El furor por la Selección disparó las ventas de cotillón y revitalizó a un sector clave de la industria

Los días de partido de la Selección dispararon picos de ventas de banderines, globos, maquillaje y bubucelas

La demanda de artículos de cotillón creció de manera significativa durante el Mundial, con un incremento superior al 10% en ventas interanuales. Comercios y familias buscan productos para alentar a la selección, en un contexto donde la expectativa por los partidos moviliza el consumo de banderines, globos, maquillaje y bubucelas. El fenómeno se refleja en más de 2.000 cotillones distribuidos en todo el país que informan aumentos sostenidos en sus ventas.

El movimiento comercial se concentra en fechas clave: los días de partido, los productos para alentar registran un pico, mientras que la reposición se realiza en jornadas posteriores. Este patrón se repite a medida que la selección avanza de fase. La tendencia se mantiene en un contexto económico complejo, donde el sector busca sostener la facturación y diversificarse.

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Emanuel Poletto, socio gerente de una fábrica de cotillón, describió, en Infobae en Vivo, el Mundial como una de las temporadas más importantes para la industria. “Nuestro sector tiene muchas temporadas a lo largo del año y cada cuatro años el Mundial es una fecha que esperamos mucho porque ayuda a toda la venta de celeste y blanco”, afirmó Poletto.

Los comercios priorizaron al inicio del Mundial la decoración con banderines, banderitas y globos celestes y blancos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos más buscados y tendencias en las ventas

En el inicio de la competencia, los comercios priorizaron la decoración de locales con banderines, banderitas y globos celestes y blancos. “Este año estuvieron en tendencia los banderines con banderitas de Argentina, que estuvieron por todos lados”, detalló Poletto sobre los artículos más solicitados en la primera fase. A medida que la selección avanza, crecen las ventas de maquillaje facial, bubucelas, cornetas y otros productos sonoros, que se consumen especialmente en jornadas de partido.

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Poletto destacó que el maquillaje para la cara y las bubucelas se posicionaron entre los artículos más populares en los días de partido. “Los productos para alentar a la selección, sobre todo el maquillaje para la cara y las bubucelas, las cornetas, los días de partido es cuando más se vende a nivel minorista”, sostuvo el gerente.

La espuma en aerosol también figura entre los productos destacados, especialmente en festejos recientes: “En los festejos se agotó a nivel nacional la espuma en aerosol”, recordó Poletto, en referencia al Mundial de Catar. La preferencia por maquillaje facial con diseño de bandera se instaló como tendencia entre niños, que comparten el ritual de pintarse el rostro con los colores argentinos.

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El maquillaje facial con la bandera argentina y las bubucelas se ubicaron entre los productos más buscados del cotillón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción nacional y abastecimiento del mercado

La industria del cotillón en Argentina cuenta con capacidad instalada para responder a la demanda en eventos de gran magnitud. Poletto aseguró que la producción local cubre las necesidades del mercado: “La mayoría de los productos se fabrican en Argentina”, indicó.

Los fabricantes nacionales pueden ajustar la producción según el avance de la selección y reponer stock rápidamente, mientras que los productos importados presentan demoras en la reposición, principalmente por depender de importaciones desde Asia.

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Poletto precisó que los productos plásticos, como cornetas y globos de látex, se fabrican localmente, lo que permite flexibilidad ante la demanda. “El fabricante tiene siempre la posibilidad de, a medida que la selección avanza, seguir fabricando”, subrayó el socio gerente. En contraste, los importadores deben prever la compra con anticipación, ya que la reposición de productos importados puede demorar más de noventa días.

La experiencia de mundiales anteriores permite a los fabricantes anticipar la demanda y ajustar los volúmenes de producción. El Mundial de Brasil representó un récord para el sector, y la consagración en Catar mantuvo el impulso en ventas más allá de los partidos de la selección.

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Impacto económico y comportamiento de los consumidores

A pesar del contexto económico adverso, los comercios y mayoristas apuestan a diversificarse y sostener las ventas a partir del empuje que genera el Mundial. Poletto señaló que “el comerciante que apostó al Mundial hoy se está viendo beneficiado por esto”, y agregó que la demanda se concentra en fechas clave, tanto para minoristas como para mayoristas.

El rango de precios de los productos de cotillón es amplio. Los artículos más elaborados, como pelucas o sombreros temáticos, pueden alcanzar los $20.000, mientras que la mayoría de los productos se mantiene en valores accesibles para el público general. Poletto afirmó: “Producto más caro podemos hablar de diez mil, quince mil pesos. Hay más también, más caros también, pero unas pelucas, pelucas por ejemplo, o sombreros muy elaborados pueden estar quince, veinte mil pesos”.

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La celebración se extiende a fiestas infantiles, bodas y eventos temáticos, donde la temática celeste y blanca predomina durante el Mundial. El cotillón se integra así a rituales familiares y sociales, reforzando la identidad festiva asociada al fútbol y a la selección nacional.

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