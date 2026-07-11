Tecno

Siri con IA llegará a Europa en Mac: estos son los 50 modelos compatibles

Apple llevará su Siri más avanzada a los Mac en Europa, pero la experiencia dependerá del procesador y la memoria disponible

Guardar
Google icon
Siri AI no estará disponible para todos los iPhone.
Siri AI llegará a Europa, pero en los dispositivos Mac.. (Apple)

La nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial sí estará disponible en los países de la Unión Europea a través de los computadores Mac, pese a las limitaciones que, por el momento, afectan su llegada a otros dispositivos de Apple.

La actualización será compatible con cerca de 50 modelos equipados con procesadores Apple Silicon y permitirá acceder a un asistente capaz de comprender mejor el contexto y realizar tareas más complejas.

PUBLICIDAD

El despliegue comenzará inicialmente en Estados Unidos y en inglés a partir de septiembre. Apple todavía no ha confirmado una fecha exacta para la llegada de Siri con IA en español, aunque la compañía aseguró que el asistente será compatible tanto con el español de Latinoamérica como con el de España.

La Unión Europea no prohibirá la distribución de la nueva Siri en los dispositivos Mac. DPA - ALICIA WINDZIO / DPA.
La Unión Europea no prohibirá la distribución de la nueva Siri en los dispositivos Mac. DPA - ALICIA WINDZIO / DPA.

La disponibilidad en otros idiomas podría producirse posteriormente mediante una actualización de macOS 27 Golden Gate. Una de las posibilidades es que el soporte en español llegue durante 2027, aunque Apple todavía no ha anunciado oficialmente un calendario.

PUBLICIDAD

Por qué Siri con IA sí podrá llegar a los Mac en Europa

La situación de los computadores Mac es diferente a la de otros dispositivos de la compañía. Las restricciones regulatorias que afectan determinadas funciones de inteligencia artificial en plataformas consideradas de gran alcance no tendrían el mismo impacto sobre macOS.

Esto permitirá que los usuarios europeos puedan utilizar las nuevas capacidades de Siri en equipos compatibles. El asistente busca superar algunas de las principales limitaciones de las versiones anteriores, ofreciendo una mejor comprensión de las solicitudes y mayor capacidad para ayudar en tareas cotidianas.

La nueva Siri con funciones de IA solo estará disponible en los Mac, mas no con los iPhone.
La nueva Siri con funciones de IA solo estará disponible en los Mac, mas no con los iPhone.

Gran parte del procesamiento se realizará directamente en el dispositivo, aprovechando los chips desarrollados por Apple. Precisamente por esta razón, el requisito principal será disponer de un equipo con Apple Silicon.

Lista de Mac compatibles con la nueva Siri con IA

Los equipos que podrán acceder a las nuevas funciones son los siguientes:

MacBook Neo

  • MacBook Neo con A18 Pro.

MacBook Air

  • MacBook Air de 13 pulgadas con M1, M2, M3, M4 y M5.
  • MacBook Air de 15 pulgadas con M2, M3, M4 y M5.

MacBook Pro

  • MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 y M2.
  • MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max, M5, M5 Pro y M5 Max.
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 Max, M3 Pro, M3 Max, M4 Pro, M4 Max, M5 Pro y M5 Max.
Barra táctil de las MacBook Pro en 2016
Un total de 50 modelos de Mac, recibirán la nueva Siri AI en Europa.

iMac

  • iMac con M1, M3 y M4.

Mac mini

  • Mac mini con M1, M2, M2 Pro, M4 y M4 Pro.

Mac Studio

  • Mac Studio con M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M4 Max y M3 Ultra.

Mac Pro

  • Mac Pro con M2 Ultra.

La memoria RAM marcará diferencias entre los equipos

Aunque todos los modelos compatibles podrán utilizar las principales funciones de Siri con IA, la experiencia no será exactamente igual en todos los computadores. La cantidad de memoria disponible determinará el acceso a determinadas capacidades avanzadas.

Los Mac con al menos 16 GB de memoria podrán ejecutar modelos de inteligencia artificial más potentes de forma local. Esto será especialmente relevante para algunas opciones avanzadas de personalización del asistente, como cambios relacionados con su interfaz, colores y voz.

Los Mac que tengan más de 8 GB de memoria RAM tendrán más funciones de IA local. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo
Los Mac que tengan más de 8 GB de memoria RAM tendrán más funciones de IA local. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

Los equipos con 8 GB podrán utilizar las funciones principales, pero quedarán fuera de algunas características que requieren mayor capacidad de procesamiento y memoria. Esta diferencia afecta especialmente a modelos antiguos que se comercializaron con configuraciones básicas.

Un asistente más avanzado para los usuarios de Mac

La nueva Siri representa uno de los cambios más importantes realizados por Apple en su asistente. La compañía busca ofrecer respuestas más naturales, comprender mejor el contexto de las conversaciones y reducir situaciones en las que el sistema simplemente deriva al usuario hacia resultados de Internet.

Para los propietarios de un Mac compatible, el requisito fundamental será instalar macOS 27 Golden Gate. Sin embargo, la disponibilidad final también dependerá del idioma y la región configurados.

La llegada de Siri con IA a los Mac europeos permitirá que estos computadores se conviertan en una de las primeras vías para acceder al nuevo asistente de Apple en la región, mientras la compañía continúa trabajando para ampliar su disponibilidad a otros dispositivos y mercados.

Temas Relacionados

Siri AIAppleMacEuropaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

La herramienta soluciona un problema habitual de almacenamiento sin necesidad de perder los mensajes

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

La tienda digital ofrece dos títulos centrados en la construcción, la automatización y la gestión de negocios, disponibles gratis hasta el 16 de julio

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Apple prepara su primer iPhone plegable y una filtración adelanta la capacidad de su batería

El primer iPhone plegable podría llegar con una de las baterías de mayor capacidad utilizadas por Apple

Apple prepara su primer iPhone plegable y una filtración adelanta la capacidad de su batería

Por qué mi lavadora huele mal incluso después de limpiarla

La principal razón de un mal olor es el filtro. Este elemento acumula pelusa, cabellos o residuos, si no se limpia con frecuencia

Por qué mi lavadora huele mal incluso después de limpiarla

DEPORTES

Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

Partido bajo alerta: Noruega e Inglaterra jugarán los cuartos de final del Mundial en Miami en plena ola de calor extrema

El accidente de Marco Bezzecchi en el MotoGP que le provocó una fractura de clavícula

Linda Noskova hizo historia en Wimbledon: venció a Karolina Muchova y conquistó su primer Grand Slam

TELESHOW

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

Las aventuras de Karina Mazzocco y su hijo de viaje por Sudáfrica: “Llegó el día de cumplir un sueño”

La reacción de Vanesa Carbone tras las palabras de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre: “Una falsa realidad”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a dos personas vinculadas al narcomenudeo

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a dos personas vinculadas al narcomenudeo

El Salvador envejece: El sociólogo Ángel Ramos explica el cambio demográfico en el país

Últimos segundos de angustia: El impactante video que vaticinó la tragedia de cuatro fallecidos en El Salvador

Viruela símica en Costa Rica: expertos llaman a la calma tras los casos reportados en San José

La temporada de lluvias en Guatemala acumula 23.944 afectados y nueve muertos, según la Se Conred