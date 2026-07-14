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WhatsApp ofrecerá 2 GB gratis para guardar tus chats sin usar iCloud ni Google Drive

La app desarrolla un proveedor de respaldo para guardar chats en servidores de WhatsApp, reduciendo presión sobre cuotas de Apple y Google

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WhatsApp crea su propia nube de copias de seguridad con 2 GB gratis y alivia iCloud y Google Drive - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp crea su propia nube de copias de seguridad con 2 GB gratis y alivia iCloud y Google Drive - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp prepara un cambio que puede aliviar un dolor cotidiano: las copias de seguridad que llenan iCloud o Google Drive.

La aplicación está desarrollando su propio proveedor de respaldo en la nube, con hasta 2 GB gratis, para que el historial de chats se guarde en servidores de WhatsApp sin depender de las nubes de Apple o Google.

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En iPhone, el límite de 5 GB gratuitos de iCloud suele agotarse rápido; en Android, el respaldo depende de Google Drive. Cuando se llena la cuota, el usuario termina borrando cosas, administrando espacio a mano o pagando una suscripción. Una opción dedicada para WhatsApp apunta a ordenar ese problema.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp prueba elegir “WhatsApp” como proveedor de respaldo en iPhone, una alternativa a iCloud - (Foto: Meta)

Qué está cambiando: WhatsApp como “proveedor” de copias de seguridad

Hasta ahora, la lógica era simple: WhatsApp usa la nube del sistema operativo. En Android, el respaldo se apoya en Google Drive; en iOS, en iCloud. La novedad es que WhatsApp está construyendo su propia alternativa, primero para Android y ahora también para iPhone.

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En Android, esta función sería la primera vez que WhatsApp ofrece un respaldo en la nube que no dependa de Google. De acuerdo con WABetaInfo en iOS, el desarrollo apareció en una versión beta (26.28.10.16) distribuida por TestFlight, donde ya se ve la idea central: permitir elegir “WhatsApp” como proveedor de copia de seguridad, directamente desde los ajustes de chats.

Por qué 2 GB gratis pueden ser más importantes de lo que parecen

Dos gigabytes no suenan a mucho, pero pueden marcar la diferencia para quienes necesitan guardar lo esencial: historial de mensajes y archivos recientes. En iPhone, el respaldo de WhatsApp compite con fotos, documentos, copias del dispositivo y datos de otras apps dentro de los 5 GB gratuitos de iCloud. Si WhatsApp se lleva una parte de ese peso, iCloud queda más libre para lo que el usuario realmente quiere priorizar.

Cómo funcionaría en la práctica en iPhone y Android

Cuando la función llegue, WhatsApp permitiría elegir el proveedor en la sección de copias de seguridad. iCloud seguiría como opción predeterminada en iPhone, lo que significa que quien no quiera tocar nada podrá ignorar el cambio.

WhatsApp promete cifrado de extremo a extremo por defecto en su respaldo propio, un cambio de seguridad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp promete cifrado de extremo a extremo por defecto en su respaldo propio, un cambio de seguridad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes sí quieran, la promesa es clara:

  • Guardar la copia en servidores de WhatsApp
  • Usar 2 GB gratuitos como punto de partida
  • Mantener la posibilidad de volver a iCloud o Google Drive en cualquier momento

La expectativa es que el usuario pueda decidir según su realidad: quienes ya pagan iCloud quizá no cambien; quienes viven al borde del límite, sí.

La clave de seguridad: cifrado de extremo a extremo por defecto

El punto más delicado de un respaldo no es el tamaño, sino la privacidad. WhatsApp asegura que las copias almacenadas en sus servidores estarán cifradas de extremo a extremo por defecto. Eso implica que no se podrán leer sin la clave del usuario.

Aquí hay una diferencia relevante con el esquema actual: en iCloud, el cifrado de extremo a extremo del respaldo de WhatsApp es opcional y requiere activación manual. En los servidores de WhatsApp, en cambio, la idea es que el cifrado no sea un “extra”, sino la configuración base.

Para gestionar ese cifrado, WhatsApp recomienda usar una clave de acceso (passkey), una credencial guardada en el gestor del dispositivo que reemplaza contraseñas tradicionales. Si no se quiere usar passkey, también se permitiría cifrar con una contraseña o con una clave de 64 dígitos. El concepto es que solo el usuario pueda acceder al respaldo cifrado, ni siquiera WhatsApp o Meta.

Otras opciones de almacenamiento en la App

De acuerdo con WABetaInfo, WhatsApp tiene cerca de 3.000 millones de usuarios y no puede ofrecer almacenamiento ilimitado gratis. Por eso, además de los 2 GB, la empresa explora planes pagos para quienes generan copias grandes por volumen de multimedia.

Se mencionan dos escalones en evaluación:

  • 50 GB por alrededor de 0,99 dólares al mes
  • Un plan de 1 TB para usuarios que necesitan mucho más

Estos precios y capacidades todavía son preliminares y podrían cambiar antes del lanzamiento.

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