Mbappé vs. Yamal: dónde ver de manera legal la semifinal entre Francia y España sin poner en riesgo tus datos

En un duelo lleno de emociones Mpabbé se medirá ante Yamal por un cupo para la Final de la Copa Mundial 2026 - crédito Reuters

Francia y España se juegan este martes 14 de julio en Dallas, en el estadio AT&T, un lugar en la final del Mundial 2026. El duelo tiene atractivo deportivo de sobra: Kylian Mbappé vuelve a ser el eje ofensivo francés, mientras España apuesta por el talento de Lamine Yamal y el control del mediocampo con Rodri.

Pero, fuera de la cancha, hay otra pelea igual de intensa: la de ver el partido sin caer en enlaces trampa. Sitios que prometen transmisiones gratis “sin registro y en HD” suelen empujar a descargas peligrosas o formularios que piden datos personales. En un partido de alto impacto, la prisa baja la guardia, y ahí aparece el riesgo real: malware, robo de contraseñas y fraude bancario.

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La semifinal reúne a dos selecciones que se han cruzado en choques decisivos en los últimos años. España llega con una estructura sólida: Yamal como figura esperada, aunque en este Mundial ha sido contenido por marcas cerradas; Rodri como eje; Marc Cucurella aportando amplitud por izquierda; y Mikel Merino apareciendo desde el banco con goles en eliminatorias ante Portugal y Bélgica.

Francia vs. España se juega la final del Mundial 2026 en Dallas, y crecen las trampas por “ver gratis”

Francia, por su parte, concentra potencia de mitad de cancha hacia adelante. Dayot Upamecano sostiene el fondo, y en ataque aparecen Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise y Mbappé, que disputa su tercer Mundial consecutivo como uno de los jugadores más determinantes y vuelve a pelear por el título de goleador.

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Dónde ver Francia vs. España EN VIVO de forma legal (por país)

La manera más segura de ver el partido es usar señales oficiales o plataformas autorizadas. Además de calidad y estabilidad, el beneficio es claro: se evita instalar apps de procedencia dudosa o entregar datos a terceros.

Colombia (2:00 p. m.)

La transmisión en vivo estará disponible en Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO.

Perú (2:00 p. m.)

Se podrá ver por América TV (señal abierta) y DSports (cable). En streaming, estará en DGO, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+.

España (21:00)

Disponible en La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Argentina (16:00)

Se podrá seguir por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y DGO. También estará en Disney+ Premium y Paramount+.

México (14:00)

La transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX, además de las plataformas digitales de TV Azteca.

Estados Unidos (según zona horaria)

Se verá por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV, Tubi y la FOX Sports App, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. Horarios: 4:00 p. m. ET, 3:00 p. m. CT, 2:00 p. m. MT y 1:00 p. m. PT.

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Dónde ver Francia vs. España en vivo y legal, lista de canales y plataformas por país - Crédito: Reuters / Europa Express.

Por qué evitar “streaming gratis” protege también los datos bancarios

En partidos masivos, los primeros resultados de búsqueda suelen incluir sitios como Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Tarjeta Roja, Magis TV o Xuper TV. El problema no es solo legal: el riesgo está en su arquitectura. Muchas de estas páginas viven de publicidad invasiva, botones falsos de “play”, ventanas emergentes y redirecciones que empujan a descargas o a páginas que imitan servicios legítimos.

En celular, el peligro crece si se instala una app por fuera de Google Play o App Store. Esas aplicaciones pueden solicitar permisos excesivos: acceso a archivos, contactos o funciones del sistema. En PC, el riesgo suele venir de instaladores falsos, extensiones del navegador o supuestos “reproductores” que terminan siendo malware.

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Tres verificaciones rápidas antes de tocar un enlace

1) Revisar la URL completa: dominios con letras cambiadas, guiones raros o extensiones extrañas suelen ser señuelo

2) Desconfiar de lo imposible: “HD sin anuncios”, “sin registro”, “sin cortes” en sitios no oficiales es una alerta

3) Nunca ingresar datos financieros: ninguna transmisión legítima pide tarjeta para “verificar identidad”

Mbappé vs. Yamal promete ser una semifinal para recordar, pero verla por una vía insegura puede convertir la emoción en un problema serio. La recomendación es simple: usar señales autorizadas, evitar enlaces sospechosos y priorizar plataformas oficiales. La transmisión termina al pitazo final; el robo de datos no siempre.

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