Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

El billete al público sigue negociado a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El blue alcanza los $1.525. El BCRA compró ayer USD 280 millones en el mercado

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar al público?

El dólar al público es ofrecido este martes a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se paga a 1.525 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

13:09 hsHoy

Cuánto hay que invertir por mes para retirarse a los 65 años con USD 500.000 en ahorros

El monto varía según la edad de inicio y la tasa de rendimiento estimada. Comenzar temprano reduce el esfuerzo mensual gracias al interés compuesto y retrasar el ahorro eleva el aporte necesario

La edad a la que se empieza a invertir es clave para alcanzar los USD 500.000 al momento del retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La edad a la que se empieza a invertir es clave para alcanzar los USD 500.000 al momento del retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construir un capital de 500.000 dólares para la jubilación es un objetivo que requiere planificación y disciplina. Dos propuestas ampliamente difundidas en redes sociales y plataformas financieras presentan distintos escenarios sobre cuánto habría que invertir cada mes para llegar a ese monto a los 65 años, partiendo de diferentes tasas de rendimiento anual en dólares.

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13:08 hsHoy

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y acumuló 125 jornadas seguidas con saldo positivo

La autoridad monetaria adquirió USD 280 millones, el monto más elevado en un mes y medio. Las reservas internacionales volvieron a caer tras el pago de un vencimiento de deuda

El Banco Central hilvanó 125 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Banco Central hilvanó 125 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 125 días seguidos con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, luego de superar el objetivo anual de compras de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

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13:08 hsHoy

El dólar bajó por segundo día y borró toda la suba que acumulaba en julio

El mayorista cedió a $1.482, el mismo precio del 30 de junio, y al público en el Banco Nación cedió a $1.505 para la venta

La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 23%.
La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 23%.

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el precio más bajo desde el 30 de junio.

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