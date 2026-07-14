El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El Gobierno reunirá este martes en Casa Rosada a la mesa política, la instancia deliberativa y de organización política que tiene el Poder Ejecutivo y que busca ordenar la agenda legislativa de cara a los próximos meses. El encuentro tiene como objetivo repasar los proyectos que el presidente Javier Milei busca implementar después del receso de invierno que habrá en el Congreso.

El encuentro se dará en el despacho de la Jefatura de Gabinete una vez que finalice la conferencia de prensa que viene realizando todos los martes a las 11 de la mañana el vocero presidencial Adrián Ravier. Quien lo acompaña en esos eventos es el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que es uno de los nueve integrantes de la mesa política.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien pasó a tomar liderazgo de la mesa política luego del desplazamiento del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es quien convoca los encuentros y lidera la reunión, que es más distendida y menos protocolar de lo que se especula puertas afuera.

En el encuentro, que será en horas del mediodía, estarán también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

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“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del Colo (Santilli) con los gobernadores”, afirmó uno de los convocados al mitin de este martes.

La prioridad política que se proponen en el oficialismo hasta lo que resta del año es eliminar o suspender las PASO. En la Casa Rosada son optimistas al respecto, pero creen que lograrán suspenderlas más que cancelarlas de manera definitiva del cronograma electoral.

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Diego Santili posa en su despacho

Santilli viene logrando adhesiones de varios mandatarios provinciales sobre la suspensión de las Primarias. En los últimos días lo hicieron el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi, ambos muy cercanos al oficialismo en términos de colaboración política. El jefe de Gabinete se reunió con este último ayer por la mañana en Casa Rosada y logró que hubiera dos fotos significativas con 13 gobernadores en el último tiempo: cuando fueron a verlo a su asunción como ministro coordinador y el miércoles pasado en Tucumán en el marco de la vigilia por el 9 de julio.

Aun así, hay apoyos que todavía no se trasladan del todo y tienen que realizarse con mecanismos más complejos. En el oficialismo sugieren que cada provincia es particular y que requiere su propia lógica para poder destrabar apoyos. Ayer se oficializó el apoyo del Gobierno a Córdoba a través de un anticipo financiero de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes.

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Con un clima de trabajo que describen como renovado tras el cambio en la Jefatura de Gabinete, en el Gobierno consideran que existe margen para retomar proyectos frenados y para impulsar otros nuevos.

En la reunión de mesa política se hablará también del proyecto al que más empeño le puso el Presidente en los últimos meses y que cree indispensable sacar en el segundo semestre del año para generar previsibilidad económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El proyecto busca prohibir de forma total el financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro, eliminando la posibilidad de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal. Esta medida incluye la eliminación de los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Estado, así como penas de prisión para los funcionarios que avalen la emisión sin respaldo. El objetivo es restringir el uso político de la emisión monetaria y limitarla solo para casos de deflación, estableciendo reservas técnicas que impidan la distribución de ganancias contables.

Javier Milei habla y señala una pizarra durante una reunión con funcionarios de gobierno

El proyecto también redefine el mandato del Banco Central, fijándolo únicamente en la preservación del valor de la moneda para combatir la inflación, descartando otros objetivos como el fomento del empleo o el desarrollo económico con equidad social. Además, propone suprimir las Letras Intransferibles, instrumentos sin valor de mercado que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas, y modificar los mecanismos de remoción de autoridades del Banco Central para reforzar su independencia frente al Poder Ejecutivo.

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Todavía no hay una fecha de presentación formal de la iniciativa, pero fuentes de la Presidencia afirman que sería después de julio, una vez retomada la agenda por parte de todo el arco parlamentario.

“A priori seguimos con la agenda de proyectos ya ingresados en ambas Cámaras. Por ahí se le suma el proyecto de desregulación. Y este jueves que se trata en recinto Propiedad Privada”, comentó a Infobae otra de las figuras que integra la mesa política.

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La mesa sigue de cerca el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 16 de julio en el Senado, mientras revisa cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para enviarlo a Diputados a partir del 20 de julio.

El Gobierno también trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías, que se postergará para agosto, y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso. Otro de los temas que formó parte del intercambio fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado en dos oportunidades, y con fecha tentativa para el próximo 16 de julio en la Cámara Alta.

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La reunión también funcionará como una instancia de seguimiento político semanal. La intención oficial es establecer un método permanente para monitorear proyectos y ordenar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con encuentros cada siete días.