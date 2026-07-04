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Tesla lanza el Model YL: así es su nuevo SUV eléctrico con seis asientos para familias

El vehículo incorpora una carrocería más larga, dos motores eléctricos y mejoras en confort para competir en el segmento de los SUV eléctricos familiares

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Tesla presenta su nuevo Model YL, una suv con tres filas de asiento.
Tesla presenta su nuevo Model YL, una suv con tres filas de asiento. (Tesla)

Tesla amplió su oferta de vehículos eléctricos con la llegada del Model YL, una nueva variante de mayor tamaño del popular Model Y que incorpora tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros. El vehículo busca cubrir el espacio que dejó el Model X dentro del catálogo de la compañía y está dirigido especialmente a familias que necesitan un SUV eléctrico con mayor capacidad interior.

El nuevo modelo ya se encuentra disponible en Estados Unidos bajo una única configuración denominada Model YL Premium Launch Series, cuyo precio inicial es de 61.990 dólares. La propuesta combina una carrocería más larga con mejoras en equipamiento, autonomía y confort, convirtiéndose en la alternativa más espaciosa de la gama Model Y.

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Aunque el vehículo ya había sido comercializado previamente en mercados como China, Australia y Nueva Zelanda, su llegada al mercado estadounidense representa una de las novedades más importantes de Tesla en el segmento de los SUV eléctricos familiares.

Así se ve desde fuera el nuevo Tesla Model YL.
Así se ve desde fuera el nuevo Tesla Model YL. (Tesla)

Un Model Y más grande para transportar a seis personas

La principal diferencia entre el Model Y convencional y el nuevo Model YL está en sus dimensiones.

Tesla aumentó la distancia entre ejes aproximadamente seis pulgadas, mientras que la longitud total creció cerca de siete pulgadas respecto al modelo estándar. Estas modificaciones permiten incorporar una tercera fila de asientos con una configuración de seis plazas, ofreciendo mayor comodidad para los ocupantes.

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Hasta ahora, quienes necesitaban un Tesla con mayor capacidad debían optar por el Model X, un vehículo de precio considerablemente más elevado y que ya no forma parte de la oferta de nuevos modelos de la compañía.

Aunque el fabricante ya ofrecía una variante de siete plazas del Model Y en algunos mercados, el Model YL representa una evolución con un diseño específicamente pensado para mejorar el espacio disponible en las tres filas.

La parte del conductor del nuevo Tesla Model YL.
La parte del conductor del nuevo Tesla Model YL. (Tesla)

Más potencia y una autonomía de hasta 520 kilómetros

El nuevo SUV incorpora un sistema de doble motor eléctrico que permite acelerar de 0 a 90 kilómetros por hora en aproximadamente 4,4 segundos.

Tesla también anuncia una autonomía de hasta 520 kilómetros por carga, una cifra que lo mantiene competitivo dentro del segmento de los SUV eléctricos familiares.

Otro de sus puntos fuertes es la capacidad de carga. El vehículo ofrece un volumen total de 89 pies cúbicos, lo que facilita transportar equipaje, objetos voluminosos o artículos necesarios para viajes largos.

Estas características buscan atraer tanto a familias numerosas como a usuarios que priorizan el espacio sin renunciar a las prestaciones habituales de un vehículo eléctrico de altas prestaciones.

El Tesla Model YL cuenta con seis asientos.
El Tesla Model YL cuenta con seis asientos. (Tesla)

Equipamiento orientado al confort

El Model YL incorpora un equipamiento superior al de otras versiones del Model Y. En la primera fila incluye asientos deportivos con calefacción y ventilación, mientras que la segunda fila también dispone de asientos calefactados y ventilados, además de un reposabrazos eléctrico.

Los pasajeros traseros cuentan igualmente con una pantalla táctil de ocho pulgadas para controlar distintas funciones del vehículo, así como un sistema de sonido compuesto por 18 altavoces.

La versión Launch Series añade además elementos exclusivos de diseño, entre ellos emblemas específicos, alfombrillas personalizadas y luces de cortesía proyectadas en las puertas.

Tesla también incorpora una nueva opción de acabado interior denominada Zen Gray, un tono gris que sustituye al tradicional interior blanco y negro disponible en otras variantes del Model Y.

El interior trasero del nuevo Tesla Model YL.
El interior trasero del nuevo Tesla Model YL. (Tesla)

Un precio superior al resto de la gama

Las mejoras en tamaño y equipamiento también se reflejan en el precio. El Model YL Premium Launch Series parte desde los 61.990 dólares, aproximadamente 4.000 dólares por encima del Model Y Performance.

Por ahora, Tesla únicamente comercializa esta versión de lanzamiento, por lo que los compradores que busquen un SUV eléctrico de seis plazas dentro de la marca no tienen una alternativa más económica.

Diversos analistas consideran que la compañía podría introducir más adelante una versión estándar del Model YL con un precio inferior, aunque Tesla todavía no ha confirmado esos planes.

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