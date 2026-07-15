Política

El impacto del Mundial en la gestión y los desafíos del Gobierno para retomar la agenda la próxima semana

Convergen las posturas respecto del impacto de la Copa del Mundo en la dinámica de la Casa Rosada. El día después y la agenda legislativa pendiente

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Los festejos del Mundial 2022 frente la Casa Rosada (Franco Fafasuli)

“Toda la semana está perdida. Lo que hiciéramos, lo perderíamos”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política en la previa a la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. La frase resume el diagnóstico que hoy predomina en las filas libertarias: mientras la Copa del Mundo concentre la atención pública, cualquier iniciativa política corre el riesgo de pasar inadvertida.

En Casa Rosada hay consenso sobre el impacto del megaevento deportivo que se disputa desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En los distintos despachos sostienen que alteró la dinámica política cotidiana y, en particular, la actividad legislativa, uno de los principales frentes que el Gobierno buscaba reactivar tras la polémica del caso Adorni.

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Sin embargo, no todo es negativo: algunas voces hablan de un período temporal que le permite al Gobierno sostener una agenda reducida sin que la inacción tenga costos políticos. “La existencia del Mundial nos da oxígeno para no hacer nada”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial.

En ese contexto, el pasado martes la nueva mesa política volvió a reunirse en las oficinas de lo que supo ser el Ministerio del Interior, en un encuentro en el que se tomaron escasas definiciones, más allá del trazado de algunos plazos amplios y el repaso de la agenda legislativa.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Como contó este medio, quienes llevan el control de las mediciones en la imagen del presidente Javier Milei precisan que la Copa del Mundo, cuya final se disputará este domingo, configuró uno de los factores que hizo posible el repunte en los números. “Hubo una leve recuperación producto de la baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeró una fuente en tema.

A partir de ese diagnóstico conviven dos lecturas dentro del oficialismo: por un lado, los que creen que el final de un evento catalizador de expectativas siempre es negativo y, por el otro, los que descartan que tenga impacto en la dinámica política.

Siempre el Mundial conviene a quien sea que esté en el Gobierno y cuánto más dure, mejor. Argentina aseguró que se queda hasta los últimos días, pase lo que pase, y eso el Gobierno, en términos políticos, lo celebra”, plantearon desde una de las tribus violetas. “Esa es una lógica vieja. No va a cambiar nada cuando termine”, discreparon desde la otra.

Por estas horas, el mandatario se encuentra en la quinta de Olivos, desde donde seguirá la disputa contra Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien estila mirar los partidos. En cambio, el asesor presidencial, Santiago Caputo, verá el partido desde sus oficinas ubicadas en el Salón Martín Fierro. También estuvieron en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en su despacho de Casa Rosada, en la previa al partido entre Argentina e Inglaterra
El asesor presidencial, Santiago Caputo, en su despacho de Casa Rosada, en la previa al partido entre Argentina e Inglaterra

Fanático de Messi y defensor de Lionel Scaloni, Milei anticipó que, si Argentina avanza y logra el bicampeonato, abrirá la Casa Rosada para los festejos y la pondrá a disposición del plantel y el cuerpo técnico. Incluso, en Balcarce 50 no descartan habilitar un asueto si se diera el triunfo.

Por ahora, se trata de una mera especulación. Lo concreto es que, a partir de la próxima semana, el Poder Ejecutivo deberá empezar a ordenar la hoja de ruta para dar inicio al tratamiento de reformas, pasado el receso invernal del Congreso. Este jueves, el día después del partido clave, el oficialismo se esperanza con conseguir el cuórum necesario para habilitar el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De avanzar en su sanción, la administración libertaria podría tachar una de las cuatro prioridades que fijó el mandatario ante los legisladores de La Libertad Avanza. En la columna de pendientes quedarán la reforma electoral, las modificaciones en el régimen de Zonas Frías, los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal y la reescritura de la Carta Orgánica del Banco Central en la que trabaja el equipo económico.

En Casa Rosada son optimistas respecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En cambio, ven más complejo el panorama para Zonas Frías y, especialmente, para la reforma electoral, una de las principales ambiciones del mandatario.

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