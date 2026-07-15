Economía

Pese a la caída de los vuelos de cabotaje, el sector aerocomercial alcanzó un récord histórico de pasajeros en el primer semestre

La actividad continúa acumulando resultados positivos, principalmente en el segmento internacional

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Aeropuerto con torre de control, ocho aviones comerciales en plataforma y pista, edificios terminales, pistas de aterrizaje y vehículos de tierra.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la desregulación del sector aerocomercial y aunque el tráfico de cabotaje viene golpeado, la actividad anotó niveles récord en cantidad de pasajeros, de la mano del refuerzo de la conectividad que vienen impulsando distintas aerolíneas.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y junio se contabilizaron 24.565.836 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, la cifra más alta registrada para un primer semestre.

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El resultado superó en un 1% el récord alcanzado en igual período de 2025 (24.355.308 pasajeros). Además, se ubicó 15% por encima de la marca de 2024 (21.404.889) y fue un 13% mayor a la de 2023 (21.788.965).

Puntualmente en junio, 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos, presentando una caída del 12% en comparación al mismo mes de 2025.

Un avión con un ala gris y dos motores grandes, de los que se ven las turbinas, vuela sobre un mar de nubes blancas y un cielo azul.
En junio, 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese total, 2.044.144 correspondieron a vuelos de cabotaje, segmento que se contrajo 17%. En lo que va de 2026, también se observó un rojo del 5%.

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En el caso de los pasajeros internacionales, se evidenció una baja del 3% interanual, con 1.100.507 viajeros. No obstante, en el acumulado del año muestra un crecimiento del 14%.

En tanto, los vuelos domésticos cayeron un 16% interanual en junio y un 6% en el primer semestre, mientras que los internacionales retrocedieron un 4% respecto del mismo mes de 2025, aunque exhibieron un incremento del 13% en los primeros seis meses del año.

“La política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional continúa ampliando la oferta aerocomercial mediante la incorporación de nuevos operadores y rutas, promoviendo una mayor conectividad y más opciones para viajar desde y hacia las distintas regiones del país”, sostuvo la Secretaría de Transporte.

Otro punto destacado es que el mes pasado 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto representa un incremento del 4% respecto de 2025, del 41% frente a 2024 y del 83% en comparación con 2023.

En línea con esa expansión, desde la cartera de Transporte resaltaron que durante junio comenzaron a operar nuevos servicios, lo que amplió las alternativas de viaje.

Aeropuerto de Ezeiza
El mes pasado 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales, sin necesidad de pasar por Buenos Aires

Arajet incorporó la ruta Punta Cana–Rosario, sumando una nueva conexión internacional directa desde el interior del país, mientras que GOL Linhas Aéreas reanudó la ruta estacional San Pablo–Bariloche, reforzando la conectividad con uno de los principales destinos turísticos durante la temporada invernal.

Cielo Único Sudamericano

Por otro lado, genera expectativa en el sector la creación de un “Cielo Único Sudamericano”. Este martes, el Gobierno firmó con Brasil, Paraguay y Chile el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), una iniciativa que busca avanzar de manera progresiva en una mayor integración regional mediante el transporte aéreo.

Desde principios de 2024, el Ejecutivo viene impulsando este concepto para los países que integran el Mercosur, de manera que viajar por la región se considere como “un vuelo de cabotaje”.

La idea es imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales, lo que reduce ineficiencias, demoras y mayores costos. En este caso, la política fue lanzada en 2004.

Mediante un memorando de entendimiento, los cuatro países pactaron promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica.

El Cielo Único implica la implementación de reglas claras y uniformes en cuanto a reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones; armonización regulatoria, protección de los derechos de los pasajeros, conforme los principios e instrumentos específicamente aeronáuticos; sostenibilidad ambiental y desarrollo de infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea.

El comunicado oficial subrayó: “Las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa”.

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