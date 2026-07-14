Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

El jugador quedó en un frente a frente con Luana Fernández y quedó fuera de juego por elección del público (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La eliminación de Manuel Ibero en la gala de este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada marcó un giro inesperado en el reality de Telefe. Minutos antes de las 23.30 del lunes 13 de julio, Santiago del Moro comunicó el resultado que dejó fuera de competencia a uno de los jugadores más comentados.

“Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”, sentenció Manu en su despedida, dejando un mensaje directo a sus compañeros y a la audiencia del programa.

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El asombro de Luana y la media sonrisa de Manu al recibir el anuncio de Santiago del Moro de la eliminación del jugador (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

La votación enfrentó a Manu con Luana Fernández en el tramo final, luego de que la placa de nominados comenzara a definirse con la salida de Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto. Durante la emisión, Juan Carlos López fue el primero en salvarse con apenas el 0,1% de los votos en contra, seguido por Emanuel Di Gioia y Yisela “Yipio” Pintos, quienes también lograron quedarse fuera del riesgo de eliminación.

El momento culminante llegó cuando el conductor anunció que Sol Abraham, con el 19,9% de los votos, era la última en zafar de la placa, dejando así el enfrentamiento final entre Luana y Manu. La definición no solo puso fin a la estadía del participante, sino que también reconfiguró las estrategias dentro de la casa, sumando tensión de cara a las próximas semanas.

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La alegría de Luana al asegurarse su continuidad en Gran Hermano: Generación Dorada

Manuel Ibero abandonó la casa tras 141 días de convivencia y competencia. Su salida fue motivada por la decisión del público, que lo eligió para dejar el certamen en una gala especialmente reñida. La eliminación de Manu se produjo tras un proceso de nominaciones que había generado fuertes expectativas y debates tanto dentro de la casa como entre los seguidores del show.

El participante utilizó su último minuto al aire para agradecer y subrayar que su objetivo estaba cumplido, remarcando que se marchaba “muy feliz”. Gran Hermano, por su parte, le expresó gratitud por el tiempo compartido en el programa y la huella que deja tras su paso por la competencia.

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El abrazo de Yipio a Manu, desconsolada por la eliminación de su amigo y aliado en el juego. La contracara con Sol Abraham y su festejo

Considerado desde casi el comienzo como uno de los candidatos fuertes a ganar la temporada, la salida del jugador se dio en medio un escándalo. A la celebración de Luana se sumó la de Sol, que esperaba al lado del confesionario para poder realizar la nominación espontánea. El asombro de Yanina Zilli fue notorio, mientras que Juanicar y Yipio expresaron de diferentes formas la angustia por la eliminación de su amigo y aliado en el juego. El actor no podía parar de llorar, mientras que ella, también entre lágrimas, se dirigió a los gritos a Solange. “¡Lo lograste, forr...!”, arrojó, indignada mientras se marchaba a su cuarto.

Entre los nombres que ya no continúan en la competencia figuran Gabriel Lucero, Divina Gloria, Tomy Riguera, Carla “Carlota” Bigliani, Carmiña Masi, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Jenny Mavinga, Franco Poggio, Andrea del Boca, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez y Brian Sarmiento, entre otros. Cada uno dejó su marca por diferentes motivos: expulsiones, abandonos o decisiones del público.

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El momento de la salida de Manu Ibero tras ser eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada

La semana 20 de Gran Hermano 2026 quedará en la memoria de los seguidores por el duelo entre Manu y Luana, donde el público eligió conservar a la jugadora y poner fin al ciclo de uno de los participantes más carismáticos. El reality sigue sumando capítulos de alta tensión y despedidas cargadas de emoción, mientras la Generación Dorada avanza hacia su desenlace.