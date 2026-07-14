El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

Inglaterra recuperó a Declan Rice para el partido contra Argentina (Reuters)

Declan Rice volverá a ser titular en la selección de Inglaterra tras superar una enfermedad viral y dejar atrás molestias físicas antes de la semifinal del Mundial contra Argentina en Atlanta. Según informaron The Guardian y Sky Sports, el mediocampista del Arsenal no solo se recuperó de un proceso viral contraído en México, sino que también logró superar una dolencia crónica en la espalda, lo que le permitió entrenar con normalidad junto al resto del plantel inglés en Kansas City.

De acuerdo con The Guardian, Rice debió abandonar el campo en el entretiempo durante el partido de cuartos de final ante Noruega, donde Inglaterra se impuso por 2-1. El entrenador Thomas Tuchel explicó que el jugador había permanecido la mayor parte de los tres días previos confinado en cama debido a la enfermedad, lo que obligó a tomar precauciones y limitar su participación a solo 45 minutos en ese encuentro. “Sabíamos que Declan estaba teniendo dificultades. Dio luz verde para continuar tal vez hasta el próximo descanso para hidratación, pero luego pensé que si llegábamos a 120 y no tenía a Elliot Anderson en el campo, tendríamos problemas con los cambios más adelante”, detalló Tuchel en la conferencia posterior.

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El propio entrenador expuso que la decisión de sustituir a Rice fue estratégica: “Tomamos una decisión difícil y sacamos a Declan del partido, lo cual valió la pena porque Elliot pudo jugar los 120 minutos completos; de lo contrario, habríamos tenido problemas”, relató el técnico alemán según Sky Sports.

Los reportes de Sky Sports News también confirmaron que Rice ya se encuentra en plenitud física y listo para ser titular frente a los campeones defensores. La recuperación se completó el lunes durante la primera práctica a puerta cerrada posterior a la victoria sobre Noruega. El mediocampista logró superar la fatiga y el desgaste físico que arrastraba desde el partido de octavos jugado en Ciudad de México, donde, según Tuchel, necesitó reposo absoluto durante tres días.

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Declan Rice arrastraba molestias físicas (Reuters)

La selección inglesa, de acuerdo con las fuentes citadas, contará con casi todo el plantel a disposición para la semifinal, exceptuando la baja por suspensión de Jarell Quansah y la lesión de Jordan Henderson, quien tiene una fractura de muñeca.

En cuanto a la situación de otros titulares, The Guardian puntualizó que Ezri Konsa, quien salió con calambres ante Noruega, tiene posibilidades de regresar al once inicial. Además, Reece James y Bukayo Saka podrían estar entre los elegidos, tras haber mostrado un buen rendimiento saliendo desde el banco. La única duda relevante se centraba en la evolución física de Rice, ya despejada tras los últimos entrenamientos.

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Tras esta información, el 11 titular de Inglaterra que saldría a la cancha es el siguiente: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa (iría desde el arranque debido a que John Stones arrastra fatiga), Marc Guéhi, Nico O’Reilly (Tendrá la tarea de vigilar el sector por el que se mueve Lionel Messi); Declan Rice (recuperado de su enfermedad), Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Durante la previa, Jordan Pickford, arquero de la selección inglesa, aportó su visión sobre el choque ante Argentina y el ambiente que rodea el duelo por un lugar en la final. “A lo largo del torneo, han visto nuestro deseo de ganar títulos; no nos hemos visto envueltos en ninguna pelea ni nada por el estilo. Hemos sido muy respetuosos durante el partido: tanto si las decisiones arbitrales nos favorecen como si no, simplemente reiniciamos el juego, volvemos a intentarlo y dejamos que el fútbol hable por sí solo. Eso demuestra nuestra mentalidad; no nos dejamos llevar por esas cosas, nos mantenemos concentrados”, declaró el arquero, replicado por The Guardian.

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Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi, Pickford manifestó: “Es genial enfrentarme por fin a él; lo veía mucho de niño. Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina, así que no podemos centrarnos únicamente en él”.

Inglaterra buscará un lugar en la final después de 60 años (AFP)

Las autoridades de Atlanta han desplegado medidas de seguridad especiales para el partido, ya que se espera una masiva concurrencia de hinchas de ambas naciones y muchos de los asientos del estadio no estarán segregados. Sobre la magnitud del evento, Pickford subrayó: “Es solo un partido de fútbol con dos aficiones apasionadas que estarán presentes. Eso es lo que hace el fútbol: une a los aficionados y a las naciones. Somos dos naciones orgullosas, pero el fútbol hablará por sí solo".

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“Nosotros, Argentina, España y Francia somos las cuatro mejores selecciones del mundo según el ranking y todas tenemos la oportunidad de llegar a la final. Este es nuestro partido contra ellos y contra otra gran nación. ¡Qué partidazo será! Se trata de que les ganemos”, sentenció.

Este miércoles la selección argentina saldrá al campo de Atlanta con su objetivo de seguir defendiendo el título que alcanzó en Qatar 2022, mientras que los dirigidos por Thomas Tuchel intentarán conseguir el pase a su primera final mundialista después de 60 años.

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