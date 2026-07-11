Paso a paso para ver la pantalla de tu celular en la TV de forma inalámbrica

Aprende a compartir la pantalla de un celular al televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver las fotos del celular, reproducir un video guardado en la galería o mostrar una presentación en una pantalla más grande es posible sin utilizar cables. Los teléfonos Android y los iPhone cuentan con tecnologías inalámbricas que permiten duplicar la pantalla directamente en un televisor compatible, siempre que ambos dispositivos estén correctamente conectados.

En Android, las principales alternativas son Google Cast y Miracast, mientras que los iPhone utilizan AirPlay. Aunque el nombre de la función puede cambiar según la marca del celular o del televisor, el procedimiento suele ser similar: conectar ambos equipos a la misma red Wi-Fi, activar la opción para compartir pantalla y seleccionar el televisor.

PUBLICIDAD

Esta función puede resultar útil para mostrar contenido almacenado en el teléfono sin necesidad de transferir archivos, utilizar memorias USB o conectar cables HDMI.

Duplicar pantalla en Android. (foto: El Español)

Cómo duplicar la pantalla de un celular Android en la TV

Los dispositivos Android pueden utilizar diferentes sistemas para enviar contenido de manera inalámbrica. Google Cast está integrado en Chromecast y en televisores que utilizan Android TV o Google TV. Otros fabricantes recurren a Miracast o incorporan nombres propios para esta función.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, en algunos celulares Samsung aparece como Smart View, mientras que otros fabricantes utilizan términos como Emitir, Enviar o Pantalla inalámbrica.

Para conectar un celular Android a un televisor, se deben seguir estos pasos:

Conecta ambos dispositivos a la misma red Wi-Fi. Comprueba que el celular y el televisor estén conectados a la misma red. Cuando sea posible, utilizar la banda de 5 GHz puede ayudar a reducir retrasos durante la transmisión. Abre el panel de ajustes rápidos. Desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. En algunos dispositivos será necesario hacerlo dos veces para mostrar todos los accesos disponibles. Busca la opción para compartir la pantalla. Dependiendo del fabricante, puede aparecer como Enviar, Emitir, Pantalla inalámbrica, Transmitir o Smart View. Selecciona el televisor. El celular buscará los dispositivos compatibles disponibles en la red. Pulsa sobre el nombre de la TV a la que deseas conectarte. Acepta la conexión. Si es la primera vez que ambos dispositivos se vinculan, el televisor puede mostrar una solicitud de autorización. Confirma el acceso para comenzar a duplicar la pantalla.

Una vez completado el proceso, todo lo que aparezca en el celular podrá visualizarse también en el televisor.

Utilizar la opción Duplicar en Android o iPhone. (foto: Andro4All)

Qué hacer si el celular no muestra la opción para transmitir

Algunos teléfonos Android no incluyen un acceso directo para duplicar la pantalla o utilizan una interfaz diferente. En estos casos, Google Home puede servir como alternativa para determinados dispositivos compatibles con Google Cast.

PUBLICIDAD

Después de abrir la aplicación, el usuario debe seleccionar el televisor o dispositivo de transmisión disponible y buscar la opción para enviar la pantalla del teléfono.

Si el televisor no aparece, es recomendable comprobar que ambos equipos utilizan la misma red Wi-Fi y que las funciones de conexión inalámbrica están activadas.

PUBLICIDAD

También puede ser necesario revisar la configuración del televisor, ya que algunos modelos requieren habilitar previamente la recepción de contenido desde otros dispositivos.

Compartir pantalla del celular al televisor.

Cómo duplicar la pantalla de un iPhone con AirPlay

Los usuarios de iPhone disponen de AirPlay, la tecnología inalámbrica desarrollada por Apple para enviar contenido y duplicar la pantalla en dispositivos compatibles.

El procedimiento es el siguiente:

Conecta el iPhone y el televisor a la misma red Wi-Fi. Abre el Centro de Control deslizando el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha. Pulsa el botón Duplicar pantalla, identificado por dos rectángulos superpuestos. Selecciona el nombre del televisor en la lista. Introduce el código que aparezca en la TV si el sistema lo solicita.

AirPlay funciona de forma nativa con Apple TV y también está integrado en numerosos televisores inteligentes modernos.

Así se ve el botón para Duplicar pantalla. (Apple)

Qué tener en cuenta antes de compartir la pantalla

La calidad de la transmisión depende en gran medida de la conexión inalámbrica. Una red saturada o con una señal débil puede provocar retrasos, interrupciones o una menor calidad de imagen.

PUBLICIDAD

También es importante considerar que algunas aplicaciones de streaming pueden limitar la duplicación de pantalla debido a sistemas de protección de contenido. En esos casos, la mejor alternativa suele ser utilizar la aplicación oficial instalada directamente en el televisor.

Con una Smart TV compatible y una conexión Wi-Fi estable, duplicar la pantalla del celular permite disfrutar fotografías, videos, presentaciones y otros contenidos en mayor tamaño sin necesidad de utilizar cables.

PUBLICIDAD