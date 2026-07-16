Grito desaforado en la cara de Pickford y dedicatoria para Bellingham: los alocados festejos de Cuti Romero tras el pase de Argentina a la final del Mundial

Cristian Cuti Romero protagonizó dos de los festejos más desaforados de la semifinal del Mundial 2026: primero, tras el gol del empate de Enzo Fernández, corrió directo hacia Jordan Pickford y le gritó el tanto a centímetros de la cara. Después, al pitazo final, buscó a Jude Bellingham para dejarle otro mensaje. Dos gestos que condensaron, en pocos segundos, la tensión de un partido que Argentina tuvo que remontar para meterse en la final.

El zaguero del Tottenham no celebró el empate con todos sus compañeros. Cuando la pelota de Fernández venció la estirada del arquero a los 85 minutos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Cuti ignoró por completo al goleador y al resto de la escena. Con la pelota todavía rodando dentro del arco, el defensor central tomó una dirección distinta: fue directo hacia Pickford, quien había quedado estático en el borde del área chica. La cámara, ubicada a ras de césped pegada a la red, registró cada detalle de lo que vino después.

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A la carrera, Romero se plantó frente a sus rivales, flexionó el torso para quedar a su misma altura y le gritó el gol con los puños apretados a escasos centímetros de la cara. El gesto duró apenas un segundo y medio. Una vez que descargó esa presión, dio media vuelta de inmediato y trotó hacia el lateral para unirse al abrazo colectivo con sus compañeros.

El festejo de Cuti ante Pickford (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La escena tuvo un segundo capítulo al pitazo final. Con Lautaro Martínez arrodillado en el césped y Fernández festejando a su alrededor, Cuti Romero volvió a tener otro objetivo en la mira. De pie, buscó con la mirada a Jude Bellingham, el número 10 de Inglaterra, quien permanecía parado a un par de metros con las manos en la cintura y había tenido varios cruces con los argentinos. El defensor surgido de Belgrano clavó su mirada en él y le dirigió los gritos de forma directa durante los primeros cuatro segundos del festejo, en un cruce que el propio contexto del partido hacía inevitable: Argentina había sufrido, había estado abajo en el marcador y había dado vuelta el resultado en apenas seis minutos.

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Tras ese primer intercambio de miradas, Romero giró sobre su eje y descargó el resto de la presión acumulada hacia la tribuna, con un grito y una sacudida de brazos. Las banderas de la hinchada inglesa —entre ellas una del Everton FC con el clásico lema “It’s Coming Home”— quedaban de fondo mientras los jugadores de la Albiceleste celebraban en el campo. Unos segundos después, ya con las pulsaciones más bajas, el defensor se acercó a Lautaro Martínez para chocar ambas manos en el aire y fundirse en un abrazo.

El contexto de esos festejos no era menor. Argentina había llegado a los 85 minutos perdiendo 1-0, con el gol de Anthony Gordon a los 54 minutos todavía en el marcador y sin haber encontrado el camino al arco inglés. Fue Lionel Messi quien activó la jugada del empate: tras un córner corto con Rodrigo De Paul, le tocó de primera a Fernández, y el mediocampista del Chelsea acomodó con la zurda y sacó un derechazo cruzado desde la puerta del área que entró junto al palo. Era el 1-1.

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A partir de ese momento, Inglaterra no volvió a ser la misma. Thomas Tuchel intentó frenar el ímpetu argentino con cambios defensivos —primero sacó a Gordon para meter al zaguero Ezri Konsa, y ya con el empate mandó al campo a Nico O’Reilly y Dan Burn por Declan Rice y Reece James—, pero la apuesta por llegar al tiempo suplementario no le alcanzó.

Alexis Mac Allister reventó el palo con un cabezazo, Pickford respondió con otra atajada al propio mediocampista y, a los 91 minutos con 28 segundos, el rebote le quedó a Messi sobre la derecha. El capitán levantó un centro al segundo palo y Martínez, que había ingresado minutos antes por Nicolás Tagliafico, apareció solo para conectar de cabeza y poner el 2-1.

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El cruce entre Cuti y Bellingham tras el final del partido (REUTERS/Dylan Martinez)

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, y a Facu Medina, en el banco, que entraba para ganarlo”, declaró Martínez entre lágrimas al hablar con la prensa tras el partido. El delantero del Inter de Milán apenas pudo articular palabras antes de quebrarse: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”.

Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel —los tres ingresados en los cambios masivos de la pausa de hidratación— fueron quienes despejaron cada pelota que llegaba al área durante los minutos finales, mientras Tuchel reaccionaba tarde con el ingreso de Ivan Toney y Marcus Rashford. Al pitazo de Ismail Elfath, los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera en el campo con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

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Messi terminó el partido con 12 asistencias en el torneo, una cifra sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo, con dos pases de gol decisivos en seis minutos y 33 segundos. Lionel Scaloni, visiblemente emocionado, resumió lo que el plantel había vuelto a demostrar: “Este grupo no deja de sorprenderme. Somos únicos, y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar todo”.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) ante España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con la posibilidad de consagrarse bicampeón del mundo.

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