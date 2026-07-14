La Unión Europea y Ucrania abrieron un segundo bloque de negociaciones para lograr la adhesión al bloque

La UE y Ucrania abrió un segundo bloque de negociaciones para la adhesión

La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.

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“Creo que debemos hacer balance y decir: hemos avanzado, avanzamos el mes pasado y vamos a seguir avanzando hoy, y quiero seguir construyendo sobre ese impulso”, señaló el ministro de Estado de Asuntos Exteriores irlandés, Thomas Byrne, a su entrada al evento.

Se espera que el mismo bloque se abra también en otra reunión con Moldavia esta tarde, así como el cierre de varios capítulos de negociación con Montenegro y Albania.

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“Hace más de dos décadas que no teníamos cuatro conferencias de adhesión en un solo día, y esto va a ocurrir hoy. Es un día muy apropiado para la presidencia irlandesa, y es como un trébol de cuatro hojas de la suerte para la ampliación, con Moldavia, Ucrania, Montenegro y Albania dando el próximo paso importante”, dijo a su vez la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

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El bloque en cuestión incluye los capítulos 30 y 31, que cubren la adecuación en materia de relaciones exteriores -política comercial común, acuerdos con terceros países, ayuda humanitaria y al desarrollo- y de política exterior, seguridad y defensa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a la izquierda, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablan en una conferencia de prensa tras la cumbre de la Coalición de los Dispuestos sobre garantías de seguridad a Ucrania, en París, el lunes 13 de julio de 2026. (Teresa Suarez/Pool Foto via AP)

“Estamos siguiendo de cerca todos los puntos que forman parte de los fundamentos -el primer bloque, abierto formalmente el 15 de junio-, y espero que con el nuevo gobierno en Ucrania obtengamos un nuevo impulso para lograr aún más resultados desde Kiev”, valoró Kos.

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Por su parte, Francia celebra este martes su última Fiesta Nacional del 14 de julio bajo la presidencia de Emmanuel Macron con un desfile militar dedicado al apoyo a Ucrania y al “despertar estratégico” de Europa.

Medio millar de militares de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, entre ellos soldados ucranianos, abren este martes el desfile en los Campos Elíseos en un gesto simbólico de respaldo a Kiev.

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De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, así como los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN, siguen el desfile desde la tribuna situada en la plaza de la Concordia.

A su llegada a ese lugar de honor, Zelensky fue recibido con aplausos por el resto de líderes.

En su último discurso a las Fuerzas Armadas, Macron defendió la víspera que “Europa se está convirtiendo en una potencia” y afirmó que Francia y sus aliados están dispuestos a defender “la libertad y el derecho”, “al precio de la sangre si fuera necesario”.

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El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y su esposa Olena Zelenska, los jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de los Dispuestos y miembros del Gobierno francés asisten al desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Place de la Concorde de París, Francia, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

El mandatario sostuvo que el conflicto en Ucrania pone de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares europeas y aseguró que “debemos ganar las guerras de hoy”, al considerar que la credibilidad del continente dependerá de su preparación para hacer frente a futuras amenazas.

Sus palabras se produjeron el mismo día que la reunión en París de la Coalición de Voluntarios, integrada por 37 países, que reiteró su compromiso de mantener el apoyo militar, financiero y civil a Kiev el tiempo que sea necesario.

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Los miembros de la coalición también anunciaron un refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y respaldaron la creación de una Coalición Antibalística impulsada por 10 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido, España e Italia, para acelerar la producción de sistemas de defensa e interceptores.

Anunciaron, además, ejercicios militares en los próximos meses en países vecinos a Ucrania para poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev.

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En declaraciones hoy a la cadena BFM TV desde los Campos Elíseos, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, definió este 14 de julio como “el desfile del despertar estratégico europeo”, que simboliza la unidad de Europa.

Según explicó, la presencia de 37 altos representantes de la Coalición de Voluntarios demuestra que los países europeos están “aún más unidos” y decididos a trabajar conjuntamente por la paz y la seguridad del continente.

(Con información de EFE)