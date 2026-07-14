La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

FOTO DE ARCHIVO: Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, interviene durante la Conferencia Global del Instituto Milken 2026 en Beverly Hills, California, EE. UU., el 4 de mayo de 2026. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La directora de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Montevideo el próximo 30 de julio y se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La llegada se da en un contexto en el que el país recibe colaboración del organismo internacional para fortalecer su marco fiscal, según el comunicado del Banco Central del Uruguay (BCU).

La llegada se dará por la invitación de autoridades uruguayas.

“La visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo del país”, dice el comunicado de la autoridad monetaria uruguaya.

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Georgieva se reunirá también con el presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

“Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo”, detalla la información oficial.

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La directora del FMI participará también de las Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el BCU, así como de reuniones con representantes del sector privado.

El semanario uruguayo Búsqueda destacó que esta visita coincide con los 80 años de membresía del país con el organismo y con el aniversario número 20 que Uruguay canceló toda su deuda, algo que concretó durante el primer mandato de Tabaré Vázquez.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (Presidencia)

La visita anterior de un director gerente del FMI se dio en 2011, durante el gobierno de José Mujica. En esa oportunidad, el alemán Dominique Strauss-Kahn se reunió con el por entonces mandatario, con el vicepresidente Danilo Astori, con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y con el presidente del BCU, Mario Bergara. Esa vez, Strauss-Kahn destacó el “progreso económico notable” del país.

Uruguay actualmente recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer su marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales.

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La última visita: resiliencia y el pedido de un mayor esfuerzo fiscal

El Fondo Monetario suele tener una visión elogiosa sobre la economía uruguaya, aunque eso no implica que marque los desafíos que enfrenta el país y que sugiera reformas urgentes para su economía. En la última misión en el país, en septiembre de 2025, el organismo internacional le sugirió al gobierno de Yamandú Orsi que hiciera “mayores esfuerzos” en su plan de ajuste fiscal.

La delegación estuvo encabezada por Raphael Espinoza desde el lunes 8 y mantuvo encuentros con jerarcas y técnicos del área económica del gobierno de Orsi, informó local Búsqueda en esa oportunidad. También hubo charlas con analistas y representantes del sector privado.

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El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

La conclusión de la misión fue que Uruguay “sigue siendo resiliente en medio de una mayor incertidumbre mundial”. La declaración agrega que el nuevo gobierno –que asumió en marzo de 2025, tras la gestión de otro signo político de Luis Lacalle Pou– llegó al poder “con una agenda que busca equilibrar el crecimiento incluso con la estabilidad macroeconómica”, lo que incluye el desafío de “prudencia fiscal y la baja inflación”.

El FMI evaluó que este plan de ajuste del gobierno “conlleva riesgos derivados del entorno macroeconómico y fiscal internacional, los retrasos en la implementación y las presiones del gasto en el futuro”. La sugerencia al equipo económico es que haya “mayores esfuerzos para que el ratio deuda/PIB siga una trayectoria descendente constante a mediano plazo”. “Las opciones incluyen reducir incentivos fiscales, moderar la masa salarial y mejorar la eficiencia del gasto”, señala el informe.

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