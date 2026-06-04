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Cuánto vale hoy el Nokia 1100 y para qué puede servir en el Mundial FIFA 2026

El icónico celular de 2003 sigue despertando nostalgia a pocos días de un evento que se caracterizará por la hiperconectividad

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Primer plano de un hombre sosteniendo un Nokia 1100 con pantalla verde en una tribuna de estadio, con otros aficionados y el campo de fútbol de fondo.
El Nokia 1100 se ha convertido en un objeto de colección, incluso para los fanáticos del fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol y la nostalgia siempre han sido una excelente combinación. Mientras el Mundial FIFA 2026 paraliza al planeta con estadios hipertecnológicos, pantallas gigantes y conectividad 5G, un viejo conocido del año 2003 se asoma entre los recuerdos: el legendario Nokia 1100.

Aquel teléfono que parecía indestructible y cuya batería duraba semanas ha vuelto a la conversación. Pero, ¿tiene algún sentido llevar este ‘ladrillo’ a los partidos del torneo más importante del año?

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El precio de la nostalgia: ¿cuánto vale hoy el Nokia 1100?

Si guardaste uno en el cajón de los recuerdos, podrías tener una pequeña joya de colección. Conseguir un Nokia 1100 funcional se ha convertido en un desafío para los amantes de lo retro.

  • De segunda mano: En plataformas de comercio electrónico como eBay o Mercado Libre, un modelo usado y en buen estado se cotiza actualmente entre los $50 y $70 USD.
  • Nuevos en caja (New Old Stock): Si alguien conservó un dispositivo intacto en su empaque original sin abrir, su valor de colección puede superar fácilmente los $80 o $100 USD.
Primer plano de un Nokia 1100 que muestra "GOAL!" en su pantalla, sostenido por una mano en un estadio de fútbol lleno de aficionados, bengalas y banderas.
Su cronómetro y resistencia física lo mantienen vigente como herramienta práctica en los estadios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ya no sirve para llamar?

Si tu plan es usarlo para llamar a tus amigos si te pierdes a la salida del estadio, tenemos malas noticias. El Nokia 1100 es completamente inútil para la comunicación móvil actual.

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El motivo es tecnológico: este dispositivo opera exclusivamente bajo redes 2G (GSM). En los tres países anfitriones del Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá), los principales operadores móviles completaron el apagado definitivo de sus redes 2G y 3G para liberar espectro y potenciar el 4G y 5G.

Sin señal compatible, el Nokia 1100 no puede realizar llamadas, enviar SMS ni, por supuesto, abrir aplicaciones modernas como WhatsApp. Es, literalmente, un pisapapeles electrónico en términos de conectividad.

Vista frontal y trasera de un teléfono móvil Nokia 1100 de color gris oscuro y blanco, con la pantalla mostrando 'Insert SIM'.
El apagado de las redes 2G en los países sede dejó al Nokia 1100 sin posibilidad de llamadas o mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres usos del Nokia 1100 en el Mundial 2026

Que no tenga señal no significa que deba quedarse en casa. Si decides meterlo en tu bolsillo para ir al estadio, te sorprenderá saber que puede ser el accesorio más útil y comentado de la tribuna gracias a estas tres funciones:

1. La confiable linterna para las ceremonias

Las ceremonias de inauguración y clausura del Mundial prometen espectáculos visuales de primer nivel. Mientras todo el mundo agota la batería de sus smartphones modernos activando el flash, tú puedes desplegar el verdadero poder de la linterna integrada en la parte superior del Nokia 1100. Su luz blanca monocromática no solo le dará un toque ‘vintage’ único a tu asiento, sino que además no consumirá ni el 1% de tu carga.

2. El vicio de ‘Snake II’ durante el entretiempo

En los 15 minutos de descanso, las redes móviles de los estadios suelen colapsar debido a las miles de personas intentando subir videos a redes sociales simultáneamente. Mientras los demás se frustran viendo el ícono de “cargando”, tú puedes revivir la adrenalina pura jugando al Snake II. Domar a la serpiente pixelada en la pantalla verde es el pasatiempo definitivo para combatir el aburrimiento sin depender de internet.

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
Snake II, el clásico juego, se convierte en entretenimiento sin internet durante los entretiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. El cronómetro oficial y “escudo” a prueba de caídas

El tercer uso ideal es la combinación de su cronómetro integrado y su resistencia física. Puedes usarlo para llevar el tiempo exacto del partido de forma independiente, cuidando la autonomía de tu teléfono principal.

Asimismo, los accidentes en la tribuna ocurren: si celebrando un gol de tu selección el Nokia 1100 sale volando, la mayor preocupación será si lastimó a alguien y no la integridad del teléfono, que probablemente estará intacto. Recoges las tres piezas que se desprendieron (batería, tapa y cuerpo), lo ensamblas de nuevo y seguirá funcionando como si nada.

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