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La nueva provocación del periodista amigo de Cristiano Ronaldo a la Argentina tras el triunfo ante Inglaterra: “España está a otro nivel”

Edu Aguirre había pedido a la Albiceleste como rival en la final por considerarla más fácil que los ingleses, y ratificó su postura tras la clasificación del equipo de Scaloni

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El periodista español de El Chiringuito, amigo de Cristiano Ronaldo, reaccionó al triunfo Albiceleste ante Inglaterra

Edu Aguirre, el periodista español conocido por su estrecha amistad con Cristiano Ronaldo y sus reiteradas críticas a Lionel Messi, volvió a encender la polémica con una nueva andanada contra Argentina tras la clasificación a la final del Mundial donde enfrentará a España: aseguró que el seleccionado de Scaloni está “dos escalones por debajo” de La Roja en lo futbolístico y que prefería enfrentarlo antes que a Inglaterra por considerarlo un rival más accesible.

Las declaraciones se produjeron en dos tandas. La primera, antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en el programa El Chiringuito de Jugones, donde Aguirre pidió abiertamente que la Albiceleste llegara a la final. “Yo quiero que Argentina llegue a la final simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra”, sostuvo. Fue más lejos aún al pronosticar que el equipo de Lionel Scaloni no superaría la semifinal: “Creo que Argentina mañana no gana”.

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La segunda tanda llegó una vez confirmada la remontada argentina ante los ingleses. Aguirre reconoció el triunfo albiceleste, pero no abandonó el tono desafiante. “Enhorabuena a los argentinos, de verdad. Creo que tenéis una casta, un coraje y pelear hasta el último minuto que es admirable”, dijo. Acto seguido agregó: “Pero sinceramente creo que a nivel futbolístico España está dos escalones por encima de Argentina. Y lo digo con el corazón”. El comentario culminó con una sonrisa y un “nos vemos el domingo”.

Edu Aguirre dijo que prefiere enfrentar a Argentina en el duelo por el título antes que a Inglaterra

En la primera ronda de declaraciones, el periodista había apuntado contra el recorrido de Argentina en el torneo para sustentar su argumento. “Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, afirmó en El Chiringuito. Incluso deslizó que las posibilidades de clasificación del equipo argentino dependían de decisiones arbitrales favorables, con una referencia implícita a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino.

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La postura de Aguirre hacia Argentina no es nueva. A lo largo del torneo mantuvo una mirada escéptica sobre las actuaciones del campeón del mundo y cuestionó en repetidas oportunidades las decisiones arbitrales en sus partidos. Días antes, tras la victoria argentina sobre Egipto en octavos de final, había afirmado: “Creo que todo empezó con una roja clara a Messi en el primer partido que no entró el VAR”. Su figura, además, genera antecedentes propios: durante los cuartos de final entre España y Bélgica, ironizó sobre Lamine Yamal a los 15 minutos de juego y debió retractarse al término del partido, cuando el joven delantero del Barcelona fue una de las figuras del triunfo 2-1.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con el título mundial en juego. La Albiceleste buscará el bicampeonato; La Roja, su segunda estrella tras la consagración en Sudáfrica 2010.

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