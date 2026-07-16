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El Salvador: Dos rescatados tras fuerte colisión entre camiones en carretera Panamericana

El siniestro, reportado por la Policía Nacional Civil, involucró a una rastra, una concretera y un camión estacionado en la zona de Apopa

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La colisión múltiple en la carretera Panamericana dejó dos personas atrapadas, según la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)
La colisión múltiple en la carretera Panamericana dejó dos personas atrapadas, según la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)

En el kilómetro 17 de la carretera Panamericana, que conecta Apopa con Quezaltepeque en el sector occidental de San Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles una colisión múltiple entre un camión, una pipa que transportaba cemento y una rastra, incidente que dejó a dos personas rescatas. El hecho obligó a la intervención de cuerpos de emergencia en una de las principales arterias de la zona metropolitana.

Según información preliminar proporcionada por las cuentas oficiales de la PNC, el accidente sucedió cuando una rastra impactó contra una concretera, la cual, a su vez, golpeó a un tercer camión que se hallaba estacionado en la vía. “Dos personas quedaron atrapadas entre los hierros, fueron rescatadas y trasladadas al hospital. Nos mantenemos en la zona indagando”, comunicó el cuerpo policial.

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La magnitud del siniestro requirió la presencia de equipos de rescate especializados para liberar a los afectados y estabilizarlos antes de su traslado a un centro asistencial.

La secuencia del choque comenzó cuando una rastra impactó contra una concretera y luego alcanzó a un tercer camión estacionado en la vía. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)
La secuencia del choque comenzó cuando una rastra impactó contra una concretera y luego alcanzó a un tercer camión estacionado en la vía. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)

El equipo de Comandos de Salvamento Apopa detalló que las tareas de extracción se concentraron en liberar al conductor del camión, quien quedó atrapado en la cabina tras el impacto en cadena. “Se atiende accidente donde una rastra pasó golpeando una concretera y la concretera pasó golpeando otro camioncito que se encontraba estacionado, quedando el motorista del camión atrapado. Al final fue liberado, estabilizado y trasladado hacia un centro asistencial”, informaron desde la organización de socorro.

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La presencia de unidades de salud y rescatistas permitió que las víctimas recibieran atención prehospitalaria oportuna. Además, se desplegó un dispositivo para regular el tránsito y evitar nuevos incidentes en el sector afectado.

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) intervino en las labores posteriores al siniestro, enfocándose en el retiro de los vehículos de carga que obstruían la circulación. “Nuestro equipo de grúas movilizó vehículos del transporte de carga involucrados en el siniestro vial en carretera Panamericana, en el sector de Nejapa. El paso se encuentra habilitado en todos los carriles”, informó la dependencia estatal en un comunicado.

El Viceministerio de Transporte informó que, tras un siniestro vial en la carretera Panamericana, su equipo intervino con grúas para retirar los vehículos de carga que bloqueaban la vía. Según el comunicado oficial, el paso quedó habilitado en todos los carriles. (Cortesía: Viceministerio de Trasporte)

La carretera Panamericana es una de las rutas logísticas más transitadas del país, por lo que incidentes de este tipo generan repercusiones inmediatas en la movilidad regional y plantean retos para la gestión del tráfico pesado. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y mantener la atención en el trayecto, especialmente en tramos donde se concentran vehículos de carga.

Aumentan los siniestros viales, lesionados y fallecidos en el primer semestre del año

Entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de julio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró un aumento en los siniestros viales, las personas lesionadas y los fallecidos en comparación anual.

Durante 2025 se reportaron 11,122 siniestros viales, cifra que ascendió a 12,309 en 2026. En cuanto a personas lesionadas, los registros muestran 6,839 en 2025 y 8,484 en 2026. Respecto a los fallecidos, el observatorio contabilizó 635 en 2025 y 779 en 2026.

Estos datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio de cada año, de acuerdo con el informe de Onasevi.

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