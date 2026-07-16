“El statu quo en Nicaragua es intolerable para los Estados Unidos y sus vecinos”, afirma subsecretario Michael Kozak

Michael Kozak, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aparecen en una composición fotográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsecretario Michael Kozak afirmó ante el Senado de Estados Unidos que el statu quo en Nicaragua “debe” cambiar “pronto”, al definir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “brutal y cleptocrática dinastía dictatorial” y ubicar al país entre las principales preocupaciones de seguridad de Washington en el hemisferio occidental.

En la misma comparecencia, el funcionario sostuvo que la política exterior de la administración de Donald Trump hacia América Latina tuvo entre sus resultados una caída del 92% en los encuentros diarios de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste estadounidense durante los primeros 17 meses de gestión, un dato que presentó como parte del endurecimiento de la agenda regional.

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Kozak declaró ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Nicaragua “sufre bajo una dinastía dictatorial brutal y cleptocrática que reprime todas las facetas de la Iglesia Católica, así como a sus ciudadanos comunes, y alberga a adversarios de seguridad de los Estados Unidos”, indican medios regionales.

“El statu quo en Nicaragua es intolerable para los Estados Unidos y sus vecinos, así como para el pueblo nicaragüense. Debe cambiar, y pronto”, declaró según medios como 100% Noticias.

Washington colocó a Nicaragua entre sus alertas de seguridad regional

La audiencia estuvo centrada en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Citado por Centroamérica360, el subsecretario remarcó que la preocupación de su gobierno no se limita a un solo país. “Nos preocupa la inestabilidad y los actores malignos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo durante su testimonio.

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Ese señalamiento elevó el tono de las críticas de la administración Trump contra el régimen nicaragüense. De acuerdo con el medio centroamericano, se trató de una de las declaraciones públicas emitidas hasta ese momento por un funcionario de esa administración sobre la situación política del país.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se muestra en un mitin político frente a la bandera nacional, contrastando con la imagen de tres presos políticos tras las rejas, simbolizando la represión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kozak vinculó la política regional con migración, deportaciones y control fronterizo

Durante su intervención, Kozak también evaluó la política exterior de Washington en la región y colocó el combate a la inmigración ilegal como “primer objetivo” de la administración Trump. En ese punto, sostuvo que el enfoque de seguridad fronteriza aplicado con socios regionales “resultados sin precedentes”.

La cita textual que presentó fue la siguiente: “Nuestro primer objetivo ha sido eliminar la inmigración ilegal. El enfoque integral del presidente Trump hacia la seguridad fronteriza, trabajando con socios en toda la región, ha logrado resultados sin precedentes: los encuentros diarios de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste de Estados Unidos han disminuido un 92%”.

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El subsecretario aseguró además que su gobierno facilitó el mayor número de deportaciones de su historia para retirar a extranjeros sin derecho a permanecer en Estados Unidos. También dijo que ese liderazgo permitió a países socios mejorar el control de sus propias fronteras.

En otro tramo de su comparecencia, afirmó que varios líderes extranjeros reconocieron los efectos sociales del tráfico de personas a través de sus territorios. Sostuvo además que la reducción de la inmigración ilegal afectó una fuente importante de ingresos de los cárteles, porque, según su explicación, una parte muy significativa de sus ingresos globales provenía del traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

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ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se dirige a sus seguidores mientras su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, le aplaude, en Managua, Nicaragua, el 29 de agosto de 2018. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

El funcionario también fijó condiciones para unas elecciones en Venezuela

Según Centroamérica360, Kozak abordó además la situación venezolana y dijo que Estados Unidos considera necesario encontrar un equilibrio para convocar elecciones después de la emergencia generada por los terremotos que afectaron al país.

En ese contexto, indicó que no deberían celebrarse comicios demasiado pronto ni demasiado tarde. “Creo que algo así como el 40% de los votantes en Venezuela no están registrados en este momento. Tienen que arreglar el padrón electoral, renovar el Consejo Electoral”, afirmó.

También señaló que la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas habían anunciado que empezarían a trabajar el primero de agosto para activar los elementos necesarios para organizar esas elecciones.

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