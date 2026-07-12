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Qué tecnología, seguridad y modos de conducción tiene la Suburban Z71

La SUV tiene una pantalla central de 17,7 pulgadas, integra Google Built-In, WiFi Hotspot y sistema de sonido Bose

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Vehículo todoterreno Chevrolet Suburban gris claro circulando en un camino de tierra. Fondo con árboles y vegetación
Modelos como Suburban Z71 se enfocan en diferentes trayectos. (Foto: Chevrolet)

Elegir un vehículo implica considerar aspectos que van más allá del diseño o el tamaño. Quienes buscan adquirir una SUV deben priorizar la seguridad, la tecnología y la capacidad de adaptación a diferentes estilos de vida.

La Suburban Z71 se presenta como una SUV de gran tamaño equipada con un conjunto tecnológico orientado a la conectividad, la seguridad y la adaptación a distintos escenarios de manejo.

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Este análisis aborda con base en la ficha técnica los principales elementos tecnológicos, los sistemas de seguridad y los modos de conducción de este modelo, con explicaciones claras para usuarios no especialistas.

Qué tecnología integra este vehículo

Interior de Chevrolet Suburban 2026 con volante negro, tablero digital, pantalla central de infoentretenimiento, controles y consola
El modelo cuenta con sistemas digitales orientados a la conectividad y la gestión de funciones clave para el conductor y los pasajeros. (Foto: Chevrolet)

La Suburban Z71 incorpora una pantalla central de 17,7 pulgadas con Google Built-In, que permite acceder a navegación y aplicaciones sin necesidad de un teléfono. El panel de instrumentos, completamente digital y de 11 pulgadas, ofrece datos sobre el funcionamiento del vehículo y configuraciones personalizables.

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El sistema de infoentretenimiento admite integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como un punto de acceso WiFi Hotspot para conectar dispositivos a internet.

El audio corre a cargo de un sistema Bose de 10 parlantes. El control por voz avanzado y la conectividad Bluetooth completan el apartado tecnológico.

Cómo aborda la seguridad este modelo de Chevrolet

Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología de asistencia a la conducción es clave para evitar siniestros viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En seguridad, la SUV está equipada con el sistema OnStar, que brinda asistencia, respuesta automática ante emergencias y diagnóstico remoto. La plataforma incorpora funciones como recuperación vehicular y activación remota del climatizador.

Entre otras opciones que tiene el vehículo está el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cámara de visión de 360 grados y asistente de estacionamiento automático.

Además, el inventario de protección incluye monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento y detectores de peatones y ciclistas, tanto delanteros como traseros.

Entre otros datos, el auto ofrece limpiador automático para la cámara de reversa y detectores laterales que previenen la apertura de puertas ante la proximidad de peatones o ciclistas.

Cuáles modos de conducción tiene y para qué sirven

Auto eléctrico SUV azul oscuro conduciendo en un camino rural de tierra con charcos de lodo, salpicando. Vegetación y árboles rodean, montañas al fondo.
Los modos de conducción se enfocan en diferentes tipo de carreteras para evitar el daño prematuro del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suburban Z71 cuenta con cuatro modos de manejo: Normal, Sport, Off-Road y Remolque. El modo Normal ajusta el funcionamiento para un uso cotidiano, priorizando el consumo y el confort. El modo Sport modifica la respuesta del motor y la dirección para lograr una sensación más directa y rápida.

Por su parte, el modo Off-Road adapta la tracción 4WD y los controles electrónicos para mejorar el agarre en superficies complicadas, como barro o grava. Y, el modo Remolque optimiza la transmisión y el torque del motor para el traslado de cargas de hasta 3.690 libras (1.674 kilogramos).

Qué opciones de conectividad y carga ofrece el SUV

El sistema MyLink de la Suburban Z71 permite gestionar las funciones digitales desde la pantalla central. El vehículo dispone de cargador inalámbrico en la consola y 8 puertos físicos (6 USB-C y 2 USB-A), distribuidos para facilitar el acceso a todos los ocupantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vehículo viene con WiFi integrado donde se pueden conectar varios dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de la marca posibilita el control remoto y el diagnóstico del vehículo desde un teléfono, mientras que el WiFi Hotspot integrado admite la conexión de varios dispositivos.

Cuál es el aporte del hardware mecánico y la suspensión al manejo y la comodidad

El modelo incorpora suspensión de tipo Magnetic Ride, que adapta la amortiguación en tiempo real según el terreno, con el objetivo de mantener estabilidad y confort. El climatizador digital Tri-Zona permite regular la temperatura en distintas áreas del habitáculo y puede encenderse de forma remota.

Asimismo, el vehículo tiene una longitud de 5,73 metros y una capacidad de carga superior a 2.600 litros, así como la posibilidad de remolcar hasta 3.690 libras.

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