Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

La final del Mundial atraerá la atención global con la presencia de figuras políticas y deportivas en un evento sin precedentes para la región (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La final del Mundial 2026 que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey prevé la presencia de dos figuras clave: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Según reportó Sports Illustrated y confirmaron otros medios estadounidenses, Trump será parte de la ceremonia de premiación, mientras que Mamdani afirmó que su atención estará centrada solamente en el partido, más allá de compartir tribuna con el mandatario.

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El estadio, ubicado en el área metropolitana que une Nueva Jersey y Nueva York, recibirá la definición del campeonato más importante del fútbol internacional (REUTERS/Dylan Martinez)

El alcalde neoyorquino y el presidente, en el foco del partido decisivo

New York Daily News detalló que Mamdani, máxima autoridad de la ciudad de Nueva York, manifestó en una conferencia de prensa en Coney Island que su prioridad será el desarrollo del encuentro.

“Anticipo solo mirar durante 90 o 120 minutos o quizá incluso penales también”, declaró el alcalde, según consignó el medio local.

Consultado sobre la posibilidad de dialogar con Trump o compartir espacio durante el partido, Mamdani sostuvo que su atención estará puesta en el juego.

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El alcalde neoyorquino, reconocido aficionado al fútbol, anticipó que vivirá la final con total concentración en el desarrollo del encuentro (Anna Connors/Pool via REUTERS)

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró ante la prensa estadounidense que Donald Trump entregará el trofeo al campeón al finalizar el duelo, siguiendo la tradición de la presencia del jefe de Estado anfitrión en la ceremonia.

Infantino recalcó que Trump, pese a haber seguido la mayor parte del torneo a distancia, encabezará la premiación de la final junto a él. “Estaremos juntos con el presidente, disfrutando la final y entregando el trofeo al ganador”, expresó Infantino en diálogo con medios como Sports Illustrated.

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España, Argentina, Francia e Inglaterra son las protagonistas de las semifinales, los finalistas se definirán en los próximos días, tal y como señaló la FIFA en sus cronogramas oficiales.

Infantino y Trump compartirán el escenario de la ceremonia de premiación, reforzando la tradición de la entrega del trofeo por parte del jefe de Estado anfitrión (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Historia y protocolo: presidentes estadounidenses en eventos globales

La participación de mandatarios estadounidenses en acontecimientos deportivos internacionales tiene antecedentes destacados.

En 1994, Bill Clinton asistió a la ceremonia inaugural del Mundial en Chicago, tal y como acreditan los registros de la Biblioteca Presidencial Clinton y el Archivo Nacional de Estados Unidos.

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Clinton, acompañado por Hillary Clinton, presenció el partido inicial entre Alemania y Bolivia, aunque no estuvo presente en la final celebrada en el Rose Bowl de Pasadena.

La presencia de Bill y Hillary Clinton en el partido inaugural de 1994 marcó un hito en la historia del fútbol estadounidense y sentó un antecedente para las futuras ediciones (William J. Clinton Presidential Library & Museum/Bob McNeely)

De acuerdo con la Federación Estadounidense de Fútbol, el torneo de 1994 marcó un récord de asistencia con más de 3,5 millones de espectadores en los estadios. La visibilidad presidencial en ese evento contribuyó al crecimiento del interés por el fútbol en el país, un fenómeno que se espera se replique en 2026.

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La costumbre de que el presidente anfitrión entregue el trofeo al campeón ha sido ratificada por la FIFA como parte del protocolo oficial.

Infantino remarcó que la presencia de Trump cumple con esa tradición y que la logística para su asistencia involucra un operativo de seguridad coordinado por el Servicio Secreto y las autoridades federales.

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El operativo de seguridad para la final será de máxima exigencia, con el Servicio Secreto a cargo de la protección presidencial y la coordinación con autoridades locales y federales (REUTERS/Kai Pfaffenbach/Archivo)

Otros eventos deportivos y el impacto institucional

La relación entre la Casa Blanca y el deporte excede el ámbito del fútbol. Donald Trump asistió recientemente a la final de la NBA en el Madison Square Garden y al Super Bowl; además, organizó una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, según reportó Sports Illustrated.

Estas actividades refuerzan el papel institucional del presidente en los grandes eventos deportivos del país.

Donald Trump participó activamente en distintos escenarios deportivos, fortaleciendo el vínculo entre la política, la cultura popular y la pasión por el deporte en Estados Unidos (Vincent Carchietta-Imagn Images)

US Soccer destaca que la edición 2026 de la Copa del Mundo, con partidos en Estados Unidos, México y Canadá, es el torneo de mayor escala en la historia de la FIFA, y el estadio MetLife se consolidará como epicentro de la atención global.

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La presencia en la final tanto de Trump como del alcalde Mamdani refleja la magnitud política y social del evento. “Prefiero no hablar, si hablo me meto en problemas”, citó Mamdani en referencia a episodios polémicos del torneo, recordando una famosa frase del entrenador José Mourinho.

El dispositivo de seguridad previsto para la final incluirá medidas excepcionales, dada la presencia de figuras políticas de alto perfil y la magnitud del acontecimiento.

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Tanto la FIFA como las autoridades estadounidenses trabajan para garantizar que el partido decisivo se desarrolle con normalidad, en un contexto de máxima visibilidad internacional.