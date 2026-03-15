Guía de emergencia: qué hacer si te roban el celular en cualquier evento y que no pierdas dinero

La temporada de festivales y eventos masivos vuelve a poner en primer plano la seguridad de los dispositivos móviles. Según un reciente informe de Mercado Pago, el 62% de los argentinos adoptó nuevos hábitos de prevención para proteger su celular y sus cuentas digitales en lugares concurridos.
Este fenómeno no es casual: el teléfono móvil es ahora clave para gestionar entradas, pagos y comunicaciones, pero también se ha convertido en uno de los objetos más codiciados por los delincuentes.
El 75% de los encuestados planea asistir a algún evento multitudinario en los próximos meses, y el 87% toma recaudos extra al momento de usar el teléfono para abonar consumos. El avance de métodos digitales como el pago por QR y el uso de billeteras virtuales exige nuevas estrategias de seguridad, tanto física como digital, para evitar fraudes y pérdidas económicas ante un robo o extravío.
Cómo reducir el riesgo antes del robo
La mejor defensa siempre comienza antes de que ocurra un incidente. Entre las tácticas más efectivas, el 46% de los asistentes a eventos prefiere no sacar el teléfono en zonas de gran aglomeración y lo utiliza solo para pagar o mostrar la entrada. Un 35% opta por fundas con correas, riñoneras o mosquetones que dificultan el arrebato.
En el plano digital, la protección de aplicaciones financieras es cada vez más relevante. El 52% de los usuarios ya utiliza autenticación biométrica o reconocimiento facial en sus billeteras virtuales, aunque un preocupante 48% aún no implementa ningún método adicional de seguridad.
Consejos para proteger tu dispositivo y tus cuentas
- Activa la autenticación en dos pasos en apps sensibles (bancos, billeteras, redes sociales).
- Configura la función “Encontrar mi dispositivo” y el bloqueo y borrado remoto en Android e iOS.
- Establece un PIN para la tarjeta SIM.
- Guarda el número IMEI (*#06#) y anótalo en un lugar seguro.
- Utiliza fundas y accesorios que dificulten el robo.
¿Qué hacer si te roban el celular?
Si pese a todas las precauciones sufres el robo de tu teléfono, la rapidez en la reacción será clave para evitar daños mayores, tanto materiales como económicos y de privacidad.
1. Bloquea el dispositivo y las cuentas
- Utiliza la función “Encontrar mi dispositivo” (Google) o la app de Apple para bloquear el teléfono, rastrearlo y borrar los datos remotamente.
- Si tienes billeteras virtuales como Mercado Pago, usa la función de “Personas de Confianza” para pedir a un familiar que bloquee tu cuenta desde otro dispositivo.
- Oculta el saldo visible y activa el cierre rápido de sesión en las apps bancarias y de pago.
2. Denuncia el robo y bloquea el IMEI
- Comunica el robo a tu proveedor de telefonía y solicita el bloqueo del IMEI para inutilizar el equipo en otras redes.
- Presenta la denuncia ante las autoridades para respaldar cualquier reclamo posterior.
3. Protege tus cuentas y redes sociales
- Cambia inmediatamente las contraseñas de tus cuentas bancarias, redes sociales y correo electrónico desde otro dispositivo.
- Cierra sesión en plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. En caso de WhatsApp, reinstala la app en un nuevo dispositivo y sigue el proceso de verificación para recuperar el control.
- Informa a tus contactos sobre la situación para evitar fraudes o intentos de estafa a tu nombre.
Cómo minimizar el impacto financiero y de datos
Los smartphones almacenan información crítica: datos bancarios, fotos, contactos, correos y documentos personales. Si los delincuentes acceden a ellos, pueden cometer fraudes, suplantar identidades y realizar transacciones no autorizadas que afecten tu economía y tu reputación.
Medidas adicionales para resguardar tu privacidad y tus fondos:
- Desactiva la función de autoguardado de contraseñas en navegadores y apps.
- Utiliza apps bancarias que requieran autenticación biométrica para cada operación.
- Evita guardar fotos de documentos personales en la galería del teléfono.
- Mantén el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad.
- Haz copias de seguridad periódicas de tus datos, para poder restaurar información importante en caso de pérdida.
- Considera el uso de seguros para dispositivos móviles que cubran robo y daños accidentales.
La prevención y la reacción rápida ante el robo de un celular pueden marcar la diferencia entre un simple mal rato y una crisis de seguridad y financiera.