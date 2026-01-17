Pidió un Nokia en el 2010 y luego de 16 años se lo entregaron: hoy el celular vale una fortuna

El envío nunca salió de la ciudad, pero el colapso de los servicios logísticos y la inestabilidad política impidieron su entrega durante más de una década

Un comerciante de teléfonos móviles en Trípoli, Libia, recibió en 2026 un paquete que había encargado en 2010 y que nunca llegó a destino por el estallido de la guerra civil en ese país. En su interior había decenas de celulares Nokia completamente nuevos, modelos que en su momento eran equipos de uso cotidiano y que hoy, más de una década después, se consideran piezas de colección con un valor muy superior al original.

El caso se volvió viral luego de que el propio vendedor compartiera un video en redes sociales mostrando la apertura del paquete. Dentro de una bolsa plástica roja aparecían teléfonos que parecían recién salidos de fábrica: cajas intactas, plásticos protectores sin retirar y baterías que nunca habían sido utilizadas. Sin embargo, se trataba de modelos lanzados a comienzos de la década de 2000, en una época previa a la masificación de los smartphones.

Según relataron medios locales, el comerciante había solicitado ese lote para revenderlo en su tienda cuando los teléfonos Nokia dominaban el mercado. En aquel momento, dispositivos como el Nokia 1100, el N95 o distintos modelos deslizantes eran sinónimo de confiabilidad, buena autonomía y facilidad de uso.

No existían aún las pantallas táctiles como estándar ni los sistemas operativos móviles actuales, y estos equipos representaban una inversión segura para pequeños negocios.

Un envío que nunca salió de la ciudad

Lo llamativo del caso es que el pedido no debía recorrer largas distancias ni atravesar fronteras. Tanto el remitente como el destinatario se encontraban en la misma ciudad. Sin embargo, en 2011 Libia quedó sumida en una revuelta que derivó en una guerra civil prolongada, con consecuencias directas sobre la infraestructura del país.

El conflicto paralizó servicios básicos, afectó gravemente el funcionamiento de las instituciones y fragmentó el control del territorio entre distintas facciones. En ese contexto, los sistemas de logística, transporte y almacenamiento quedaron prácticamente inoperantes. Miles de paquetes fueron abandonados en depósitos, retenidos sin registros claros o simplemente olvidados durante años.

Ese fue el destino del lote de teléfonos. De acuerdo con los reportes, el paquete permaneció almacenado durante más de una década sin ser abierto ni redistribuido. La inestabilidad política y la división administrativa del país impidieron que el sistema de envíos se normalizara incluso en los periodos de menor intensidad del conflicto.

El reencuentro con una tecnología de otra era

Cuando el paquete finalmente fue entregado en 2026, el momento quedó registrado en video. En las imágenes se observa al vendedor abriendo la bolsa y extrayendo los teléfonos uno por uno, entre risas y gestos de incredulidad.

Los dispositivos, completamente nuevos, contrastaban con el panorama tecnológico actual dominado por smartphones de pantalla completa y sistemas basados en aplicaciones.

Modelos como el Nokia 1100 ocupan hoy un lugar especial en la historia de la telefonía móvil. Lanzado en 2003, es considerado el teléfono más vendido de todos los tiempos, con más de 250 millones de unidades comercializadas a nivel mundial. Su éxito se debió a una combinación de diseño robusto, batería de larga duración y una interfaz extremadamente simple.

El Nokia N95, otro de los equipos presentes en el lote, fue en su momento uno de los dispositivos más avanzados del mercado, con cámara, conectividad multimedia y funciones que anticipaban el rumbo que tomarían los teléfonos inteligentes años después.

De mercancía común a objeto de colección

Con el paso del tiempo, estos celulares dejaron de ser productos de uso masivo para convertirse en objetos buscados por coleccionistas y entusiastas de la tecnología retro. Encontrar unidades en estado nuevo, sin uso y con su embalaje original es cada vez más difícil, lo que eleva significativamente su valor en el mercado secundario.

En plataformas de compraventa, algunos modelos clásicos de Nokia pueden alcanzar precios muy superiores a los que tenían al momento de su lanzamiento, especialmente si conservan accesorios originales y funcionan correctamente. En ese contexto, el lote recibido por el comerciante libio pasó de ser una inversión frustrada a una potencial fortuna.