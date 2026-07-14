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L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

El músico compartió una cena íntima con familiares y amigos y bromeó con su llegada al reality conducido por Wanda Nara

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L-Gante cocinó para amigos, pollo a la mostaza y miel

La velada en la casa de L-Gante giró en torno a un plato sencillo pero significativo: el pollo a la mostaza con miel. En un clima de confianza, el músico se puso el delantal frente a amigos y familiares, decidido a demostrar que su talento va más allá de la música. “Este es mi plato favorito”, admitió sin reservas, mientras comenzaba la preparación y los comentarios no tardaban en surgir. El apodo de Kelo Chef o L-Gante Kelo Chef, como bromearon, marcó el tono de la jornada y anticipó risas y complicidad.

Luis Perdomo, amigo del cantante, partícipe habitual en las reuniones del grupo, fue el primero en interrogarlo sobre sus preferencias. “¿Cuál es tu plato favorito, amigo?” y el cantante contestó contundente: “El pollo a la mostaza con miel y todo”. El intercambio desató carcajadas y comentarios cómplices, mientras Elián comenzaba a embadurnar la pata de pollo y los presentes acompañaban con miradas atentas y bromas.

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Hombre con tatuajes, camiseta de Argentina, sonríe en una cocina. Sobre una mesada, dos fuentes de comida, tabla de madera y cuchillo
L-Gante cocinó pollo a la mostaza con miel, el plato que definió como su favorito, durante una reunión con amigos y familiares

El encuentro fue mucho más que una simple comida. Entre risas y chistes, L-Gante aprovechó para hacer referencia a su afición reciente por la cocina. “Vengo cocinando hace un par de meses, hermano”, confesó, revelando que la práctica culinaria es algo nuevo en su vida. La frase se convirtió en una declaración de intereses, y no faltó el guiño a su posible participación en Materchef.

No tardó en llegar el momento de la degustación. Luis Perdomo elogió el resultado: “Yo le pongo un diez”, sentenció. Otros presentes, no dudaron en sumarse al reconocimiento: “Un diez”, repitieron todos sin dudar, hasta que su mamá, Claudia Valenzuela, calificó con un dos, en ton de broma.

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Dos hombres sonrientes. El hombre del fondo lleva un conjunto deportivo negro. El hombre del primer plano, cortado, usa una chaqueta deportiva negra y celeste con el escudo de Argentina
Luis Perdomo abrió la charla sobre la cocina de L-Gante y el músico confirmó que el pollo a la mostaza con miel es su especialidad

Durante la reunión, cada uno compartió sus preferencias y anécdotas. Luis Perdomo destacó que la comida de L-Gante lo había sorprendido para bien. El propio músico confesó que la preparación no era invención propia. “Esto es una receta que vi ahí una vez y ya me quedó, así que es la especialidad”, explicó, reforzando la idea de que la cocina es también un espacio de aprendizajes y tradiciones compartidas.

La incursión de L-Gante en la cocina no es un caso aislado. En los últimos años, varias figuras del espectáculo argentino han encontrado en la gastronomía un nuevo canal de expresión y cercanía con sus seguidores. Programas como MasterChef Celebrity se han transformado en escenarios donde músicos, actores y deportistas muestran una faceta distinta, lejos del personaje público y más cerca del hogar.

Mesa con pollo crudo, pollo marinado en dos recipientes de vidrio, tabla de cortar con restos de carne, un cuchillo, dos teléfonos móviles y una bolsa de plástico
Programas como MasterChef Celebrity consolidaron un espacio donde músicos, actores y deportistas muestran una faceta distinta a través de la cocina

El propio músico dejó claro que la idea de cocinar surgió de manera espontánea, como una búsqueda de nuevas experiencias. El resultado fue una comida que no solo sorprendió al paladar de los presentes, sino que también generó un espacio de encuentro y diálogo entre todos.

En este contexto, la relación entre la cocina y la vida cotidiana se vuelve central. El hecho de que una figura popular como L-Gante comparta su receta favorita, y lo haga en un entorno íntimo, refuerza la tendencia de los últimos tiempos: la cocina como punto de encuentro, pero también como territorio de reinvención personal.

Hombre sonriente en una cocina moderna manipula piezas de pollo crudo sobre una tabla de cortar, con más pollo en bandejas y un teléfono celular en la mesada
La incursión de L-Gante en la cocina se inscribió en una tendencia de figuras del espectáculo argentino que encontraron en la gastronomía un nuevo canal de expresión

El tramo más anecdótico de la velada llegó con las bromas sobre la participación en realities. “Encima, mirá, ya meten el chivo y todo”, dijo Luis Perdomo entre risas, haciendo referencia a la dinámica televisiva donde la promoción cruzada es recurrente. El propio L-Gante no perdió la oportunidad de sumarse a la ironía y agradecer el momento.

Al finalizar, todos coincidieron en el reconocimiento a su rol como anfitrión y cocinero, reforzando la idea de que la cocina puede ser una vía de expresión tan válida como la música. Y en este caso, un posible acercamiento al programa que conduce su expareja, Wanda Nara.

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