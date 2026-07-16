La Policía de República Dominicana captura a tres presuntos asaltantes armados

Los presuntos asaltantes interceptaron al mensajero en una Jeep Honda CR-V negra y le robaron RD$11.650 en efectivo y recibos de pago bajo amenaza con armas de fuego./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana capturó en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo, a tres presuntos asaltantes identificados como integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer asaltos a mano armada en distintas provincias del país.

La detención es resultado de una labor de seguimiento e inteligencia iniciada en la provincia Espaillat, tras la denuncia de un reciente atraco que afectó a un mensajero de una empresa de envío de remesas en el sector El Higüerito, municipio de Moca.

Los detenidos fueron identificados como Dewin Jesús Medrano, de 26 años; Yandy Bardes Ferrada, de 20; y Yeico José Beato Bastardo, alias “La Percha”, de 28 años.

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Según el informe policial, los tres hombres eran activamente perseguidos por su presunta participación en varios hechos delictivos, entre ellos el asalto perpetrado el martes contra el mensajero de la empresa de remesas.

De acuerdo con la denuncia presentada, el mensajero fue interceptado mientras realizaba sus labores por varios individuos que se desplazaban en una jeep Honda CR-V negra. Bajo amenaza con armas de fuego, los asaltantes lo despojaron de RD$11.650 (USD 198.98) en efectivo y varios recibos de pago, para luego emprender la huida hacia Santo Domingo.

Durante la intervención policial en Pedro Brand, los agentes ocuparon la Jeep utilizada presuntamente para cometer los hechos, además de dos pistolas y varios pasamontañas, que constituyen evidencias clave. Estas pruebas serán incorporadas al proceso investigativo para fortalecer los cargos en contra de los detenidos.

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La Policía Nacional también informó que los tres hombres serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros asaltos registrados en diferentes demarcaciones del país.

Durante el operativo en Pedro Brand, la Policía Nacional ocupó una Jeep, dos pistolas y varios pasamontañas que serán incorporados como evidencias en la investigación./ (Redes Diego Pesqueira)

Durante este año, las autoridades han incrementado los operativos contra la delincuencia organizada, logrando varias detenciones relacionadas con asaltos a mano armada. En junio, la Policía Nacional anunció la captura de cuatro individuos en Santiago acusados de perpetrar una serie de robos contra comercios y transeúntes en horario nocturno.

En abril, en el sector de Villa Duarte, Santo Domingo Este, fueron detenidos dos presuntos miembros de una banda que operaba en motocicletas, señalados por al menos cinco atracos cometidos en la zona en menos de un mes.

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En ambos casos, las autoridades incautaron armas de fuego, motocicletas y objetos robados, remitiendo a los acusados ante los tribunales de justicia.

Estos hechos evidencian la preocupación existente en la sociedad dominicana por el aumento de los asaltos y robos en espacios públicos y privados, un fenómeno que ha motivado a la Policía Nacional a reforzar la presencia policial y la cooperación con el Ministerio Público. El objetivo es desarticular estructuras criminales, recuperar bienes sustraídos y devolver la confianza a la ciudadanía.

El Código Penal de la República Dominicana considera el atraco como un delito grave, tipificado dentro del robo agravado cuando se comete con violencia o intimidación, o haciendo uso de armas. Según el artículo 379 y siguientes, el robo cometido con violencia en las personas se castiga con penas de reclusión mayor, que pueden oscilar entre 10 y 20 años de prisión cuando concurren circunstancias agravantes, como el empleo de armas de fuego o la participación de varias personas.

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Además, el artículo 384 establece que cuando el robo se realiza en banda o cuadrilla, la pena puede aumentar hasta 30 años, especialmente si resulta en lesiones a la víctima o en la muerte de alguna persona.

La Policía Nacional de República Dominicana capturó en Pedro Brand a tres presuntos asaltantes vinculados a una estructura criminal dedicada a asaltos a mano armada./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación dominicana también prevé el decomiso de los bienes utilizados para cometer el delito, como vehículos y armas, y la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños sufridos. El endurecimiento de las penas busca disuadir la comisión de estos delitos y garantizar una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia penal.

En el caso reciente de Pedro Brand, la Policía Nacional continúa desarrollando diligencias para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares reportados en provincias como Espaillat, Santiago y La Vega. La recolección de pruebas, el análisis de registros telefónicos y la colaboración de las víctimas serán determinantes para formalizar los cargos ante los tribunales. El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de solicitar medidas de coerción y sustentar la acusación con base en las evidencias recabadas.

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La captura de estos tres presuntos asaltantes es parte de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana implementada por las autoridades dominicanas, que busca reducir los índices de criminalidad y fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de la persecución penal. Mientras avanza el proceso judicial, la Policía exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo para contribuir a la prevención y persecución efectiva del crimen.