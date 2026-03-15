Guía de emergencia: qué hacer si te roban el celular en cualquier evento y que no pierdas dinero

Seguridad en festivales: claves para blindar tu celular y evitar fraudes durante eventos multitudinarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de festivales y eventos masivos vuelve a poner en primer plano la seguridad de los dispositivos móviles. Según un reciente informe de Mercado Pago, el 62% de los argentinos adoptó nuevos hábitos de prevención para proteger su celular y sus cuentas digitales en lugares concurridos.

Este fenómeno no es casual: el teléfono móvil es ahora clave para gestionar entradas, pagos y comunicaciones, pero también se ha convertido en uno de los objetos más codiciados por los delincuentes.

El 75% de los encuestados planea asistir a algún evento multitudinario en los próximos meses, y el 87% toma recaudos extra al momento de usar el teléfono para abonar consumos. El avance de métodos digitales como el pago por QR y el uso de billeteras virtuales exige nuevas estrategias de seguridad, tanto física como digital, para evitar fraudes y pérdidas económicas ante un robo o extravío.

Así debes actuar si te roban el celular en un concierto: pasos para bloquear el equipo y tus cuentas digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el riesgo antes del robo

La mejor defensa siempre comienza antes de que ocurra un incidente. Entre las tácticas más efectivas, el 46% de los asistentes a eventos prefiere no sacar el teléfono en zonas de gran aglomeración y lo utiliza solo para pagar o mostrar la entrada. Un 35% opta por fundas con correas, riñoneras o mosquetones que dificultan el arrebato.

En el plano digital, la protección de aplicaciones financieras es cada vez más relevante. El 52% de los usuarios ya utiliza autenticación biométrica o reconocimiento facial en sus billeteras virtuales, aunque un preocupante 48% aún no implementa ningún método adicional de seguridad.

Consejos para proteger tu dispositivo y tus cuentas

Activa la autenticación en dos pasos en apps sensibles (bancos, billeteras, redes sociales).

Configura la función “ Encontrar mi dispositivo ” y el bloqueo y borrado remoto en Android e iOS.

Establece un PIN para la tarjeta SIM.

Guarda el número IMEI (*#06#) y anótalo en un lugar seguro.

Utiliza fundas y accesorios que dificulten el robo.

¿Qué hacer si te roban el celular?

Si pese a todas las precauciones sufres el robo de tu teléfono, la rapidez en la reacción será clave para evitar daños mayores, tanto materiales como económicos y de privacidad.

El auge de los pagos móviles exige más prevención: consejos para asistir a recitales y eventos sin poner en riesgo tu celular - (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Bloquea el dispositivo y las cuentas

Utiliza la función “Encontrar mi dispositivo” (Google) o la app de Apple para bloquear el teléfono, rastrearlo y borrar los datos remotamente.

Si tienes billeteras virtuales como Mercado Pago, usa la función de “Personas de Confianza” para pedir a un familiar que bloquee tu cuenta desde otro dispositivo.

Oculta el saldo visible y activa el cierre rápido de sesión en las apps bancarias y de pago.

2. Denuncia el robo y bloquea el IMEI

Comunica el robo a tu proveedor de telefonía y solicita el bloqueo del IMEI para inutilizar el equipo en otras redes.

Presenta la denuncia ante las autoridades para respaldar cualquier reclamo posterior.

3. Protege tus cuentas y redes sociales

Cambia inmediatamente las contraseñas de tus cuentas bancarias, redes sociales y correo electrónico desde otro dispositivo.

Cierra sesión en plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. En caso de WhatsApp, reinstala la app en un nuevo dispositivo y sigue el proceso de verificación para recuperar el control.

Informa a tus contactos sobre la situación para evitar fraudes o intentos de estafa a tu nombre.

Cómo minimizar el impacto financiero y de datos

Los smartphones almacenan información crítica: datos bancarios, fotos, contactos, correos y documentos personales. Si los delincuentes acceden a ellos, pueden cometer fraudes, suplantar identidades y realizar transacciones no autorizadas que afecten tu economía y tu reputación.

Medidas adicionales para resguardar tu privacidad y tus fondos:

Desactiva la función de autoguardado de contraseñas en navegadores y apps.

Utiliza apps bancarias que requieran autenticación biométrica para cada operación.

Evita guardar fotos de documentos personales en la galería del teléfono.

Mantén el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad.

Haz copias de seguridad periódicas de tus datos, para poder restaurar información importante en caso de pérdida.

Considera el uso de seguros para dispositivos móviles que cubran robo y daños accidentales.

La prevención y la reacción rápida ante el robo de un celular pueden marcar la diferencia entre un simple mal rato y una crisis de seguridad y financiera.