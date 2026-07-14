El live-action de Moana recauda 95 millones de dólares en el mundo, pero queda por debajo de las expectativas

El estreno live-action de Moana encabezó la taquilla mundial del 12 al 14 de julio de 2026 con 95 millones de dólares, pero quedó por debajo de las previsiones de Disney. (Disney Plus)

El estreno de la versión live-action de “Moana” encabezó la taquilla mundial durante el fin de semana, pero su recaudación de 95 millones de dólares quedó por debajo de las previsiones para una producción de Disney. El desempeño afecta a los estudios, los accionistas y la industria cinematográfica, dado el presupuesto invertido y el peso de la franquicia en el calendario de lanzamientos internacionales. El lanzamiento tuvo lugar el fin de semana del 12 al 14 de julio de 2026, en medio de una fuerte competencia con otras películas familiares.

De acuerdo con datos oficiales citados por Variety y Los Angeles Times, la película recaudó 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que en mercados internacionales sumó 52 millones de dólares. El presupuesto de producción, sin incluir la campaña publicitaria, alcanzó los 250 millones de dólares. Las proyecciones previas de la compañía estimaban una apertura local entre 60 y 65 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la diferencia respecto al resultado final.

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La saga “Moana” se consolidó como uno de los principales títulos de animación de la última década para Disney. La película original de 2016 superó los 643 millones de dólares en la taquilla global y la secuela de 2024 sobrepasó los 1.000 millones de dólares. El lanzamiento del remake con personajes reales llegó apenas dos años después de la última entrega, lo que agrega un elemento relevante al análisis del rendimiento comercial.

¿Cuánto recaudó Moana en su primer fin de semana?

Según cifras publicadas por Variety, la recaudación global del primer fin de semana alcanzó los 95 millones de dólares, de los cuales 43 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá. El resto, 52 millones de dólares, se obtuvo en 50 mercados internacionales.

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El resultado se ubicó por debajo de las proyecciones internas de Disney, que aspiraban a superar los 60 millones de dólares solo en el mercado doméstico. El desempeño global representa un desafío para la compañía, dado que el presupuesto de producción fue de 250 millones de dólares.

El estreno de “Moana” en formato live-action se convirtió en el principal lanzamiento del fin de semana, aunque la diferencia respecto a las expectativas marcó el análisis de la industria. El dato contrasta con el desempeño de otras producciones recientes de la empresa.

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Moana recaudó 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y sumó 52 millones en 50 mercados internacionales durante su primer fin de semana. (Disney vía AP)

¿Por qué la recaudación de Moana fue menor a lo esperado?

Diversos analistas citados por Los Angeles Times atribuyeron el resultado a varios factores. Uno de los elementos más señalados fue la cercanía del estreno con la última entrega animada de la saga, lanzada apenas dos años antes. Esto, según fuentes consultadas por Variety, pudo limitar la disposición del público a regresar a los cines para ver una historia similar en un corto intervalo de tiempo.

Otro factor clave fue la competencia directa con otros títulos familiares, como “Toy Story 5” y “Minions & Monsters”, que compartieron el calendario de estrenos. Según The Guardian, “la saturación de películas para el mismo segmento de espectadores afectó la capacidad de Moana para destacarse como opción preferente en la taquilla”.

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Las estrategias promocionales y la inversión en mercadotecnia también estuvieron bajo análisis. Variety reportó que el presupuesto de publicidad no se incluyó en los 250 millones de dólares oficiales de producción, lo que sugiere que los costos totales serían aún más elevados.

¿Cómo fue el desempeño de Moana en la taquilla de Estados Unidos?

La recaudación de “Moana” en Estados Unidos y Canadá alcanzó los 43 millones de dólares durante su primer fin de semana, cifra confirmada por Los Angeles Times y Variety. Este resultado se situó por debajo de las previsiones internas, que esperaban una apertura entre 60 y 65 millones de dólares en el mercado doméstico.

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Analistas citados por Variety señalaron que, para una franquicia de alto perfil como “Moana”, la cifra representa una de las aperturas más bajas entre los remakes live-action de Disney. El comportamiento de la audiencia en el país marcó una diferencia respecto a otros grandes estrenos de la empresa, como “El Rey León” y “La Bella y la Bestia”, cuyos debuts superaron los 100 millones de dólares en el mismo periodo.

El mercado estadounidense presentó una competencia intensa, con la presencia simultánea de títulos familiares de alto presupuesto. El análisis indica que este entorno limitó la capacidad de “Moana” para captar a toda su audiencia potencial, a pesar del reconocimiento de la marca y la inversión publicitaria.

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El remake live-action de Moana afronta presión comercial porque su presupuesto de producción fue de 250 millones de dólares, sin contar la campaña publicitaria. (Disney)

¿Cómo se compara el estreno de Moana con otras películas de Disney?

