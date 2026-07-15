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Polémica en Hungría: el ex Canciller que facilitó la expansión de BYD en Europa se convierte en ejecutivo de la empresa china

Péter Szijjártó dejó el Parlamento este miércoles para ocupar un cargo directivo en el fabricante chino, cuya primera fábrica en suelo europeo, en Szeged, entra en producción este año

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ARCHIVO - El ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjarto, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del gabinete en Budapest, Hungría, el 18 de febrero de 2026. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP, Archivo)
ARCHIVO - El ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjarto, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del gabinete en Budapest, Hungría, el 18 de febrero de 2026. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP, Archivo)

Péter Szijjártó, ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Hungría durante 12 años bajo el Gobierno de Viktor Orbán, renunció este miércoles a su escaño parlamentario para incorporarse como alto directivo del fabricante chino de automóviles eléctricos BYD. El ex ministro asumirá las relaciones externas del grupo y el desarrollo de nuevas líneas de negocio, según anunció en Facebook. “He recibido una oferta extraordinariamente distinguida de una de las empresas líderes de la economía mundial para ocupar un cargo internacional”, escribió.

El movimiento es difícil de disociar de la trayectoria pública de Szijjártó. Durante su etapa en el Gobierno fue el principal artífice de la política de “apertura al Este”, que convirtió a Hungría en el mayor receptor de inversión china en Europa en la última década. BYD fue uno de sus grandes beneficiarios: recibió ayudas estatales cuyo monto exacto nunca se hizo público, y fue Szijjártó quien anunció en 2023 la instalación de la primera planta de automóviles de pasajeros de BYD en Europa, en Szeged, al sur del país, tras 224 rondas de negociación con el Gobierno húngaro.

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En 2025, BYD recibió además 20.000 millones de forints —unos 63,7 millones de dólares— en ayudas estatales para instalar en Budapest su sede europea y un centro de I+D. La inversión total de la compañía en Hungría se estima en torno a los 4.000 millones de euros. La fábrica de Szeged, diseñada para producir hasta 300.000 vehículos anuales en plena capacidad, inició producción de prueba a comienzos de 2026 y prevé arrancar la fabricación en serie en el cuarto trimestre del año con el modelo Dolphin Surf.

FOTO DE ARCHIVO: Autos eléctricos BYD Dolphin Surf estacionados frente al lugar donde el fabricante de automóviles BYD realiza una presentación de vehículos en Berlín, Alemania, el 21 de mayo de 2025 REUTERS/Annegret Hilse/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Autos eléctricos BYD Dolphin Surf estacionados frente al lugar donde el fabricante de automóviles BYD realiza una presentación de vehículos en Berlín, Alemania, el 21 de mayo de 2025 REUTERS/Annegret Hilse/Foto de archivo

El primer ministro Péter Magyar, líder del partido proeuropeo Tisza que ganó las elecciones de abril, reaccionó con dureza. “Ya sospechábamos que Szijjártó no promovía los intereses nacionales húngaros; el hecho de que ahora se vaya a trabajar a BYD no hace más que confirmar esta idea”, escribió en redes sociales. El secretario de Estado Zsolt Tárkányi lo tildó de “principal representante en el país del lobby industrial y de baterías chino”.

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La contratación llega en un momento delicado para BYD en Europa. La Comisión Europea investiga desde principios de 2025 si la planta de Szeged recibió subsidios irregulares del Gobierno chino, al amparo del Reglamento de Subsidios Extranjeros de 2023. Bruselas ya había impuesto en octubre de 2024 un arancel adicional del 17% a los eléctricos importados por BYD desde China —sumado al 10% estándar—, tras concluir que el fabricante se benefició de subvenciones incompatibles con la competencia leal. La producción local en Hungría permitiría eludir esos gravámenes.

La trayectoria de Szijjártó acumula otras controversias. Durante la invasión rusa de Ucrania fue el único canciller de la UE que mantuvo viajes regulares a Moscú y reuniones con Serguéi Lavrov, a quien llamó “amigo”. En 2021 recibió de manos de Putin la Orden de la Amistad rusa. Durante la campaña de 2026, el Washington Post reveló que realizaba llamadas a Lavrov desde reuniones de ministros europeos para informarle de lo tratado; el exministro reconoció el contacto pero negó el alcance descrito. El periodista húngaro que investigó esas comunicaciones fue imputado por espionaje bajo Orbán; los cargos se retiraron con el nuevo Gobierno.

Contratar al hombre que durante más de una década fue el principal interlocutor político de BYD en Europa responde a una lógica que va más allá del organigrama: es una apuesta por preservar redes de influencia en un entorno regulatorio cada vez más hostil para los fabricantes chinos en el continente.

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