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El romántico abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la tribuna tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El volante y la cantante compartieron un tierno momento en Atlanta

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Rodrigo De Paul ingresó desde el banco, fue parte de la remontada y, al pitazo final, encontró a Tini Stoessel al borde del campo. La cantante lo esperaba con los brazos abiertos: el abrazo, que siguió con caricias y besos incluidos, quedó registrado por las cámaras de TyC Sports y se viralizó de inmediato en las redes sociales.

El mediocampista de Inter Miami no había sido titular en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, disputada este miércoles en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Lionel Scaloni apostó desde el inicio por Giuliano Simeone en su lugar, pero a los 72 minutos, con el marcador 1-0 en contra, el entrenador recurrió a De Paul en el triple cambio junto a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel. Argentina empató a los 85 minutos con un gol de Enzo Fernández —asistido por Lionel Messi— y selló la remontada en tiempo de descuento con la cabeza de Lautaro Martínez, también con pase del 10. El resultado final fue 2-1 para la Albiceleste.

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Al terminar el partido, De Paul buscó a Stoessel entre la multitud que celebraba en el campo. Según se pudo ver en en el video difundido por TyC Sports, el reencuentro fue emotivo: el futbolista y la cantante se fundieron en un abrazo prolongado. La escena duró varios segundos antes de que De Paul retomara los festejos con sus compañeros.

El posteo de De Paul y el comentario de Tini
El posteo de De Paul y el comentario de Tini

La presencia de Tini Stoessel en los partidos de la Selección no es algo nuevo. La artista había viajado previamente a Kansas City para estar presente en los cuartos de final ante Suiza, y repitió presencia en Atlanta para la semifinal. Tras el partido, la cantante reposteó en sus historias de Instagram el posteo del volante argentino en el que festejó el triunfo de la Albiceleste.

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Incluso, Tini le comentó esa publicación a De Paul y escribió: “Mi amor, te amo tanto. Dios mío. Te amo. Vamos Argentina. Te amo”. En cuanto a cómo vivió el partido, la cantante reveló que estuvo acompañada de tres mujeres en las tribunas, todas con camiseta de la selección argentina.

El encuentro ante Inglaterra fue el partido número 93 de De Paul bajo la conducción de Scaloni, lo que lo convierte en el jugador con más presencias en el ciclo del entrenador, por encima incluso de Messi (78 partidos en el mismo período). Esa regularidad tiene un correlato directo en los títulos: con De Paul en el equipo, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En este Mundial 2026, el volante había sido titular en cinco de los seis partidos previos a la semifinal. Estuvo los 90 minutos ante Argelia en la fase de grupos, salió a los 82 contra Austria y fue suplente únicamente frente a Jordania, en un encuentro que tuvo a un 11 alternativo. Desde la fase eliminatoria no faltó: jugó 84 minutos ante Cabo Verde, 66 contra Egipto y 85 ante Suiza en cuartos. La decisión de Scaloni de dejarlo en el banco ante Inglaterra fue, entonces, una excepción en el torneo.

“Los que entraron desde el banco creo que hoy han sido fundamentales. El fútbol... la vida es un poco esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Y estos chicos hoy han demostrado qué es lo que han hecho y lo que llevan adentro”, remarcó Scaloni en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

La Selección disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo desde las 16:00 (hora argentina) ante España en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

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