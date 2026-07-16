Los videos de los festejos en el vestuario de Argentina tras el histórico triunfo ante Inglaterra: “Tenemos que dar la vuelta”

Los futbolistas celebraron luego del triunfo ante Inglaterra en el Mundial

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido emotivo, cargado de épica y con una remontada histórica en Atlanta para clasificar nuevamente a la final del Mundial, en la que se enfrentará el próximo domingo a España por la cuarta estrella. Una vez concluida la batalla futbolística, los jugadores se dirigieron al vestuario para continuar con la celebración.

En los festejos íntimos que compartieron en las redes sociales la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Nicolás Otamendi se observa al plantel cantando por el logro que coloca al seleccionado de Lionel Scaloni en las puertas de una nueva hazaña. El General subió un posteo con la frase “Una locura, no la traten de entender” y un carrusel de imágenes del partido con Inglaterra. Ángel Di María fue uno de los que le contestó la publicación: “Vamos General, vamos amigo”.

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“Una más, guacho, una más”, se oye decir al actual defensor de River Plate mientras ingresa al camarín junto al resto de sus compañeros. Luego, todo fue alegría y se desató la fiesta con las canciones de cancha. “Este año tenemos que dar la vuelta... Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca deja todo por la copa, la que tiene Messi y Maradona...”, cantaron los protagonistas de la hazaña.

Los futbolistas argentinos celebraron el pase a la final del Mundial en el vestuario

Otro de los hits infaltables en el vestuario, que tuvo como uno de los animadores al Dibu Martínez fue el tema de Palmito inspirado en la canción “No me arrepiento de este amor”, de Gilda. “Soy hincha de la Selección, te aliento con el corazón, ganamos la tercer con Lionel y queremos ser campeones otra vez. 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta, soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”.

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Argentina volverá a jugar el próximo domingo 19 de julio, a las 16.00, la final del Mundial ante España, que dejó en el camino a Francia en la otra semifinal. El estadio será el MetLife de Nueva Jersey/Nueva York y el elenco de Lionel Scaloni tendrá la chance de repetir el título que consiguió en Qatar 2022 y tener la anhelada cuarta estrella que está presente en las nuevas canciones que disfrutan los futbolistas.

*El festejo de Argentina tras eliminar a Inglaterra