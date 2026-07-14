Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

¿A cuánto se vende el dólar al público?
El dólar al público es ofrecido este martes a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se paga a 1.525 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.
Construir un capital de 500.000 dólares para la jubilación es un objetivo que requiere planificación y disciplina. Dos propuestas ampliamente difundidas en redes sociales y plataformas financieras presentan distintos escenarios sobre cuánto habría que invertir cada mes para llegar a ese monto a los 65 años, partiendo de diferentes tasas de rendimiento anual en dólares.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 125 días seguidos con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, luego de superar el objetivo anual de compras de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.
El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el precio más bajo desde el 30 de junio.