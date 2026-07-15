El síndrome del cuello tecnológico: qué es y por qué es asociado al uso del celular

La postura del cuello al momento de mirar el celular puede ocasionar problemas de salud.

Pasar varias horas al día mirando la pantalla del celular puede tener consecuencias que van más allá de la fatiga visual. Mantener la cabeza inclinada hacia abajo durante periodos prolongados está relacionado con el denominado síndrome del cuello tecnológico, una afección asociada con dolores cervicales, rigidez muscular, molestias en los hombros e incluso hormigueo en los brazos.

El problema se vincula con la postura adoptada al utilizar teléfonos, tabletas y computadoras. Cuando una persona mantiene repetidamente la cabeza adelantada o inclinada para observar una pantalla, aumenta la carga mecánica sobre la zona cervical y puede generar tensión en los músculos encargados de sostenerla.

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Qué es el síndrome del cuello tecnológico

El síndrome del cuello tecnológico, también conocido como text neck, describe las molestias asociadas con mantener durante demasiado tiempo una postura incorrecta al utilizar dispositivos electrónicos.

Una persona con mala postura al usar el celular experimenta dolor en cuello, hombros, espalda alta y manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las posiciones más frecuentes es la denominada postura de cabeza adelantada. Ocurre cuando la cabeza se desplaza hacia delante respecto a su alineación natural, generalmente para mirar una pantalla situada por debajo del nivel de los ojos.

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Según información recogida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, permanecer sentado o de pie mirando hacia abajo durante periodos prolongados puede generar un estrés mecánico sobre la columna.

Esta situación puede aparecer al revisar constantemente el celular, pero también durante el uso de computadoras cuando la pantalla se encuentra demasiado baja.

El problema no está necesariamente en utilizar un dispositivo durante unos minutos, sino en mantener y repetir una posición inadecuada durante varias horas cada día.

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Una joven muestra gestos de dolor muscular en el cuello mientras usa su teléfono móvil, reflejando el impacto del tecnoestrés en la salud postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales síntomas

La presión y la tensión acumuladas en la zona cervical pueden generar diferentes molestias. Su intensidad puede variar dependiendo del tiempo de exposición, la postura y otros factores individuales.

Entre los síntomas asociados con el síndrome del cuello tecnológico se encuentran:

Dolor de cuello.

Rigidez muscular.

Dolor de cabeza.

Molestias en los hombros.

Hormigueo en los brazos.

Estas señales pueden aparecer de manera progresiva. Una persona puede comenzar con una ligera sensación de tensión después de utilizar el celular y terminar experimentando molestias más persistentes si mantiene los mismos hábitos durante periodos prolongados.

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El dolor de cuello y mano se viene asociando al uso prolongado del celular. (AARP)

El hormigueo en los brazos requiere especial atención, debido a que puede tener diferentes causas y no debe atribuirse automáticamente al uso del teléfono. Si los síntomas son intensos, persistentes o empeoran, es recomendable buscar una evaluación médica.

Pasar horas frente a las pantallas también puede afectar otras partes del cuerpo

El cuello no es la única zona sometida a esfuerzos durante el uso prolongado de dispositivos. Las manos y los dedos realizan movimientos repetitivos al escribir mensajes, desplazarse por redes sociales o sostener el teléfono durante largos periodos. Esto puede generar tensión y molestias, especialmente cuando no se realizan pausas.

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Una investigación del profesor Sebastian Suggate, de la Universidad de Ratisbona, también ha estudiado la posible relación entre un mayor tiempo frente a las pantallas y un peor desarrollo de determinadas habilidades motoras en niños.

El crecimiento del tiempo dedicado a los dispositivos ha convertido la ergonomía digital en un aspecto cada vez más relevante de las actividades cotidianas.

El dolor de cuello se ha vuelto un problema por el uso constante del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mejorar la postura al utilizar el celular

Una de las principales recomendaciones consiste en elevar el teléfono hacia el nivel de los ojos. El objetivo es reducir la necesidad de inclinar constantemente la cabeza hacia abajo.

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El dispositivo debe mantenerse a una distancia cómoda que permita leer el contenido sin acercarlo excesivamente al rostro.

En el caso de computadoras portátiles y de escritorio, pueden utilizarse soportes regulables para ajustar la altura y la inclinación de la pantalla. Una configuración adecuada ayuda a mantener una posición más natural durante el trabajo o el estudio.

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Las pausas también son importantes durante el uso de pantallas

Permanecer durante horas en una misma posición puede favorecer la aparición de tensión muscular. Por este motivo, es recomendable realizar pausas periódicas para cambiar de postura y mover el cuerpo.

Es importante descansar del celular y las pantallas para evitar dolores en el cuello. (piedica.com)

Durante estos descansos se pueden realizar movimientos suaves del cuello y los hombros, además de levantarse después de periodos prolongados frente a la computadora.

Mantener una actividad física regular también puede contribuir a fortalecer la musculatura y mejorar la movilidad general.

El celular forma parte de numerosas actividades cotidianas y dejar de utilizarlo no es una solución realista para la mayoría de las personas. Sin embargo, modificar la posición de la pantalla, evitar mantener la cabeza inclinada durante demasiado tiempo y realizar pausas periódicas puede reducir la carga sobre el cuello.

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El síndrome del cuello tecnológico refleja así una consecuencia física de los nuevos hábitos digitales: no solo importa cuánto tiempo se utiliza una pantalla, sino también la postura que se mantiene mientras se hace.