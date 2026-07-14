Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

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Cábalas de exportación: una empresa chaqueña empezó a vender a Europa aceite de palo santo, el del ritual de la Selección Mientras la Scaloneta lo tomó como hábito para eliminar “malas vibras”, una pyme salió a buscar el mercado europeo

Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, dijo que el plan seguirá en marcha mientras se ajustan proyecciones y criterios de pago, con el costo del sismo incluido