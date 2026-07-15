Así fue el multitudinario festejo en Bangladesh tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final

La selección argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra y desató un festejo multitudinario en Bangladesh

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 volvió a tener un escenario inesperado, pero ya habitual. A más de 17.000 kilómetros del estadio donde la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra, miles de personas celebraron en Bangladesh como si el triunfo hubiera sido de su propio país. La euforia quedó registrada en decenas de videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Las imágenes mostraron calles colmadas de hinchas con camisetas argentinas, banderas celestes y blancas, bengalas y fuegos artificiales. Hubo caravanas de motos, bocinazos, abrazos y cánticos dedicados a Lionel Messi y al equipo de Lionel Scaloni, en una celebración que se extendió durante varias horas después del pitazo final.

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Miles de simpatizantes celebraron en Bangladesh la victoria de Argentina sobre Inglaterra como si se tratara de un partido propio (Captura de video)

Uno de los principales puntos de encuentro fue el campus de la Universidad de Daca, donde miles de aficionados siguieron la semifinal en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión. Desde mucho antes del inicio del partido, el lugar comenzó a llenarse de familias, grupos de amigos y vecinos que compartieron una previa con música, banderas y camisetas albicelestes, en un clima que por momentos recordó al de una plaza argentina durante un Mundial.

El desarrollo del encuentro también se sintió al otro lado del planeta. El gol de Inglaterra generó un silencio que contrastó con el ambiente festivo de la previa, aunque la confianza en una reacción argentina nunca desapareció. El empate devolvió la ilusión y el tanto de la clasificación terminó desatando una explosión de alegría que enseguida se trasladó a las calles de la capital bangladesí y de otras ciudades del país.

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Las redes sociales difundieron videos de calles colmadas de hinchas con camisetas argentinas, banderas, bengalas y fuegos artificiales en Bangladesh (Captura de video)

No es la primera vez que Bangladesh sorprende por su fanatismo por la Selección. Durante el Mundial de Qatar 2022, las multitudinarias celebraciones por cada victoria del equipo de Scaloni dieron la vuelta al mundo y revelaron una pasión que llevaba décadas gestándose. La admiración por Diego Maradona primero y por Lionel Messi después terminó convirtiendo a la Argentina en el seleccionado favorito de millones de bangladesíes.

Desde entonces, cada presentación de la Albiceleste se vive como un acontecimiento. Los partidos suelen convocar reuniones masivas en plazas, universidades y espacios públicos, mientras que los triunfos desembocan en festejos que poco tienen que envidiarles a los que se viven en Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

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La victoria frente a Inglaterra volvió a confirmar esa conexión. El pase a la final no solo desató la alegría de los argentinos: también movilizó a una de las hinchadas más singulares del fútbol mundial. Lejos de Sudamérica y sin compartir idioma ni fronteras, Bangladesh volvió a demostrar que la pasión por la camiseta celeste y blanca trasciende cualquier distancia.