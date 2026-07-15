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“Volvieron las Ferraris”: el eufórico festejo en El Chiringuito de España tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

El técnico y ex arquero Jorge D’Alessandro festejó los tantos y la victoria del equipo de Scaloni, que jugará la final ante los ibéricos: “Justicia contra el anti fútbol”

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La reacción de los integrantes de El Chiringuito ante el gol inglés

En un partido histórico, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó por segunda vez consecutiva a una final y defenderá el título este domingo ante España. El Chiringuito, programa de aquel país muy seguido por los argentinos, generó reacciones virales en los tres goles del encuentro.

Como de costumbre, el ex futbolista y entrenador argentino, Jorge D’Alessandro, se robó la atracción. Mantuvo la calma ante el tanto inglés convertido por Anthony Gordon, al igual que el ex jugador del Barcelona Francisco José Lobo Carrasco.

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Aunque el desahogo de D’Alessandro llegó con la igualdad argentina concretada por un golazo de Enzo Fernández. Debido al dominio que ejerció la selección campeona del mundo y el juego en bloque bajo del elenco inglés, el ahora columnista deportivo gritó en varias oportunidades “justicia contra el anti fútbol”.

La reacción de los integrantes de El Chiringuito ante el empate argentino

Con el segundo tanto albiceleste en la agonía del encuentro, que fue concretado por Lautaro Martínez, D’Alessandro gritó “Lautaro llegó”, mientras que el Lobo Carrasco celebró como siempre lo hace con los goles y victorias argentinas. El ex jugador del Barcelona es un ferviente admirador de Lionel Messi y es un hincha “argentino” más en cada partido de La Scaloneta, aunque el domingo se enfrentará ante la de su país.

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Luego D’Alessandro hizo un breve análisis de la clave del triunfo argentino y subrayó que “volvieron las Ferraris”, en referencia a su frase viral por el funcionamiento del mediocampo argentino para la conquista en Qatar 2022.

Este miércoles la selección argentina dio otra muestra de carácter pese a estar abajo en el marcador. Jordan Pickford fue figura del lado inglés con atajadas ante Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister, quien además estrelló dos pelotas en los palos.

La reacción de los integrantes de El Chiringuito ante el gol del triunfo argentino

El triunfo también tiene el peso del rival. Inglaterra llegó a Atlanta con la ambición de disputar su segunda final mundialista desde la consagración de 1966 y tras superar a Noruega en cuartos de final. Para la selección argentina, en cambio, el duelo ante los ingleses tiene una carga histórica propia: el triunfo 2-1 en los cuartos de México 1986, la victoria por penales tras el 2-2 en Francia 1998 y la derrota 1-0 en Corea-Japón 2002 conforman un historial que este miércoles sumó un nuevo capítulo favorable al equipo sudamericano.

Argentina, bicampeona de América e intercontinental, llega a la final como el equipo más regular del torneo. Scaloni condujo al conjunto albiceleste con un estilo reconocible: presión alta, toque fluido y una estructura que le permite adaptarse sin perder identidad.

La reacción de Jorge D'Alessandro al triunfo de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El rival del domingo, España, venció 2-0 a Francia el martes en Arlington, Texas, con goles de Mikel Oyarzabal de penal y Pedro Porro en el complemento, y buscará su segunda estrella mundialista tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

La final se disputará este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un duelo entre el campeón vigente y el actual campeón de Europa que iba a darse hace unas semanas en la Finalissima que resultó postergada.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

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