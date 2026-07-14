Llegaron “Tini Tini”, “De Paul” y “Tim Payne” a La Rural: empezó el ingreso de animales a la Expo de Palermo

Los camiones comenzaron a ingresar en La Rural

En el marco de la Expo Rural 2026 Edición YPF, este martes ingresaron los primeros animales a La Rural, dando inicio a la llegada de los ejemplares que participarán de las distintas competencias y exhibiciones previstas durante los próximos días. Estuvieron presentes autoridades y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), La Rural SA y las entidades que conforman la Mesa de Enlace.

El evento más emblemático del agro argentino congrega productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

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Este año se celebra bajo el lema “El campo nos une” y coincide con los 160 años de la SRA. El jueves a las 9 horas será la apertura al público.

Entre los primeros ejemplares en arribar al predio se encuentra “Tim Payne”, un carnero de la raza Romney Marsh presentado por la Estancia Moeraki, ubicada en Cacharí, partido bonaerense de Azul. Nacido el 20 de octubre de 2024, pesa 110 kilos y fue seleccionado como representante de los 90 años de la Asociación Argentina de Criadores de Romney Marsh.

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Los animales "Tini Tini", De Paul y Tim Payne

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, celebró: “Los titulares de esta cabaña llevan años acompañándonos y es nuevamente un placer que hayan sido el primer exponente que va a tener esta Exposición”.

También llegó “Tini Tini”, una vaca de la cabaña La Cotidiana de la raza Limousin. El animal, que nació durante la propia Exposición Rural el 27 de julio de 2022, pesa 706 kilos y regresa este año junto a su ternero “De Paul”, de seis meses de edad y 255 kilos.

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“Quiero agradecer a todos los expositores, a todo el staff de la SRA y la Sociedad Anónima que hace que esto sea posible en el armado, en la previa y durante estos días. Se estima que hay 10 mil trabajadores acá. Esto realmente exige esfuerzo”, sostuvo Pino.

Entre los primeros ejemplares en arribar al predio se encuentra “Tim Payne”

Luego, el dirigente señaló que la apertura de la 138° Exposición Rural genera una enorme emoción y también una gran responsabilidad, especialmente por tratarse del año en que la entidad celebra su 160° aniversario. “No es menor esta muestra”, remarcó en diálogo con Radio Mitre, al destacar las expectativas que comienzan a generarse de cara a los 10 días que durará el evento.

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En ese contexto, aseguró que, como ocurre cada año, se espera una gran afluencia de visitantes y una fuerte presencia de la dirigencia política. Además, habrá 15 provincias que exhibirán el potencial de sus economías regionales, lo que también estará acompañado por la visita de sus respectivos gobernadores.

El cierre de la muestra, previsto para el 26 de julio, contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien ya confirmó su asistencia. En ese sentido, Pino destacó que la exposición se convierte en una “caja de resonancia”.

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El presidente Javier Milei y el titular de la SRA, Nicolás Pino (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

Pino había anticipó que el presidente “seguramente algún anuncio va a traer” y señaló que la principal preocupación de la SRA hoy pasa por la infraestructura.

En cuanto a las retenciones, Pino insistió en que el sector necesita alcanzar el “0% lo antes posible”, aunque valoró el anuncio de la reducción gradual de los derechos de exportación hasta 2028 al considerar que “va por el buen camino”.

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Pino destacó también el fuerte crecimiento de las exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos. Hasta fines de 2025, la Argentina disponía de un cupo histórico de 20.000 toneladas anuales para ese mercado. Sin embargo, el acuerdo bilateral firmado en febrero amplió ese volumen con un cupo adicional de 80.000 toneladas para 2026, distribuido por trimestres.

En ese contexto, el dirigente dijo que el cupo correspondiente al trimestre en curso se completará antes de lo previsto. “Es tanta la posibilidad que hay y la demanda que es firme, que en septiembre ya va a estar cubierto”, afirmó.

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Por otro lado, afirmó en relación al boom de la energía y la minería: “El campo siempre mostró que es el sector que siempre la balanza comercial es positiva con respecto a otros sectores. Está bueno que seamos más los que ponemos”.