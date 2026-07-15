La nueva provocación del periodista amigo de Cristiano Ronaldo a la Argentina tras el triunfo ante Inglaterra: “España está a otro nivel”

El periodista español de El Chiringuito, amigo de Cristiano Ronaldo, reaccionó al triunfo Albiceleste ante Inglaterra

Edu Aguirre, el periodista español conocido por su estrecha amistad con Cristiano Ronaldo y sus reiteradas críticas a Lionel Messi, volvió a encender la polémica con una nueva andanada contra Argentina tras la clasificación a la final del Mundial donde enfrentará a España: aseguró que el seleccionado de Scaloni está “dos escalones por debajo” de La Roja en lo futbolístico y que prefería enfrentarlo antes que a Inglaterra por considerarlo un rival más accesible.

Las declaraciones se produjeron en dos tandas. La primera, antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en el programa El Chiringuito de Jugones, donde Aguirre pidió abiertamente que la Albiceleste llegara a la final. “Yo quiero que Argentina llegue a la final simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra”, sostuvo. Fue más lejos aún al pronosticar que el equipo de Lionel Scaloni no superaría la semifinal: “Creo que Argentina mañana no gana”.

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La segunda tanda llegó una vez confirmada la remontada argentina ante los ingleses. Aguirre reconoció el triunfo albiceleste, pero no abandonó el tono desafiante. “Enhorabuena a los argentinos, de verdad. Creo que tenéis una casta, un coraje y pelear hasta el último minuto que es admirable”, dijo. Acto seguido agregó: “Pero sinceramente creo que a nivel futbolístico España está dos escalones por encima de Argentina. Y lo digo con el corazón”. El comentario culminó con una sonrisa y un “nos vemos el domingo”.

Edu Aguirre dijo que prefiere enfrentar a Argentina en el duelo por el título antes que a Inglaterra

En la primera ronda de declaraciones, el periodista había apuntado contra el recorrido de Argentina en el torneo para sustentar su argumento. “Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, afirmó en El Chiringuito. Incluso deslizó que las posibilidades de clasificación del equipo argentino dependían de decisiones arbitrales favorables, con una referencia implícita a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino.

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La postura de Aguirre hacia Argentina no es nueva. A lo largo del torneo mantuvo una mirada escéptica sobre las actuaciones del campeón del mundo y cuestionó en repetidas oportunidades las decisiones arbitrales en sus partidos. Días antes, tras la victoria argentina sobre Egipto en octavos de final, había afirmado: “Creo que todo empezó con una roja clara a Messi en el primer partido que no entró el VAR”. Su figura, además, genera antecedentes propios: durante los cuartos de final entre España y Bélgica, ironizó sobre Lamine Yamal a los 15 minutos de juego y debió retractarse al término del partido, cuando el joven delantero del Barcelona fue una de las figuras del triunfo 2-1.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con el título mundial en juego. La Albiceleste buscará el bicampeonato; La Roja, su segunda estrella tras la consagración en Sudáfrica 2010.

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