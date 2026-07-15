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12 frases de Scaloni tras la remontada de Argentina ante Inglaterra: el “peor momento del Mundial” y lo que lo emociona del equipo

El entrenador analizó el 2-1 que clasificó a la Albiceleste a la gran definición frente a España

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La selección argentina sacó boleto para la final del Mundial tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en un histórico partido que quedará registrado por la magnitud de la remontada y el contexto que lo rodeó. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi, después de ir en desventaja por el tanto inicial de Anthony Gordon. El próximo domingo, el campeón del mundo disputará la final contra España en Nueva Jersey.

Al término del encuentro, Scaloni compartió sus sensaciones en declaraciones en el campo y en conferencia de prensa, poniendo el foco en la resiliencia del grupo, el aporte de quienes no son titulares y el significado de la camiseta.

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El entrenador destacó la capacidad de reacción de sus jugadores en los momentos de mayor adversidad y valoró el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar una nueva instancia decisiva.

“Sin palabras, fue una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo nunca deja de sorprenderme, es la verdad, y te digo vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto... Es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores”, se emocionó.

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Lionel Scaloni se deshizo de elogios para sus dirigidos (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Lionel Scaloni se deshizo de elogios para sus dirigidos (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

11 definiciones de Scaloni

- “Somos únicos, y no es arrogancia. Esta gente nos ha llevado a ganar el partido”.

- “La camiseta amerita dar el todo hasta el final, no guardarse nada y los jugadores han demostrado una vez más que lo sienten como uno más”.

- “Una mención especial a aquellos que no juegan, que tienen que entrenar cuando los demás descansan. Los que entraron hoy desde el banco han sido fundamentales. Al final, el fútbol y la vida es esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Estos chicos han demostrado eso”.

- “Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poco, vemos sangre y vamos hasta donde sea”.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

- “A partir del gol del rival fuimos un poco de todo lo que nosotros queremos. El fútbol es todo lo que se resumió en esos 40 minutos. Y cuando hicimos el 2-1 había que atrincherarse y también lo hicimos. Fue una demostración de todo lo que aprendimos de chicos”.

- “Pensamos que con Egipto era lo máximo, no lo habíamos visto. Esto lo superó, no sé si ha pasado alguna vez, a nivel de juego fue increíble”.

- “Hemos tenido un montón de dificultades durante el Mundial. El peor momento fue en los días anteriores a dar la lista, estábamos en una situación difícil. Lo de hoy es lo que nos gusta… un partido de fútbol, dirigir, en definitiva, lo que hicimos toda la vida”.

- “Conozco a estos jugadores, sé cómo son, son indios, en el buen sentido de la palabra. Porque se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chicos competían y todos esperaban mucho de ellos, no les pesa la responsabilidad. Ver hoy a Messi en los últimos 15 o 20 minutos agarrando la pelota, a De Paul o a Montiel jugando como si pensaran que no había un nunca más… Cuando ves esa demostración de los jugadores es porque están jugando como si tuvieran 7 u 8 años, no como si estuvieran pensando en que si fallan quedan afuera del torneo. Están pensando en jugar al fútbol, y por suerte es así, porque cuando termina el partido y diste todo pero no ganás, te vas con la sensación de que hiciste lo que tenías que hacer. Eso me genera orgullo”.

"Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre", dijo Scaloni (EFF)
"Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre", dijo Scaloni (EFF)

- “Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco… Me duele porque aparte de ser un chico que nos dio un montón, me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Y nos podemos equivocar. Eso de que no cambiamos a jugadores por lo que nos dieron no existe. Paredes fue suplente en el Mundial anterior, hoy Otamendi está en el banco, Di María fue suplente cuando le tocó. Uno quiere sacar lo mejor del equipo, y por suerte ellos lo entienden. Saben que cada decisión que se toma es por el bien del equipo”.

- “España es un gran equipo, fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que era muy difícil de vencer. Por suerte lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo”.

- “Lo de lo que se dice sobre ayudas arbitrales o no va a seguir existiendo, a mí no me molesta. Hoy en día con el VAR es muy difícil que suceda”.

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