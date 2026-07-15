Política

Axel Kicillof busca el voto sub 30 y envía referentes juveniles para tener presencia en las provincias

El MDF Juventud buscará expandirse en territorios por fuera del distrito bonaerense. Se recostará en las estructuras sindicales y universitarias. Casi el 30% del padrón nacional tiene menos de 30 años

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Axel Kicillof con referentes juveniles del MDF
Axel Kicillof con referentes juveniles del MDF

Semanas atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con quienes integran la línea juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. El MDF Juventudes iba a tener su acto de lanzamiento el 6 de junio último, pero producto del fallecimiento del Indio Solari, la actividad se pospuso. Luego, el mandatario recibió en la gobernación a las principales referencias del sector. En la reunión, se habló de distintos temas que atraviesan a jóvenes, sobre todo sociales y económicos. También le dijeron a Kicillof que están en contacto con otras provincias y que la idea es nacionalizar el MDF Juventudes.

El plan es hacer pie en otras provincias a la par de lo que vienen haciendo distintas ramas del MDF. El objetivo final es dotar de estructura propia para lo que será la negociación del peronismo de cara a las elecciones del año que viene. Quienes están dentro del MDF están confiados de que Kicillof estará al frente de la campaña y será el candidato por el peronismo.

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Es en este marco que, lentamente, se empiezan a diseñar y estudiar distintos escenarios. El voto joven es uno de ellos. En las elecciones del 2023, La Libertad Avanza logró capitalizar buena parte del descreimiento político en jóvenes y buscará profundizarlo. Por caso, semanas atrás, el diputado provincial de LLA, Pablo Morillo, presentó un proyecto de ley para bajar la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses: la propuesta es bajar de 25 a 18 años. Como dio cuenta Infobae, desde el partido pretenden aumentar la presencia de militantes de la juventud libertaria en las listas. Señalan que, si la iniciativa avanza en la legislatura bonaerense, podría haber candidatos menores de 25 años liderando listas en distintos distritos. Esta medida también apunta a captar el “voto joven” para el próximo año y a fortalecer la militancia, que el partido impulsa mediante diversas agrupaciones en los municipios de la provincia.

Sebastián Pareja, presidente del partido provincial de La Libertad Avanza
Sebastián Pareja, presidente del partido provincial de La Libertad Avanza

El sector de Kicillof también busca sumar presencia juvenil. En la provincia de Buenos Aires, el MDF Juventudes está constituido y ya funciona como un dispositivo propio. Entre las referencias aparecen directoras de distintos ministerios, concejales; además, presencia de militancia universitaria y de ramas juveniles de sindicatos. La directora de Juventudes, Ayelén López, es una de las que está a cargo del despliegue más allá del territorio bonaerense, al igual que la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, del ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel. Como contó este medio, las caras visibles del MDF Juventud también aparecen en la estructura del PJ bonaerense que preside Kicillof. Aylén Katopodis y Constanza Schumkler figuran como titulares. Katopodis, activa en San Martín, lidera la secretaría de Juventud del PJ en la Primera sección electoral. Es abogada y, además, hija de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial. Por su parte, Schumkler se desempeña como consejera escolar en Vicente López por el peronismo, integra el PJ encabezado por Kicillof y participa en la agrupación Descamisados. La concejala de La Plata, Sol Malundez, es otra figura que participa activamente.

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Las referentes de Juventud se reunieron con Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y con la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Allí le trasladaron la idea de expandir la rama del MDF a otras provincias. El gobernador dio el visto bueno.

Axel Kicillof con referentes juveniles del MDF
Axel Kicillof con referentes juveniles del MDF

Desde ese momento a la actualidad, empezaron a aceitar contactos con Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Corrientes. Lo hacen a través de las ramas juveniles de la CTA de los Trabajadores y la CGT. Con la CGT la articulación se hace a través del gremio de UPCN. A nivel provincial, tanto la CGT como la CTA están trabajando para la construcción política de Kicillof y se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro, a través de distintos dirigentes. También hay otros gremios como ATSA, Camioneros, UOCRA, Las 62 organizaciones y varias más.

Según cifras oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el padrón electoral nacional para las elecciones legislativas de 2025 incluyó 35.987.634 electores habilitados. De ese total, 1.139.315 correspondían a jóvenes de 16 y 17 años, según los datos publicados por el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior (Elecciones Legislativas 2025: el proceso electoral, en números).

En cuanto a la franja de 18 a 30 años -que es donde está mirando el MDF Juventud- la Cámara Nacional Electoral indicó a través de informes y estadísticas que este grupo representa aproximadamente uno de cada cuatro electores habilitados, es decir, cerca del 25% del padrón nacional. Aplicando ese porcentaje sobre el padrón total, el número estimado de electores de 18 a 30 años asciende a unos 9 millones. Sumando los 1.139.315 de 16 y 17 años, el total de electores menores de 30 años se aproxima a 10 millones de personas.

“La idea es empezar a componer un ámbito de referencias nacionales”, remarcaron desde la línea de Juventud del MDF a este medio. “Nuestro objetivo es organizarnos este año porque quedan 5 meses de 2026 y el año que viene vamos a tener una campaña a nivel nacional y el sector juventud es muy importante en la cantidad de pibes sub 30 que votan”, agregaron. Anhelan que el candidato sea el gobernador bonaerense. En la discusión interna, La Cámpora, nacida hace 20 años como organización juvenil, sigue promoviendo a Cristina Kirchner a la par de la campaña que viene desplegando por la libertad de la expresidenta.

Tras el encuentro con los referentes del MDF Juventud, Kicillof había planteado que “para entender las problemáticas actuales de los pibes y las pibas necesitamos conocer cuáles son sus ideas y propuestas: no alcanza solo con acercar herramientas y políticas desde el Estado, tenemos que ofrecerles respuestas a sus inquietudes en un mundo de cambios muy veloces”.

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