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Celulares con botones e inteligencia artificial: la extraña combinación que presenta Nokia

Los modelos ofrecen hasta 13 días de autonomía y soporte para videollamadas y mensajes de voz

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Nokia
Los nuevos Nokia con botones incorporan un asistente de inteligencia artificial accesible mediante un botón central. (HMD)

Nokia reaparece en el mercado con una propuesta atípica para 2026: una nueva línea de móviles con botones físicos y funciones de inteligencia artificial. La iniciativa está a cargo de HMD, actual licenciataria de la marca, que busca combinar la simplicidad clásica de los dispositivos tradicionales con avances tecnológicos propios de la era digital.

Durante años, la marca finlandesa fue un referente en el sector de telefonía móvil por la durabilidad y autonomía de sus terminales. Con la llegada de los smartphones, estos equipos quedaron relegados a nichos específicos, principalmente entre usuarios mayores o en mercados emergentes.

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Ahora, HMD opta por revitalizar ese legado con los modelos Nokia 210 4G, Nokia 200 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition y Nokia 235 4G 2nd Edition. Estos dispositivos mantienen el diseño tradicional con teclado numérico, conectividad 4G, carga USB-C y soporte para tarjetas microSD.

El acceso total a las funciones de inteligencia artificial requiere una suscripción después del periodo de prueba inicial. (Reuters)
El acceso total a las funciones de inteligencia artificial requiere una suscripción después del periodo de prueba inicial. (Reuters)

Inteligencia artificial al alcance de un botón

La principal novedad de esta gama reside en la integración de un botón exclusivo para activar funciones de inteligencia artificial. Situado en el centro del dispositivo, este botón permite acceder directamente al asistente Sikey AI, una herramienta que facilita la interacción mediante comandos de voz. Su implementación permite encender la linterna, programar alarmas, abrir la cámara, realizar llamadas, responder preguntas cotidianas, traducir frases a otros idiomas y sugerir recetas de cocina.

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A diferencia de asistentes más avanzados presentes en smartphones, Sikey AI ofrece un repertorio limitado pero funcional, buscando aportar valor en tareas diarias básicas. Según información compartida por HMD, el objetivo es brindar acceso sencillo a funciones inteligentes sin complicar la experiencia de uso.

Servicios en la nube y suscripción obligatoria

El asistente Sikey AI se apoya en un servicio en la nube propiedad de HMD, lo que posibilita funciones adicionales como predicciones meteorológicas, acceso a noticias de actualidad, resultados deportivos y plataformas de vídeos cortos. Sin embargo, este avance tecnológico implica una condición: tras un periodo de prueba de 180 días, el acceso completo a las funciones de inteligencia artificial requiere una suscripción de pago mensual, cuyo valor aún no ha sido detallado por la compañía.

HMD busca recuperar el espíritu de los móviles sencillos al añadir funciones inteligentes en dispositivos básicos. (Reuters)
HMD busca recuperar el espíritu de los móviles sencillos al añadir funciones inteligentes en dispositivos básicos. (Reuters)

Para gestionar la suscripción, el usuario debe recurrir a un smartphone o a un ordenador, ya que los nuevos modelos Nokia no permiten realizar este trámite directamente en el dispositivo. Esta particularidad puede limitar el atractivo de estos equipos para quienes buscan sencillez y bajo costo.

Características técnicas y autonomía

En cuanto a especificaciones, los Nokia 210 4G y Nokia 200 4G cuentan con pantallas de 2,4 pulgadas y una autonomía de hasta 13 días en modo de espera. Los modelos Nokia 215 4G y Nokia 235 4G incorporan paneles de 2,8 pulgadas y prometen hasta 12 días de autonomía.

Nokia 235 4G destaca en el apartado fotográfico con una cámara trasera de dos megapíxeles y un sensor frontal VGA, mientras que el Nokia 210 4G integra cámaras VGA en ambas posiciones. Los Nokia 200 4G y Nokia 215 4G priorizan la cámara frontal, orientada principalmente a videollamadas.

Nokia
Nokia mantiene su diseño clásico en esta gama, pero suma conectividad 4G y carga USB-C. (Composición)

Además, todos los modelos soportan Xpress Chat, una función que permite realizar videollamadas, enviar mensajes de voz, iniciar chats grupales y compartir emoticonos. El servicio de telefonía en la nube de HMD facilita accesos directos adicionales, ampliando las posibilidades de comunicación.

Hasta el momento, HMD no ha comunicado el precio ni la disponibilidad global de estos dispositivos.

La apuesta de relanzar teléfonos básicos con inteligencia artificial refleja la intención de captar tanto a usuarios tradicionales como a quienes buscan una experiencia más sencilla, sin renunciar a herramientas modernas.

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