El estreno de “Moana” en su versión animada original, en 2016, recaudó 82 millones de dólares en sus primeros cinco días en Estados Unidos y finalizó con 248 millones de dólares en el mercado norteamericano y 643 millones de dólares a nivel global. La secuela, lanzada en 2024, superó los 1.000 millones de dólares en la taquilla internacional, según cifras recopiladas por Variety.

En comparación, el debut de la versión live-action representa una caída significativa en la recaudación inicial para la franquicia. Este desempeño marca una de las aperturas más bajas para un remake de animación de Disney en los últimos años.

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La tendencia de adaptar clásicos animados a versiones con actores reales ha ofrecido resultados diversos para la empresa. Algunas producciones, como “El Rey León” y “La Bella y la Bestia”, lograron superar los mil millones de dólares globales, mientras que otras, como “Dumbo”, se situaron por debajo de las expectativas.

¿Quiénes son los protagonistas y el equipo detrás de la nueva Moana?

La dirección de la versión live-action estuvo a cargo de Thomas Kail, según The Guardian y Los Angeles Times. El reparto principal lo integran Catherine Laga’aia en el rol de Moana y Dwayne Johnson como Maui, el semidiós. Johnson ya había prestado su voz al personaje en la versión animada original de 2016, lo que aportó continuidad a la franquicia.

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El equipo técnico incluyó profesionales con experiencia en otras producciones de Disney, lo que mantuvo una línea de calidad en los aspectos visuales y de producción. La apuesta de la compañía por actores reconocidos y recursos técnicos avanzados no se tradujo en un impacto proporcional en la taquilla, según el análisis de Variety.

Disney proyectaba que Moana superara los 60 millones de dólares en su apertura doméstica, una meta que no alcanzó en la taquilla de Estados Unidos. (Captura de video)

¿Qué calificación recibió Moana en Rotten Tomatoes y CinemaScore?

La recepción crítica de la nueva “Moana” fue dispar. De acuerdo con Variety, la película obtuvo una puntuación de 35% en Rotten Tomatoes, plataforma especializada en reseñas de cine. Por su parte, el público que asistió a los primeros pases le otorgó una calificación de A- en CinemaScore, según datos difundidos por Los Angeles Times.

Estos indicadores reflejan una brecha entre la apreciación de la crítica profesional y la del público, un fenómeno que se observó en otros remakes de Disney en los últimos años. No se registraron declaraciones oficiales por parte del estudio acerca de la valoración crítica en el momento del cierre de este informe.

¿Qué otras películas destacaron en la taquilla el mismo fin de semana?

El fin de semana del estreno de “Moana” estuvo marcado por la presencia de otros títulos de gran recaudación. Según The Guardian, “Minions & Monsters” se mantuvo en puestos destacados, con 280 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 108 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá.

“Toy Story 5”, que lleva varias semanas en cartelera, alcanzó los 879 millones de dólares en ingresos globales. Además, el biopic “Michael” sobre la figura de Michael Jackson superó los 1.000 millones de dólares en recaudación, situándose como la segunda película en lograr esa cifra en 2026, de acuerdo con Variety.

La película de terror “Evil Dead Burn” debutó con 40 millones de dólares a nivel mundial, completando un fin de semana con altos niveles de competencia en los cines internacionales.

La franquicia Moana había mostrado un desempeño sólido para Disney, ya que la película original de 2016 superó los 643 millones de dólares y la secuela de 2024 pasó los 1.000 millones. (Disney)

¿Qué estrategia seguirá Disney tras el estreno de Moana live-action?

Hasta el momento, Disney no comunicó cambios oficiales en su estrategia de remakes de animación, aunque fuentes citadas por Variety afirmaron que la compañía evalúa los resultados comerciales y de recepción de “Moana” para futuros lanzamientos. El desempeño de la película será un punto de referencia para definir el calendario y el enfoque de próximas adaptaciones con actores reales.

El modelo de negocio de Disney para los remakes ha generado debates en la industria. La expectativa es que la empresa ajuste su planificación en función de la respuesta del público y de la rentabilidad de cada proyecto.

¿Qué impacto tiene el desempeño de Moana para la industria y el público?

El resultado de la nueva “Moana” plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de remakes de animación en un entorno de alta competencia y costos crecientes. Para los estudios, el desafío consiste en equilibrar inversiones elevadas con propuestas que generen interés duradero en el público. Para los espectadores, la amplia oferta de opciones familiares en cartelera permite elegir entre diversos títulos, aunque la saturación de estrenos puede diluir el impacto de cada película individual.

De acuerdo con Los Angeles Times, el comportamiento de la taquilla en las próximas semanas y la permanencia del filme en salas serán determinantes para el balance final del proyecto. El seguimiento de la audiencia y la evolución en mercados internacionales definirán el papel de “Moana” en la estrategia a largo plazo de Disney.