Siri con IA llegará a Europa en Mac: estos son los 50 modelos compatibles

Siri AI llegará a Europa, pero en los dispositivos Mac.. (Apple)

La nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial sí estará disponible en los países de la Unión Europea a través de los computadores Mac, pese a las limitaciones que, por el momento, afectan su llegada a otros dispositivos de Apple.

La actualización será compatible con cerca de 50 modelos equipados con procesadores Apple Silicon y permitirá acceder a un asistente capaz de comprender mejor el contexto y realizar tareas más complejas.

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El despliegue comenzará inicialmente en Estados Unidos y en inglés a partir de septiembre. Apple todavía no ha confirmado una fecha exacta para la llegada de Siri con IA en español, aunque la compañía aseguró que el asistente será compatible tanto con el español de Latinoamérica como con el de España.

La Unión Europea no prohibirá la distribución de la nueva Siri en los dispositivos Mac. DPA - ALICIA WINDZIO / DPA.

La disponibilidad en otros idiomas podría producirse posteriormente mediante una actualización de macOS 27 Golden Gate. Una de las posibilidades es que el soporte en español llegue durante 2027, aunque Apple todavía no ha anunciado oficialmente un calendario.

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Por qué Siri con IA sí podrá llegar a los Mac en Europa

La situación de los computadores Mac es diferente a la de otros dispositivos de la compañía. Las restricciones regulatorias que afectan determinadas funciones de inteligencia artificial en plataformas consideradas de gran alcance no tendrían el mismo impacto sobre macOS.

Esto permitirá que los usuarios europeos puedan utilizar las nuevas capacidades de Siri en equipos compatibles. El asistente busca superar algunas de las principales limitaciones de las versiones anteriores, ofreciendo una mejor comprensión de las solicitudes y mayor capacidad para ayudar en tareas cotidianas.

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La nueva Siri con funciones de IA solo estará disponible en los Mac, mas no con los iPhone.

Gran parte del procesamiento se realizará directamente en el dispositivo, aprovechando los chips desarrollados por Apple. Precisamente por esta razón, el requisito principal será disponer de un equipo con Apple Silicon.

Lista de Mac compatibles con la nueva Siri con IA

Los equipos que podrán acceder a las nuevas funciones son los siguientes:

MacBook Neo

MacBook Neo con A18 Pro.

MacBook Air

MacBook Air de 13 pulgadas con M1, M2, M3, M4 y M5.

MacBook Air de 15 pulgadas con M2, M3, M4 y M5.

MacBook Pro

MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 y M2.

MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max, M5, M5 Pro y M5 Max.

MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 Max, M3 Pro, M3 Max, M4 Pro, M4 Max, M5 Pro y M5 Max.

Un total de 50 modelos de Mac, recibirán la nueva Siri AI en Europa.

iMac

iMac con M1, M3 y M4.

Mac mini

Mac mini con M1, M2, M2 Pro, M4 y M4 Pro.

Mac Studio

Mac Studio con M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M4 Max y M3 Ultra.

Mac Pro

Mac Pro con M2 Ultra.

La memoria RAM marcará diferencias entre los equipos

Aunque todos los modelos compatibles podrán utilizar las principales funciones de Siri con IA, la experiencia no será exactamente igual en todos los computadores. La cantidad de memoria disponible determinará el acceso a determinadas capacidades avanzadas.

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Los Mac con al menos 16 GB de memoria podrán ejecutar modelos de inteligencia artificial más potentes de forma local. Esto será especialmente relevante para algunas opciones avanzadas de personalización del asistente, como cambios relacionados con su interfaz, colores y voz.

Los Mac que tengan más de 8 GB de memoria RAM tendrán más funciones de IA local. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

Los equipos con 8 GB podrán utilizar las funciones principales, pero quedarán fuera de algunas características que requieren mayor capacidad de procesamiento y memoria. Esta diferencia afecta especialmente a modelos antiguos que se comercializaron con configuraciones básicas.

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Un asistente más avanzado para los usuarios de Mac

La nueva Siri representa uno de los cambios más importantes realizados por Apple en su asistente. La compañía busca ofrecer respuestas más naturales, comprender mejor el contexto de las conversaciones y reducir situaciones en las que el sistema simplemente deriva al usuario hacia resultados de Internet.

Para los propietarios de un Mac compatible, el requisito fundamental será instalar macOS 27 Golden Gate. Sin embargo, la disponibilidad final también dependerá del idioma y la región configurados.

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La llegada de Siri con IA a los Mac europeos permitirá que estos computadores se conviertan en una de las primeras vías para acceder al nuevo asistente de Apple en la región, mientras la compañía continúa trabajando para ampliar su disponibilidad a otros dispositivos y mercados.