En lugar de abrir nuevas pestañas y perder el hilo de la lectura, el usuario obtiene respuestas directamente sobre el documento que ya está explorando.

En todos estos casos, la ventaja es la misma: la consulta ocurre sobre el texto exacto que el usuario tiene frente a él, lo que reduce el tiempo de búsqueda.

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Esta función solo está disponible en Google Chrome para computadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué herramientas integra ‘Pregúntale a Gemini’ en Chrome

La función ‘Pregúntale a Gemini’ en Google Chrome va más allá de un simple chatbot integrado al navegador: reúne un conjunto de herramientas que permiten personalizar la experiencia según el tipo de consulta, el nivel de complejidad y el formato de la interacción.

Selección de modelos según la tarea.

Una de las capacidades más destacadas es la posibilidad de elegir entre distintos modelos de Gemini desde el mismo panel lateral. Las opciones disponibles son:

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Automático: se adapta a las necesidades del usuario según el tipo de consulta.

3.5 Flash: orientado a la asistencia general y respuestas rápidas.

Pensar: diseñado para resolver problemas complejos que requieren mayor razonamiento.

3.1 Pro: especializado en matemáticas y programación avanzadas.

Gemini integra varios de sus modelos en esta función para Google Chrome. (Google)

Esta flexibilidad permite que el mismo usuario que busca un sinónimo en segundos pueda, en otra ocasión, pedirle al modelo que depure un fragmento de código o resuelva un problema de lógica, sin salir del navegador ni cambiar de herramienta.

Gemini Live: consultas por voz.

El panel también integra Gemini Live, la modalidad de interacción por voz que permite hacer consultas de forma oral en lugar de escribirlas.

La función puede ser útil cuando el usuario tiene las manos ocupadas, prefiere dictar una pregunta larga o simplemente quiere una experiencia más conversacional mientras navega.

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La ventana lateral no cuenta con las mismas opciones que tiene en su página web o app. (Google)

Seleccionar de la pantalla, al estilo de Google Lens.

La tercera herramienta permite seleccionar una sección de la pantalla al estilo de Google Lens. En lugar de copiar y pegar texto, el usuario delimita un área de la página como una imagen, una tabla, un gráfico o un bloque de texto y Gemini lo analiza directamente.

La función amplía el alcance de las consultas a contenido visual que, de otro modo, no podría trasladarse a un chat de texto convencional.

Qué limitaciones tiene ‘Pregúntale a Gemini’ en Chrome

Si bien no aparece la opción de creación de imágenes, si el usuario se lo solicita a la IA, esta lo hará. (WhatsApp // Google)

Al tratarse de una ventana lateral que se ubica en el misma pestaña de interés, la función ‘Pregúntale a Gemini’ en Chrome no tiene la totalidad de las funciones que la IA tiene en su página web o aplicación móvil propia.

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Por ejemplo, los usuarios no pueden adjuntar archivos o añadirlos desde su cuenta de Google Drive. Asimismo, no pueden vincular Notebooks ni importar código.

Tampoco aparecen las opciones de generación de imágenes, video ni de música que si están en el sitio web y app. Sin embargo, el usuario puede ingresar la indicación de forma manual de que necesita un contenido de este tipo y la IA lo hace.

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