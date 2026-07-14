La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña. EFE/ Juan Pablo Pino

La balanza comercial de Paraguay alcanzó un superávit de 746,6 millones de dólares en el primer semestre de este año, con exportaciones por 10.162 millones de dólares e importaciones por 9.416 millones de dólares, informó este lunes el ente emisor.

Este resultado contrasta con el déficit de 697,9 millones de dólares observado en el mismo período de 2025.

Según el Reporte de Comercio Exterior de junio pasado, las exportaciones subieron un 23,6 % con respecto a los 8.219 millones de dólares registrados en el mismo lapso del año anterior.

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“El incremento en las exportaciones registradas estuvo explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre”, indicó el Banco Central del Paraguay (BCP).

La soja es el principal producto de exportación del país, al totalizar 2.273 millones de dólares entre enero y junio pasado, un 50,9 % más frente a los 1.506 millones de dólares que sumaron los despachos de ese producto en el mismo periodo de 2025.

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En segundo lugar se ubicaron las exportaciones de carne y menudencia bovina, con 935,4 millones de dólares, que sufrieron, sin embargo, una caída del 12,7 % entre enero y junio pasado respecto a los envíos del año anterior.

Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones paraguayas en la primera mitad del 2026, al registrar una participación del 42,3 % del total, y envíos por 2.770,8 millones de dólares.

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Las ventas al vecino país crecieron un 52,5 % respecto al mismo período de 2025.

Brasil se ubicó en el segundo lugar y Chile tercero.

El sistema TIR permite trasladar cargas en camiones o contenedores sellados desde el punto de origen hasta el destino final sin necesidad de abrirlos para inspección en cada frontera intermedia (Imagen: Shutterstock)

Por su parte, las importaciones aumentaron un 9,6 % en el primer semestre de este año frente al mismo lapso del año pasado, cuando sumaron 8.592 millones de dólares.

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China -país con el que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas- se mantiene como el principal proveedor de los importadores locales, con 3.317 millones de dólares y una participación del 36 %.

Los principales productos procedentes del gigante asiático son los teléfonos móviles, las máquinas portátiles para procesar datos y los neumáticos.

Brasil y Estados Unidos se situaron en el segundo y tercer lugar como origen de las importaciones, con 1.979 millones y 585,7 millones de dólares, respectivamente.

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Por su parte, el régimen chino rechazó este martes las acusaciones de Estados Unidos y Paraguay sobre una presunta infiltración de actores vinculados a Beijing en sistemas cibernéticos del Estado suramericano, al tiempo que denunció que Washington utiliza la ciberseguridad como pretexto político para desacreditar a Beijing.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian acusó a Estados Unidos de atraer a países de la región utilizando la ciberseguridad como excusa para señalar y desacreditar a China.

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Por ello, Lin exhortó a los países implicados a que no se conviertan en “instrumentos de la geopolítica estadounidense” ni en “cómplices del Gobierno de EEUU en la difusión de información falsa sobre supuestos ciberataques chinos”.

El portavoz agregó que China se opone a las actividades de piratería informática, así como a la difusión de desinformación con fines políticos.

El pasado viernes, los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron que durante una “revisión conjunta de ciberseguridad” detectaron la infiltración de “múltiples actores de amenaza”, vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano.

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(Con información de EFE)